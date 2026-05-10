Dinamo - FC Argeș 2-1. Kennedy Boateng (29 de ani) a oferit primele reacții după ce a marcat golul victoriei în prelungirile partidei de pe „Arcul de Triumf”.

„Câinii” s-au distanțat la 5 puncte de Rapid la finalul acestei runde, iar locul 4 este aproape asigurat pentru formația lui Zeljko Kopic.

Dinamo - FC Argeș 2-1 . Kennedy Boateng: „Aveam nevoie de această victorie”

Fundașul togolez a transmis că a crezut constant în puterea echipei de lua toate cele trei puncte și a vrut să-și exprime aprecierea față de fani, celebrând golul alături de ei.

„Cred că am avut multă presiune pe noi în momentul în care ne-au egalat, dar am avut încredere că putem câștiga.

Nu este o opțiune pentru mine să renunț, am crezut că putem marca, n-am fost neapărat surprins atunci când am marcat, pentru că am fost buni și nu a venit ca o supriză acest moment, pentru că am crezut în el.

Poți să joci bine în prima repriză și în a doua se pot schimba lucrurile, cred că am dat mult în prima parte, eram puțin obosiți la finalul reprizei a doua.

Chiar ne doream să câștigăm, pentru că aveam nevoie de acest succes pentru a merge mai departe.

Pentru mine, suporterii au fost extraordinari de când am venit, mereu sunt fericit să joc pentru ei și să sărbătoresc alături de ei, îmi oferă multă motivație. Fără ei, e greu”, a declarat Boateng, la Prima Sport.

Întrebat dacă e de părere că fanii vor înceta protestul și vor fi alături de ei la meciul următor, Boateng a transmis:

„Galeria joacă un rol important, e greu fără ei. Când avem un meci cum e cel cu CFR, avem mare nevoie de ei. Sper să fie lângă noi, pentru că e greu fără ei”.

VIDEO. Golul reușit de Boateng în Dinamo - FC Argeș 2-1

