Reghecampf explică de ce a pierdut România Antrenorul, după umilința cu Canada: „Nu a fost ce trebuia. S-a văzut de la încălzire!”

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a vorbit despre cauzele care au dus la înfrângerea rușinoasă suferită de România în amicalul cu Canada.

„Tricolorii” au pierdut, scor 0-3, amicalul de vineri cu Canada. David, Ahmed și Sigur au adus victoria oaspeților, care vor găzdui Campionatul Mondial de anul viitor alături de SUA și Mexic.

România-Canada . Laurențiu Reghecampf: „Naționala a intrat total nepregătită”

Fostul antrenor de la FCSB și U Craiova a explicat de ce România a pierdut la scor de neprezentare amicalul cu Canada.

„Sunt două lucruri de spus de la început. Echipa națională a României a intrat total nepregătită aseară, iar lucrul ăsta s-a văzut de la încălzire . Se accidentează Munteanu, îl iei pe Drăguș de la interviu și-l bagi în teren în câteva minute. Totul a fost anapoda.

A fost, mai degrabă, o atmosferă de sărbătoare decât un test pentru a pregăti un meci oficial cu Cipru. Jocul s-a rupt când faci acea greșeală, nici nu mai pot să-i spun greșeală, ci o gafă mare a portarului. Nu ai voie să faci astfel de greșeli la nivelul ăsta.

Din acel moment, meciul nu a mai contat pentru noi. Au mai fost câteva ocazii ale lui Stanciu și câteva momente bune ale echipei naționale, dar total nepregătiți pentru meciul de aseară.

Pregătirea acestui meci nu a fost ceea ce trebuia. Canadienii au fost mult mai pregătiți și mult mai activi. Noi am stat doar pe jos, ne-am văitat la fiecare contact pe care l-am avut.

Mie nu mi-a plăcut meciul, dar avem jucători cu valoare și am văzut meciuri în care echipa națională a arătat mult mai bine. Eu am încredere că pot face un meci bun în Cipru”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform fanatik.ro.

Laurențiu Reghecampf, egal rușinos la debutul pentru Al Hilal Omdurman

Al-Hilal Omdurman a întâlnit-o joi pe Mogadishu City, campioana Somaliei, în CECAFA Kagame Cup, o competiție la care participă cluburi din Estul și centrul Africii.

Al Hilal s-a văzut condusă încă din minutul 14, după ce Mark Khadohi a înscris din penalty. La doar 10 minute distanță, echipa lui Reghe a restabilit egalitatea pe tabelă, grație golului lui Emmanuel Flomo.

Scorul a rămas neschimbat până la final, astfel că antrenorul român s-a ales doar cu un egal rușinos în fața unei formații net inferioare.

Reghecampf, după debutul rușinos: „Începutul nu e niciodată ușor”

„Primul meci a început foarte dificil pentru noi, pentru că am venit după o perioadă foarte încărcată cu antrenamente.

Ne-am antrenat constant de două ori pe zi și pentru jucători a fost o perioadă foarte dificilă. Dar am optat pentru acest cantonament astfel încât să fim pregătiți și vom face tot posibilul pentru a câștiga campionatul.

Trebuie să o luăm pas cu pas, avem mulți jucători noi, avem și fotbaliști care nu s-au antrenat și nu au mai jucat de o lungă perioadă de timp și încercăm să îi integrăm în sistemul nostru de la zi la zi. Sunt foarte încrezător că vom face un campionat bun, am încredere că jucătorii mei vor evolua mai bine la următorul meci și îl vor câștiga.

Așa cum v-am spus, începutul nu e niciodată ușor și toți jucătorii, mai ales cei noi, trebuie să știe că sunt parte a unei echipe mari, cu cerințe mari și cu suporteri numeroși”, a declarat Laurențiu Reghecampf, potrivit fanatik.ro.

Laurențiu Reghecampf a semnat, în urmă cu aproape o lună, un contract valabil pe două sezoane cu Al-Hilal Omdurman, liderul campionatului din Sudan.

Tehnicianul român se află la al doilea angajament în Africa, după cele patru luni și jumătate petrecute la cârma echipei tunisiene Espérance de Tunis.

