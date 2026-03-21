Închisoare pentru rasism! Ce pedeapsă riscă un suporter care l-a numit „maimuță” pe Vinicius în repetate rânduri

Un fan al echipei Sevilla ar putea ajunge la închisoare după scandările rasiste pe care i le-a adresat lui Vinicius (25 de ani), într-un meci cu Real Madrid din 2023.

Ce s-a întâmplat în acea partidă, mai jos.

Vinicius a fost de multe ori victima rasismului. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în partida celor de la Real Madrid cu Benfica din februarie, din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.

Atunci, Gianluca Prestianni și-a acoperit gura cu tricoul și l-a jignit pe jucătorul de la Real Madrid, fiind acuzat că l-a numit „maimuță”.

Un fan al Sevillei riscă pedeapsa cu închisoarea

Pe 21 octombrie 2023, Sevilla a primit vizita celor de la Real Madrid, în etapa 10 din La Liga. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, dar a fost marcat de un eveniment șocant.

În timpul meciului, un fan al echipei Sevilla l-a jignit pe Vinicius, numindu-l „maimuță” în repetate rânduri. În plus, suporterul ar fi făcut și mai multe gesturi rasiste la adresa brazilianului.

Imediat după acel meci, clubul Sevilla a emis un comunicat în care a transmis că un suporter cu „comportament rasist şi xenofob” a fost scos de pe stadion.

Trei ani mai târziu, Parchetul din Sevilla cere ca acel fan să primească o pedeapsă de un an și nouă luni de închisoare din cauza scandărilor rasiste pe care i le-a adresat lui Vinicius, conform marca.com.

Tribunalul Provincial din Sevilla va dezbate solicitarea pe 29 aprilie.

Parchetul a transmis: „S-a adresat în mod repetat jucătorului (Vinicius), insultându-l cu un dispreț evident față de culoarea pielii sale, adresându-i jigniri și făcând gesturi rasiste, menite să îl înjosească.

Aceste acțiuni i-au provocat sentimente de frustrare, rușine și umilință, afectându-i, astfel, demnitatea”.

În plus, procurorii au precizat că acuzatul a rostit insultele și a făcut gesturile în fața „unui public numeros de telespectatori, ascultători de radio și reprezentanți ai mass-media”.

Pe lângă pedeapsa de un an și nouă luni de închisoare, fanul echipei Sevilla ar putea primi și o interdicție de doi ani pe stadioane.

150 de milioane de euro este cota de piață a lui Vinicius, conform Transfermarkt

Vinicius, ținta rasismului și în trecut

În mai 2025, cinci persoane au fost condamnate la închisoare din cauza insultelor rasiste la adresa jucătorului brazilian, care au fost catalogate drept infracțiuni, după ce Vinicius a fost insultat într-un meci dintre Real Madrid și Real Valladolid, scor 2-0, din 2022.

În ultimii 4 ani, au fost înregistrate 18 plângeri pentru comportament rasist față de starul brazilian, scrie reuters.com.

În plus, în 2023, patru fani ai echipei Atletico au fost inculpați după ce au atârnat de un pod o păpușă îmbrăcată în tricoul lui Vinicius.

În iunie 2024, trei fani ai formației Valencia au fost condamnați la opt luni de închisoare pentru injurii rasiste la adresa brazilianului în timpul unui meci din LaLiga disputat în mai 2023.

În septembrie 2024, un tribunal spaniol a condamnat la 12 luni de închisoare cu suspendare un suporter al echipei Mallorca care a folosit insulte rasiste împotriva lui Vinicius și a lui Samuel Chukwueze (pe atunci la Villarreal) în februarie 2023.

În ce constă protocolul anti-rasism din La Liga

Episoadele dese de rasism pe stadioanele din Spania i-au făcut pe reprezentanții Ligii și Federației să introducă, în 2025, un protocol anti-rasism foarte clar la meciurile din La Liga.

Pasul 1: Meci întrerupt

Va fi făcut un anunț pe stadion pentru a-i informa pe spectatori despre motivele pentru care a fost întreruptă partida și va fi lansat un ultim avertisment: dacă mostrele de comportament rasist nu dispar, meciul va fi suspendat temporar sau definitiv.

Pasul 2: Suspendarea temporară a meciului

În cazul în care comportamentul discriminatoriu persistă după reluarea meciului, arbitrul va suspenda temporar meciul și va trimite echipele la vestiare.

Pasul 3: Suspendarea definitivă a meciului

Dacă va continua comportamentul rasist și după reluarea partidei, arbitrul va opri definitiv meciul. „Centralul” va lua această măsură de comun acord cu responsabilul pentru securitate al competiției și delegații cluburilor.

