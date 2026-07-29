Răzvan Burleanu, reacție fermă FRF se opune planului FIFA:  „Inițiativă periculoasă de privatizare a fotbalului”
Răzvan Burleanu se opune ferm planului propus de Gianni Infantino/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Răzvan Burleanu, reacție fermă FRF se opune planului FIFA: „Inițiativă periculoasă de privatizare a fotbalului”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 17:47
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 17:49
  • Răzvan Burleanu (42 de ani) a anunțat că FRF se opune ferm inițiativei lui Gianni Infantino (56 de ani).
  • Președintele FIFA încearcă să convingă federațiile naționale să îl susțină în vederea implementării proiectului care ar putea schimba modul în care este administrată Cupa Mondială.
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FIFA intenționează să înființeze o nouă entitate comercială, intitulată FIFA Forward Enterprise (FFE), care ar urma să preia administrarea tuturor drepturilor comerciale aferente competițiilor organizate de forul mondial, inclusiv a Campionatului Mondial.

Conform planului propus de Gianni Infantino un pachet de 20% din acțiunile noii companii ar putea fi vândut unor investitori privați. Scopul acestei mutări este atragerea de capital suplimentar, fonduri care ulterior ar urma să fie redistribuite către federațiile naționale afiliate.

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Răzvan Burleanu: „Ne opunem categoric”

Demersul FIFA a fost criticat de UEFA, iar Răzvan Burleanu, președintele FRF, a venit și el cu o reacție categorică.

„FRF se opune categoric inițiativei venite din partea conducerii FIFA, așa cum a făcut-o și în urmă cu câțiva ani, când din nou acest subiect s-a aflat pe agenda publică a fotbalului internațional, fiind atunci vorba despre Softbank.

Întregul proces și modul în care a fost condus acest proiect ignoră total un cadru instituțional corect și transparent de dialog cu federațiile naționale, dar și cu membrii Consiliul FIFA. Cu toții am aflat din presă despre acest subiect.

Considerăm că transformarea unei competiții fundamentale într-un produs comercial destinat fondurilor de investiții reprezintă o inițiativă periculoasă de privatizare a fotbalului!

La fel ca UEFA, FRF consideră că sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt niște active care pot fi tranzacționate, iar cel mai iubit sport din lume aparține celor care îl trăiesc și îl susțin din tribune, nu unor anumite interese speculative.

Vânzarea integrală sau parțială a Cupei Mondiale către un fond de investiții reprezintă un conflict cu misiunea pe care ne-am asumat-o la nivel național sau internațional de a proteja dezvoltarea fotbalului”, a transmis Federația, conform gsp.ro.

„Fotbalul trebuie să rămână cel mai important vector social la nivelul comunităților noastre”

Comunicatul FRF continuă: „FIFA este o organizație stabilă din punct de vedere financiar și cu rezerve solide, prin urmare nu vedem absolut deloc oportun ca modelul de guvernanță să se schimbe în favoarea unui fond speculativ.

Fotbalul internațional are nevoie de leadership care să producă consens și unitate, și care să nu separe asociații sau confederații de fotbal. Fotbalul trebuie să rămână cel mai important vector social la nivelul comunităților noastre.

Menționăm că, având în vedere acest context, FRF suspendă discuția legată de susținerea Președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru un nou mandat, până la noi clarificări, subiect care trebuia supus dezbaterii și aprobat în ședința Comitetului Executiv de astăzi, 29 iulie”.

Suspendă subiectul privind FIFA pentru o perioadă nedeterminată. Decizia Comitetului Executiv al FRF, publicată pe FRF.ro

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