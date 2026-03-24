Blestemul numărului 3  Max Verstappen a preluat ghinionul de la Daniel Ricciardo » Ce i s-a întâmplat pilotului olandez

Max Verstappen (28 de ani, Red Bull) a fost lovit de „blestemul numărului 3”, după ce l-a preluat numărul de la Daniel Ricciardo (36 de ani), fostul său coleg de la Red Bull.

După 4 titluri consecutive în Formula 1, Verstappen a fost detronat sezonul trecut de Lando Norris, astfel că a trebuit să-i cedeze numărul 1 pe monopost noului campion.

Max Verstappen, lovit de „blestemul numărului 3”

A ales să treacă la 3, după ce a debutat cu 33 în Formula 1, însă a fost lovit și el de ceea ce piloții numesc „blestemul numărului 3”. În primele două curse, Verstappen a adunat numai 8 puncte și s-a lovit permanent de probleme.

Olandezul a suferit un accident în calificările pentru Marele Premiu al Australiei, etapa inaugurală a noului sezon de Formula 1, și a fost nevoit să plece de pe poziția 20 de pe grila de start. Verstappen a terminat totuși cursa pe locul 6.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set!



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 #F1 #AusGP — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

La Marele Premiu al Chinei, Verstappen a fost nevoit să se retragă din cauza unei probleme la unitatea de propulsie.

Problemele au continuat pentru pilotul olandez și la Nurburgring, acolo unde acesta a pilotat un Mercedes GT3, pregătindu-se pentru a celebra cursa de 24 de ore care va avea loc în luna mai.

La Nurburgring, Verstappen și cocechipierii săi, Dani Juncadella și Jules Gounon, au fost descalificați din cauza unei încălcări a regulilor privind pneurile.

La aproximativ două ore de la finalul cursei, s-a constatat că echipa Winward Mercedes-AMG a folosit șapte seturi de pneuri în loc de șase, numărul maxim permis. Astfel, Verstappen a pierdut victoria.

Și Ricciardo a pățit-o

Daniel Ricciardo, cel care a avut numărul trei înaintea lui Verstappen, a avut parte de evenimente similare cu cele întâmplate lui Verstappen, în 2014, atunci când a concurat prima dată cu acest număr.

La prima cursă, Ricciardo a fost descalificat din cauza unei încălcări a regulilor privind combustibilul, după ce terminase pe poziția a doua la Marele Premiu al Australiei.

În a doua etapă a acelui sezon, cea din Malaezia, australianul a fost nevoit să se retragă.

Asemănarea dintre cele întâmplate lui Ricciardo în urmă cu 12 ani și momentele prin care a trecut Verstappen în acest start se sezon sunt izbitoare.

Conform planetf1.com, jurnalistul Daniel Valente a fost cel care a semnalat acest fapt, pe rețelele de socializare.

