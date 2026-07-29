 „În tur am pierdut pe greșeli în lanț”  Marius Baciu, optimist înaintea returului cu Auda: „Suntem cu totul altceva” +12 foto
Marius Baciu
Conference League

„În tur am pierdut pe greșeli în lanț” Marius Baciu, optimist înaintea returului cu Auda: „Suntem cu totul altceva”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 19:30
  • Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat meciul retur al „dublei” cu Auda, din turul doi al Conference League. În tur, roș-albaștrii au pierdut, scor 2-3.
  • Auda - FCSB se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și transmisă video contracost pe platforma Voyo.
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Antrenorul roș-albaștrilor a pus înfrângerea din meciul tur pe seama formulei de start. Baciu a explicat că a fost nevoit să improvizeze, dar lucrurile vor sta cu totul altfel de această dată.

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Marius Baciu, înainte de Auda - FCSB: „Chiar avem încă semne de întrebare și asta ne bucură”

„Ne-am luat adversarul în serios. Am făcut niște greșeli destul de mari și cred că asta a făcut diferența.

Acum, deja după o săptămână, suntem cu totul altceva. Echipa este mult mai bine și pe bancă, și pentru primul 11.

Chiar avem încă semne de întrebare, să zic așa, și asta ne bucură. Săptămâna trecută chiar am fost obligați, oarecum, să jucăm în mare parte cu un anumit 11.

Se poate orice, pentru că strategia noastră este să fim foarte bine din punct de vedere fizic. Am mai avut un meci duminică (n.r. 2-0 cu Csikszereda).

Trebuie să fim foarte bine fizic și mental și vom alege cel mai bun prim 11 pentru meciul de mâine.

Avem jucători de valori apropiate, orice jucător poate să apară în teren. Sunt jucători care, pentru noi, nu mai sunt doar U21, au făcut o figură frumoasă în campionat.

Auda este o echipă foarte bună, foarte agresivă în jumătatea adversă. O echipă modernă, cu jucători și antrenor străini. Ne-a pus foarte multe probleme la București” a declarat Marius Baciu  în conferința de presă.

Marius Baciu: „Au fost multe în dezavantajul nostru”

Marius Baciu a explicat că rezultatul din meciul tur a fost influențat atât de gazonul din Ghencea, cât și de arbitraj.

„N-aș prea vrea să discut despre ce a fost. Au fost multe în dezavantajul nostru. Noi considerăm că noi suntem vinovați. Despre teren (n.r. cel de pe Ghencea) nu vreau să mai discut. S-a văzut ce reacție am avut pe alt teren.

Nu vreau să discut nici despre arbitraj. Consider că puteam să avem altceva, dacă vedeau anumite lucruri așa cum le-a văzut toată lumea.

Asta e baza mea, jucătorii. Îi simt și îi văd în fiecare zi. Și după meciul tur am încercat să înțeleagă că n-au voie să fie supărați. Greșeala este omenească și noi am pierdut pe greșeli în lanț, nu doar jucătorii.

Am arătat destul de bine și cu Csikszereda și sper și cred că vom continua foarte bine și la meciul de mâine.

În tur, s-au văzut clar greșelile de arbitraj. Tușierul era în fața mea la primul joc, era ofsaid clar, el aștepta. Clar că pentru ei este o altă rutină acum și așteaptă ajutor, dar când nu ai VAR este o problemă.

Eu n-am văzut, în timpul jocului, cum a fost călcat Dani [Bîrligea]. Nu-și au sensul discuțiile astea. Am pierdut, e corect. Am pierdut o bătălie, dar n-am pierdut lupta.

Faultul asupra lui Bîrligea la ultima fază a meciului FCSB - Auda Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Faultul asupra lui Bîrligea la ultima fază a meciului FCSB - Auda Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (12 imagini)

Faultul asupra lui Bîrligea la ultima fază a meciului FCSB - Auda Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Faultul asupra lui Bîrligea la ultima fază a meciului FCSB - Auda Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Faultul asupra lui Bîrligea la ultima fază a meciului FCSB - Auda Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Faultul asupra lui Bîrligea la ultima fază a meciului FCSB - Auda Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Faultul asupra lui Bîrligea la ultima fază a meciului FCSB - Auda Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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Eu am văzut o altă echipă. Momentul zero a fost de când am venit la echipă. I-am simțit foarte bine pe jucători, am avut o pregătire, a venit sânge proaspăt. Nu mai discutăm de absolut nimic din ce a fost înainte. Un fotbalist trebuie să treacă foarte rapid peste asta, este un alt an.

Suntem la mâna noastră, nu mai există ce a fost. Ne vom lupta până în ultimul minut. Se poate întâmpla orice, dar trebuie să dăm totul pentru a câștiga meciul de mâine.

Diferența se va face la valoarea jucătorilor. Orice jucător de un anumit nivel se poate concentra mult mai mult. Consider că echipa noastră este mult mai valoroasă”, a concluzionat Baciu.

FOTO. FCSB - Auda 2-3

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Galerie foto (43 imagini)

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