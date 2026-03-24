Blestemul numărului 3  Max Verstappen a preluat ghinionul de la Daniel Ricciardo » Ce i s-a întâmplat pilotului olandez

Daniel Ricciardo și Max Verstappen
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 18:27
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 18:27
  • Max Verstappen (28 de ani, Red Bull) a fost lovit de „blestemul numărului 3”, după ce l-a preluat numărul de la Daniel Ricciardo (36 de ani), fostul său coleg de la Red Bull.

După 4 titluri consecutive în Formula 1, Verstappen a fost detronat sezonul trecut de Lando Norris, astfel că a trebuit să-i cedeze numărul 1 pe monopost noului campion.

Cristian Geambașu Coșmarul Lojilor A și B
Citește și
Cristian Geambașu Coșmarul Lojilor A și B
Citește mai mult
Cristian Geambașu Coșmarul Lojilor A și B

Max Verstappen, lovit de „blestemul numărului 3”

A ales să treacă la 3, după ce a debutat cu 33 în Formula 1, însă a fost lovit și el de ceea ce piloții numesc „blestemul numărului 3”. În primele două curse, Verstappen a adunat numai 8 puncte și s-a lovit permanent de probleme.

Olandezul a suferit un accident în calificările pentru Marele Premiu al Australiei, etapa inaugurală a noului sezon de Formula 1, și a fost nevoit să plece de pe poziția 20 de pe grila de start. Verstappen a terminat totuși cursa pe locul 6.

La Marele Premiu al Chinei, Verstappen a fost nevoit să se retragă din cauza unei probleme la unitatea de propulsie.

Problemele au continuat pentru pilotul olandez și la Nurburgring, acolo unde acesta a pilotat un Mercedes GT3, pregătindu-se pentru a celebra cursa de 24 de ore care va avea loc în luna mai.

La Nurburgring, Verstappen și cocechipierii săi, Dani Juncadella și Jules Gounon, au fost descalificați din cauza unei încălcări a regulilor privind pneurile.

La aproximativ două ore de la finalul cursei, s-a constatat că echipa Winward Mercedes-AMG a folosit șapte seturi de pneuri în loc de șase, numărul maxim permis. Astfel, Verstappen a pierdut victoria.

Și Ricciardo a pățit-o

Daniel Ricciardo, cel care a avut numărul trei înaintea lui Verstappen, a avut parte de evenimente similare cu cele întâmplate lui Verstappen, în 2014, atunci când a concurat prima dată cu acest număr.

La prima cursă, Ricciardo a fost descalificat din cauza unei încălcări a regulilor privind combustibilul, după ce terminase pe poziția a doua la Marele Premiu al Australiei.

În a doua etapă a acelui sezon, cea din Malaezia, australianul a fost nevoit să se retragă.

Asemănarea dintre cele întâmplate lui Ricciardo în urmă cu 12 ani și momentele prin care a trecut Verstappen în acest start se sezon sunt izbitoare.

Conform planetf1.com, jurnalistul Daniel Valente a fost cel care a semnalat acest fapt, pe rețelele de socializare.

Citește și

Decizia „Regelui” Gică Popescu, anunț înainte de Turcia - România: „Hagi s-a răzgândit”
Superliga
17:32
Decizia „Regelui” Gică Popescu, anunț înainte de Turcia - România: „Hagi s-a răzgândit”
Citește mai mult
Decizia „Regelui” Gică Popescu, anunț înainte de Turcia - România: „Hagi s-a răzgândit”
Scandal în SUA A fost concediat pentru că a făcut publice informații despre moartea starului NHL comemorat de naționala SUA la JO 2026
Hochei
17:32
Scandal în SUA A fost concediat pentru că a făcut publice informații despre moartea starului NHL comemorat de naționala SUA la JO 2026
Citește mai mult
Scandal în SUA A fost concediat pentru că a făcut publice informații despre moartea starului NHL comemorat de naționala SUA la JO 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
formula 1 Red Bull daniel ricciardo max verstappen
Știrile zilei din sport
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nationala
17:23
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Citește mai mult
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Nationala
17:59
Nu te supăra, frate! VIDEO. Jocul preferat de „tricolori” în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Citește mai mult
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Nationala
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Citește mai mult
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Nationala
14:36
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Citește mai mult
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
18:57
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
19:13
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
