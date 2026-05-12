Ilie Lemnaru/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
„Nu e vina noastră" VIDEO. Președintele de la Unirea Slobozia așteaptă cu sufletul la gură decizia TAS: „De ce să nu jucăm la baraj?"

Publicat: 12.05.2026, ora 09:58
  • FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-0. Ilie Lemnaru (54 de ani), președintele ialomițenilor, a vorbit despre problemele legate de licență și s-a arătat optimist în privința unei soluționări pozitive la TAS.

Unirea Slobozia continuă să spere că va evolua în Liga 1 și în sezonul viitor, în ciuda faptului că nu a primit licența.

După remiza cu FCSB, ialomițenii ocupă locul 15, primul retrogradabil, cu 22 de puncte, la egalitate cu Hermannstadt.

Dacă situația va rămâne neschimbată, echipa lui Claudiu Niculescu va merge la baraj datorită celui de-al doilea criteriu de departajare: numărul mai mare de puncte de la finalul sezonului regulat (25 Unirea Slobozia - 23 Hermannstadt).

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-0. Ilie Lemnaru: „Așteptăm decizia TAS. Am plătit 20.000 de euro pentru proces”

La finalul meciului din capitală, Ilie Lemnaru, președintele Unirii, a anunțat că speră într-un verdict favorabil din partea TAS, în ceea ce privește problemele echipei legate de licență.

„E un punct care contează foarte mult în economia clasamentului. Pentru că orice rezultat obținem cu UTA, iar Hermannstadt face același rezultat cu FCSB, noi mergem la baraj.

Normal că avem speranţe. De ce să nu jucăm barajul? Sportiv, avem dreptul. Fotbalul se joacă pe teren, nu pe acte. La momentul de faţă am trimis documente care se vor lua în considerare la TAS.

Noi jucăm în campionatele naţionale U17 şi U19, se punctează cu un punct, la alţii se punctează cu trei puncte că joacă la Elite. Nu e vina noastră că nu jucăm la Elite. Noi am investit ca să jucăm în Liga 1. S-au făcut eforturi mari. Noi am investit în stadion și la juniori.

Am inaugurat acum o bază nouă pentru juniori. Nu e vina noastră că s-a întârziat, constructorul a avut conturile blocate și am întârziat 6 luni.

Noi jucăm până în ultima etapă. Avem un buget foarte mic, dar avem rezultat foarte mari. Fotbalul trebuie să fie pe teren. Dacă nu aveam grupă de copii, erau de acord să nu primim licența. Dar avem și investim. E greu să obții puncte în procesul de licențiere.

Așteptăm decizia TAS. Am plătit 20.000 de euro pentru proces, plus avocatul. Acum așteptăm, nu știm când vine decizia”, a declarat Ilie Lemnaru.

