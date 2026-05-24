Ionuț Radu (28 de ani) a anunțat că va continua la Celta Vigo.

După ce a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului pentru Celta Vigo, internaționalul român a declarat că nu concepe să părăsească echipa.

Ionuț Radu: „Celta e casa mea”

Radu a ajuns gratis la Vigo în vara anului 2025, după despărțirea de Venezia și s-a impus rapid ca titular.

„E casa mea. Îmi place foarte mult să fiu aici. Rămân. Nu trebuie să mă gândesc prea mult la asta, Celta mi-a dat mult și vreau să dau mult înapoi Celtei” , a declarat Ionuț Radu, citat de marca.com.

2029 este anul în care îi expiră contractul lui Ionuț Radu cu Celta Vigo

Format la Inter Milano, goalkeperul a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Genoa, Cremonese, Auxerre și Bournemouth.

8 milioane de euro este cota lui Ionuț Radu, potrivit transfermark.ro

Ionuț Radu, premiat de Celta Vigo după un sezon de vis în Spania

Clubul spaniol a anunțat că internaționalul român a primit Premiul Estrella Galicia pentru cel mai bun fotbalist de la Celta în acest sezon.

Mesajul a fost publicat și în limba română de formația din La Liga: „Moitos parabéns, Andrei Radu. Felicitări!”.

Portarul român a adunat 38 de meciuri ca titular în La Liga, cu 10 partide fără gol primit în sezonul 2025-2026.

„Această distincție pune punct unui sezon în care premiul a fost împărțit de mai mulți jucători, precum Iago Aspas, Javi Rueda, Sergio Carreira, Borja Iglesias, Carl Starfelt, Miguel Román și Ferran Jutgla, care au câștigat la rândul lor acest trofeu pe parcursul stagiunii”, a notat clubul, în comunicatul emis.

Celta a încheiat campionatul pe locul 6 în La Liga și a obținut calificarea în Europa League, după victoria cu Sevilla, scor 1-0, în ultima etapă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport