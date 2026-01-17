Mesaj pentru Gâlcă Micovschi a debutat la FC Argeș și a comentat decizia Rapidului de a renunța la el: „În sfârșit, mă pot bucura de fotbal!”

FC Argeș - FCSB 1-0. Claudiu Micovschi (26 de ani) se bucură din nou de fotbal, după ce a fost vândut de Rapid la Pitești.

Fotbalistul a debutat în tricoul lui FC Argeș, fiind introdus pe teren în repriza secundă.

FC Argeș a învins-o pe FCSB datorită golului marcat de Yanis Pîrvu, în minutul 28.

FC Argeș - FCSB 1-0 . Claudiu Micovschi, mesaj pentru Gâlcă

Claudiu Micovschi a intrat la FC Argeș în minutul 56, iar după meci a vorbit despre despărțirea de giuleșteni.

„Discutam de aproximativ o lună și jumătate și cred că am făcut cea mai bună alegere. Îmi doream foarte mult să joc, așa a decis mister (n.r. - Gâlcă), nu am ce să îi reproșez.

Sunt fericit unde sunt. Cred că toți ne dorim să punctăm cât mai sus, obiectivul este să intrăm în play-off. Suntem obișnuiți, ne adaptăm vremii”.

Claudiu Micovschi se simte integrat în grup și crede că a făcut alegerea de a se despărți de Rapid a fost una corectă.

„Se discuta de ceva vreme despre transferul meu la FC Argeș. Cred că am făcut cea mai bună alegere.

Vreau să mulțumesc conducerii, staff-ului și colegilor pentru că m-au ajutat să mă integrez extrem de repede.

În sfârșit, mă pot bucura de fotbal. Pot să spun că a fost o perioadă dificilă, pentru că fiecare jucător își dorește să joace și să-și arate calitățile”.

Despre victoria în fața celor de la FCSB, Micovschi a spus:

„Ne-am dorit foarte mult victoria. Ne bucurăm că am putut lua toate cele trei puncte. Acesta este obiectivul nostru, să prindem play-off-ul”.

Cifrele lui Claudiu Micovschi la Rapid

În 2023, Claudiu Micovschi a fost transferat de Rapid de la formația italiană Avellino, însă giuleștenii au amânat debutul său în tricoul alb-vișiniu.

Fotbalistul a fost împrumutat la UTA Arad, unde a impresionat prin evoluțiile sale, reușind să marcheze 9 goluri în 32 de meciuri.

Claudiu Micovschi a revenit la Rapid și a reușit să strângă 40 de apariții, fiind titular în numai 11 partide.

350.000 de euro este cota de piață a lui Claudiu Micovschi, potrivit transfermarkt.com

VIDEO: Golul marcat de Yanis Pîrvu în meciul FC Argeș - FCSB 0-1

