CFR Cluj schimbă strategia Decizie radicală luată de Iuliu Mureșan + emoții cu licența UEFA: „Îmi fac griji!”

Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a anunțat că gruparea din Gruia se gândește să nu mai transfere jucători extracomunitari.

Decizia vine în contextul în care CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare grave, iar taxele pe care trebuie să le achite echipa în momentul în care transferă un jucător care nu are cetățenie într-o țară membră a Uniunii Europene sunt destul de costisitoare.

Iuliu Mureșan: „ Mi-am propus să nu mai luăm extracomunitari”

„Aceste probleme sunt și pentru că se aduc mulți fotbaliști extracomunitari.

Cu taxa aceea de 10%, la salariile pe care le avem, e una foarte mare. E enormă diferența.

Mi-am propus să nu mai luăm extracomunitari, doar dacă sunt cei mai buni pe posturile lor în România. Sunt foarte scumpi”, a declarat Iuliu Mureșan, citat de digisport.ro.

CFR Cluj, în pericol să nu obțină licența pentru cupele europene: „Îmi fac griji...”

Chiar dacă va reuși să obțină pe teren dreptul de a participa în cupele europene, gruparea ardeleană ar putea avea probleme din cauza problemelor financiare.

CFR Cluj mai are timp până pe 15 ianuarie să-și achite o parte din datorii, pentru a putea obține licența UEFA. În caz contrar, echipa nu va avea drept de joc în cupele europene în sezonul viitor.

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR, a vorbit despre situația delicată prin care trece clubul și i-a asigurat pe suporteri că lucrurile se vor schimba în bine în scurt timp.

„Există restanțe încă. Sigur, cu banii care ne vor intra acum, la începutul lunii ianuarie, o să reușim să închidem multe capitole, dar nu toate. E eșalonată plata pentru transferul lui Louis Munteanu, da, dar există posibilități, sunt bănci.

Dacă nu reușim până pe 15 să plătim, atunci, da, există pericolul să nu luăm licența, dar cea pentru Liga 1 nu e în pericol. Pe 15 ianuarie avem o monitorizare de la UEFA. Îmi fac griji. Să vedem.

Intră banii pe Louis, vedem cum ne descurcăm. Să vedem ce bani mai putem atrage, suntem în discuții și cu sponsori. Încercăm. Ne luptăm din răsputeri”, a declarat Mureșan, pentru sursa citată.

Pentru a se stabiliza din punct de vedere financiar, CFR Cluj i-a vândut în această iarnă pe Louis Munteanu la DC United (mai are de efectuat vizita medicală, pe 5 ianuarie) Lindon Emerllahu la Polissya Zhitomyr și Matei Ilie, la Al Nasr SC. Meriton Korenica ar urma să părăsească și el echipa.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport