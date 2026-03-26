Dat afară de Verstappen Pilotul de la Red Bull, furios pe un jurnalist, înainte de MP al Japoniei: „Ieși!"
Max Verstappen
Formula 1

Dat afară de Verstappen Pilotul de la Red Bull, furios pe un jurnalist, înainte de MP al Japoniei: „Ieși!"

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 13:26
  • Max Verstappen (28 de ani), pilotul de la Red Bull, a fost enervat de un jurnalist la conferința premergătoare Marelui Premiu al Japoniei, care se va desfășura în perioada 27-29 martie, la Suzuka.
  • Cvadruplul campion mondial din Formula 1 l-a dat afară pe acel jurnalist din sală, înainte să înceapă conferința.

După primele două curse, din Australia și China, Max Verstappen se poziționează pe locul 8 în clasamentul piloților.

Citește și
Citește mai mult
Max Verstappen, supărat pe un jurnalist: „Ieși afară!”

Joi a avut loc conferința de presă înainte de Marele Premiu al Japoniei. Totuși, Max Verstappen a refuzat să înceapă sesiunea media până când un jurnalist nu părăsea sala.

În momentul în care i-a fost adresată prima întrebare pilotului de la Red Bull, acesta a intervenit:

Un moment. Nu vorbesc până nu pleacă el”. Verstappen a făcut referire la jurnalistul Giles Richards de la publicația The Guardian, conform dailymail.co.uk.

Verstappen a fost deranjat de o întrebare a lui Richards, în sezonul trecut. După cursa de la Abu Dhabi (7 decembrie 2025), jurnalistul i-a amintit olandezului de greșelile comise în acel sezon, care l-au costat titlul mondial. Este vorba despre Marile Premii din Spania și Austria.

Imediat după declarațiile cvadruplului campion mondial, Giles Richards a spus: „Serios?”, iar Verstappen a răspuns scurt: „Da”, conform the-race.com.

„Din cauza întrebării de anul trecut?”, a spus jurnalistul. Verstappen a răspuns din nou pozitiv.

GR: Vrei să plec?

MV: Da.

GR: Din cauza întrebării despre MP al Spaniei, de la Abu Dhabi?

MV: Da. Ieși afară!

GR: Chiar ești atât de supărat din cauza asta?

MV: Ieși afară!

Imediat după ce Giles Richards a părăsit sala, Max Verstappen a adăugat: „Acum putem începe”. Ulterior, olandezul și-a desfășurat sesiunea media fără alte întreruperi.

Ce s-a întâmplat în 2025

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Abu Dhabi, de pe 7 decembrie 2025, iar Lando Norris a încheiat pe poziția 3. Un loc pe podium i-a fost de ajuns pilotului de la McLaren pentru a-și adjudeca atunci titlul mondial.

După acea cursă, lui Verstappen i s-a amintit de greșelile comise în acel sezon, care, l-au costat titlul mondial. Este vorba despre Marile Premii din Spania și Austria.

Ce întrebare i-a acordat atunci Giles Richards:

  • „Max, ai pierdut titlul în fața lui Lando Norris la doar două puncte. Ce părere ai acum (n.r. în 2025) despre incidentul cu George Russell din Spania? Regreți acel moment, privind înapoi?”

Enervat că i se tot amintește că a greșit, Max Verstappen a ripostat:

„Uitați toate celelalte lucruri care s-au întâmplat în acest sezon. Singurul lucru pe care îl menționați este Barcelona. Știam că va veni asta. Îmi zâmbești ironic acum. Nu știu… face parte din curse până la urmă. Înveți din ele.

Campionatul are 24 de etape. Am primit și multe «cadouri de Crăciun» în a doua parte a sezonului, așa că și asta poate fi pus sub semnul întrebării”, a spus atunci Max Verstappen, conform sursei citate.

Ce s-a întâmplat în Marile Premii ale Spaniei și Austriei

În Marele Premiu din Spania, desfășurat în perioada 30 mai - 1 iunie, Max Verstappen a avut o prestație dezamăgitoare, terminând doar pe locul 10.

Campionul mondial din 2024, Max Verstappen, a condus timp de 12 tururi. Pilotul celor de la Red Bull a fost penalizat timp de 10 secunde, în finalul cursei, după o a 2-a coliziune cu pilotul Mercedes, George Russell.

Cursa de atunci a fost câștigată de Oscar Piastri, pilot la McLaren.

În Marele Premiu al Austriei, Max Verstappen a abandonat încă din primul tur, alături de Kimi Antonelli, debutantul de atunci de la Mercedes.

La al treilea viraj s-a produs un accident. Kimi Antonelli nu a mai putut frâna și a intrat în Max Verstappen. L-a răsucit pe cvadruplul campion mondial de la Red Bull.

„Sunt afară!”, a anunțat olandezul, înjurând furios: „Ai naibii idioți!”. Nu realizase atunci că a fost lovit de Antonelli, care îi este foarte apropiat.

Acea cursă a fost câștigată de Lando Norris.

FOTO. Lando Norris, campion mondial în Formula 1 în 2025

Lando Norris, campion mondial
Galerie foto (9 imagini)

+9 Foto
Citește și

Diverse
12:24
Citește mai mult
Diverse
11:29
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

formula 1 Red Bull marele premiu al japoniei max verstappen Giles Richards
Știrile zilei din sport
Nationala
22:17
Citește mai mult
Nationala
20:20
Citește mai mult
Nationala
21:04
Citește mai mult
Nationala
17:39
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
22:17
21:59
22:23
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
18:25
Citește mai mult
Nationala
16:09
Citește mai mult
Nationala
14:00
Citește mai mult
B365
26.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 10 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share