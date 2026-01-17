Mesaj pentru Gâlcă Micovschi a debutat la FC Argeș și a comentat decizia Rapidului de a renunța la el: „În sfârșit, mă pot bucura de fotbal!”

- FC Argeș - FCSB 1-0. Claudiu Micovschi (26 de ani) se bucură din nou de fotbal, după ce a fost vândut de Rapid la Pitești.
- Fotbalistul a debutat în tricoul lui FC Argeș, fiind introdus pe teren în repriza secundă.
FC Argeș a învins-o pe FCSB datorită golului marcat de Yanis Pîrvu, în minutul 28.
FC Argeș - FCSB 1-0. Claudiu Micovschi, mesaj pentru Gâlcă
Claudiu Micovschi a intrat la FC Argeș în minutul 56, iar după meci a vorbit despre despărțirea de giuleșteni.
„Discutam de aproximativ o lună și jumătate și cred că am făcut cea mai bună alegere. Îmi doream foarte mult să joc, așa a decis mister (n.r. - Gâlcă), nu am ce să îi reproșez.
Sunt fericit unde sunt. Cred că toți ne dorim să punctăm cât mai sus, obiectivul este să intrăm în play-off. Suntem obișnuiți, ne adaptăm vremii”.
Claudiu Micovschi se simte integrat în grup și crede că a făcut alegerea de a se despărți de Rapid a fost una corectă.
„Se discuta de ceva vreme despre transferul meu la FC Argeș. Cred că am făcut cea mai bună alegere.
Vreau să mulțumesc conducerii, staff-ului și colegilor pentru că m-au ajutat să mă integrez extrem de repede.
În sfârșit, mă pot bucura de fotbal. Pot să spun că a fost o perioadă dificilă, pentru că fiecare jucător își dorește să joace și să-și arate calitățile”.
Despre victoria în fața celor de la FCSB, Micovschi a spus:
„Ne-am dorit foarte mult victoria. Ne bucurăm că am putut lua toate cele trei puncte. Acesta este obiectivul nostru, să prindem play-off-ul”.
Cifrele lui Claudiu Micovschi la Rapid
În 2023, Claudiu Micovschi a fost transferat de Rapid de la formația italiană Avellino, însă giuleștenii au amânat debutul său în tricoul alb-vișiniu.
Fotbalistul a fost împrumutat la UTA Arad, unde a impresionat prin evoluțiile sale, reușind să marcheze 9 goluri în 32 de meciuri.
Claudiu Micovschi a revenit la Rapid și a reușit să strângă 40 de apariții, fiind titular în numai 11 partide.