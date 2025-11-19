Continuă Mihai Popescu la FCSB? Ce spune fotbalistul după ce patronul a declarat că nu-l mai vrea la echipă: „Lumea a înțeles asta greșit”

Mihai Popescu (32 de ani) a venit cu o reacție la o lună distanță de la accidentarea suferită în meciul România - Austria 1-0.

La acel moment, după aflarea diagnosticului, Gigi Becali (67 de ani) a transmis că vrea să se despartă de fundașul central.

Popescu a fost pus pe lista neagră de patronul campioanei, după ruptura de ligamente care îl va ține departe de teren aproximativ jumătate de an, însă e de părere oamenii au înțeles greșit situația în privința sa.

Mihai Popescu: „Lumea a înțeles greșit. Contractul tot se termina”

Fundașul campioanei nu este afectat de declarația lui Becali, fiind conștient de modul în care patronul reacționează în astfel de situații.

„Da, nea Gigi mereu vorbește impulsiv pe aceste lucruri. Și sănătos și accidentat, contractul tot se termina. Nu e ca și cum... Lumea a înțeles asta greșit.

Nea Gigi are el moduri de a se exprima, dar îl cunoaștem, știm cu cine lucrăm și ne așteptăm la lucruri de acest fel. Ne-am văzut doar când am semnat contractul, atunci la palat, și atunci când a venit cu noi la Salonic”, a spus Mihai Popescu, potrivit digisport.ro.

În plus, Popescu și-a exprimat în mod clar dorința de a continua la FCSB.

„Asta rămâne de văzut. Eu am contract până în vară, momentan nu am vorbit nimic. Importantă e recuperarea. Dacă nu ești sănătos, e normal să nu ți se ofere contract, că nu-ți dă nimeni bani să stai în sală. Vom vedea dacă vom ajunge la o înțelegere pentru prelungire.

Eu cu siguranță îmi doresc să continui. Am câștigat un campionat, luptăm pentru încă unul. Mă înțeleg bine cu oamenii, nu am avut nicio problemă cu nimeni. La vară probabil ne vom pune la masă și vom discuta”, a mai completat fundașul central.

Mihai Popescu a bifat 18 apariții pentru FCSB în acest sezon, atât în Liga 1, cât și în cupele europene.

