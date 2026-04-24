FCSB - PETROLUL. Octavian Popescu (23 de ani), atacantul grupării bucureștene, a marcat în partida de pe Arena Națională după o lungă perioadă fără realizări.

La meci asistă și selecționerul României, Gheorghe Hagi.

În etapa trecută, la victoria cu Farul Constanța, scor 3-2, Octavian Popescu reușise o pasă de gol la reușita lui Juri Cisotti din minutul 62 al partidei.

VIDEO Octavian Popescu, assist și gol în etape consecutive

Azi, în minutul 27 al partidei cu Petrolul Ploiești, fotbalistul campioanei a profitat de o eroare comisă de Paul Papp și a punctat pentru 2-0 în favoarea grupării „roș-albastre”.

Acesta i-a „furat” balonul lui Papp în apropierea careului și l-a învins pe portarul Bălbărău cu un șut la colțul lung, din interiorul careului de șase metri.

Astfel, Octavian Popescu a ajuns la a doua etapă consecutivă cu realizări, după ce a reușit și o pasă de gol în partida cu Farul.

Acesta nu mai reușise să marcheze sau să paseze decisiv de 28 de meciuri. El oferise un assist la partida cu Drita, din turul al treilea preliminar al Europa League, care s-a jucat pe 7 august 2025.

De asemenea, ultima dată când Tavi Popescu a marcat pentru FCSB a fost în sezonul trecut, atunci când a punctat de două ori în derby-ul cu Dinamo, scor 3-1 pentru „roș-albaștri”, pe 5 mai 2025.

600.000 de euro este cota lui Octavian Popescu, potrivit Transfermarkt

În actuala stagiune, Popescu a jucat 35 de meciuri în tricoul celor de la FCSB.

