Și-a revenit Tavi Popescu VIDEO Fotbalistul FCSB-ului a marcat sub privirile selecționerului Hagi » Al doilea meci consecutiv cu realizări, după 28 de partide  de „secetă” +34 foto
alt-text Ștefan Ogrezeanu , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 21:31
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 22:27
  • FCSB - PETROLUL. Octavian Popescu (23 de ani), atacantul grupării bucureștene, a marcat în partida de pe Arena Națională după o lungă perioadă fără realizări.
  • La meci asistă și selecționerul României, Gheorghe Hagi.

În etapa trecută, la victoria cu Farul Constanța, scor 3-2, Octavian Popescu reușise o pasă de gol la reușita lui Juri Cisotti din minutul 62 al partidei.

„Dacă nu câștig, sunt mort!" Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi"
VIDEO Octavian Popescu, assist și gol în etape consecutive

Azi, în minutul 27 al partidei cu Petrolul Ploiești, fotbalistul campioanei a profitat de o eroare comisă de Paul Papp și a punctat pentru 2-0 în favoarea grupării „roș-albastre”.

Acesta i-a „furat” balonul lui Papp în apropierea careului și l-a învins pe portarul Bălbărău cu un șut la colțul lung, din interiorul careului de șase metri.

Astfel, Octavian Popescu a ajuns la a doua etapă consecutivă cu realizări, după ce a reușit și o pasă de gol în partida cu Farul.

Acesta nu mai reușise să marcheze sau să paseze decisiv de 28 de meciuri. El oferise un assist la partida cu Drita, din turul al treilea preliminar al Europa League, care s-a jucat pe 7 august 2025.

De asemenea, ultima dată când Tavi Popescu a marcat pentru FCSB a fost în sezonul trecut, atunci când a punctat de două ori în derby-ul cu Dinamo, scor 3-1 pentru „roș-albaștri”, pe 5 mai 2025.

600.000 de euro
este cota lui Octavian Popescu, potrivit Transfermarkt

În actuala stagiune, Popescu a jucat 35 de meciuri în tricoul celor de la FCSB.

Nota de plată  CS Universitatea Craiova, obligată la cheltuieli de judecată mari după pierderea apelului pentru palmaresul „Științei”
S-a prăbușit pe gazon Un fost internațional nigerian a decedat la 40 de ani, la un meci demonstrativ
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
Pierd teren în La Liga Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
