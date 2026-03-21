Închisoare pentru rasism! Ce pedeapsă riscă un suporter care l-a numit „maimuță” pe Vinicius în repetate rânduri
Închisoare pentru rasism! Ce pedeapsă riscă un suporter care l-a numit „maimuță" pe Vinicius în repetate rânduri

alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 16:27
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 16:27
  • Un fan al echipei Sevilla ar putea ajunge la închisoare după scandările rasiste pe care i le-a adresat lui Vinicius (25 de ani), într-un meci cu Real Madrid din 2023.
Vinicius a fost de multe ori victima rasismului. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în partida celor de la Real Madrid cu Benfica din februarie, din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.

Atunci, Gianluca Prestianni și-a acoperit gura cu tricoul și l-a jignit pe jucătorul de la Real Madrid, fiind acuzat că l-a numit „maimuță”.

„Cobra” evită să meargă la FCSB Noi detalii despre stadiul negocierilor dintre Adrian Ilie și Gigi Becali
„Cobra” evită să meargă la FCSB  Noi detalii despre stadiul negocierilor dintre  Adrian Ilie și Gigi Becali

Un fan al Sevillei riscă pedeapsa cu închisoarea

Pe 21 octombrie 2023, Sevilla a primit vizita celor de la Real Madrid, în etapa 10 din La Liga. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, dar a fost marcat de un eveniment șocant.

În timpul meciului, un fan al echipei Sevilla l-a jignit pe Vinicius, numindu-l „maimuță” în repetate rânduri. În plus, suporterul ar fi făcut și mai multe gesturi rasiste la adresa brazilianului.

Imediat după acel meci, clubul Sevilla a emis un comunicat în care a transmis că un suporter cu „comportament rasist şi xenofob” a fost scos de pe stadion.

Trei ani mai târziu, Parchetul din Sevilla cere ca acel fan să primească o pedeapsă de un an și nouă luni de închisoare din cauza scandărilor rasiste pe care i le-a adresat lui Vinicius, conform marca.com.

Tribunalul Provincial din Sevilla va dezbate solicitarea pe 29 aprilie.

Parchetul a transmis: „S-a adresat în mod repetat jucătorului (Vinicius), insultându-l cu un dispreț evident față de culoarea pielii sale, adresându-i jigniri și făcând gesturi rasiste, menite să îl înjosească.

Aceste acțiuni i-au provocat sentimente de frustrare, rușine și umilință, afectându-i, astfel, demnitatea”.

În plus, procurorii au precizat că acuzatul a rostit insultele și a făcut gesturile în fața „unui public numeros de telespectatori, ascultători de radio și reprezentanți ai mass-media”.

Pe lângă pedeapsa de un an și nouă luni de închisoare, fanul echipei Sevilla ar putea primi și o interdicție de doi ani pe stadioane.

150 de milioane de euro
este cota de piață a lui Vinicius, conform Transfermarkt

Vinicius, ținta rasismului și în trecut

În mai 2025, cinci persoane au fost condamnate la închisoare din cauza insultelor rasiste la adresa jucătorului brazilian, care au fost catalogate drept infracțiuni, după ce Vinicius a fost insultat într-un meci dintre Real Madrid și Real Valladolid, scor 2-0, din 2022.

În ultimii 4 ani, au fost înregistrate 18 plângeri pentru comportament rasist față de starul brazilian, scrie reuters.com.

În plus, în 2023, patru fani ai echipei Atletico au fost inculpați după ce au atârnat de un pod o păpușă îmbrăcată în tricoul lui Vinicius.

În iunie 2024, trei fani ai formației Valencia au fost condamnați la opt luni de închisoare pentru injurii rasiste la adresa brazilianului în timpul unui meci din LaLiga disputat în mai 2023.

În septembrie 2024, un tribunal spaniol a condamnat la 12 luni de închisoare cu suspendare un suporter al echipei Mallorca care a folosit insulte rasiste împotriva lui Vinicius și a lui Samuel Chukwueze (pe atunci la Villarreal) în februarie 2023.

În ce constă protocolul anti-rasism din La Liga

Episoadele dese de rasism pe stadioanele din Spania i-au făcut pe reprezentanții Ligii și Federației să introducă, în 2025, un protocol anti-rasism foarte clar la meciurile din La Liga.

Pasul 1: Meci întrerupt

Va fi făcut un anunț pe stadion pentru a-i informa pe spectatori despre motivele pentru care a fost întreruptă partida și va fi lansat un ultim avertisment: dacă mostrele de comportament rasist nu dispar, meciul va fi suspendat temporar sau definitiv.

Pasul 2: Suspendarea temporară a meciului

În cazul în care comportamentul discriminatoriu persistă după reluarea meciului, arbitrul va suspenda temporar meciul și va trimite echipele la vestiare.

Pasul 3: Suspendarea definitivă a meciului

Dacă va continua comportamentul rasist și după reluarea partidei, arbitrul va opri definitiv meciul. „Centralul” va lua această măsură de comun acord cu responsabilul pentru securitate al competiției și delegații cluburilor.

Montella, forță în plus pe atac Selecționerul Turciei a vrut 30 de jucători pentru barajul cu România. Câți are pentru ofensivă
Montella, forță în plus pe atac Selecționerul Turciei a vrut 30 de jucători pentru barajul cu România. Câți are pentru ofensivă
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”

Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
U Cluj nu se gândește la titlu  Echipa e pe primul loc în Liga 1, dar are alte obiective » Ce spune conducerea clubului
Rămâne Pancu la CFR?  Ioan Varga, noi detalii despre viitorul antrenorului: „Nu se pune problema”
Meci de Liga 2, goluri de UCL  FOTO: Reușite superbe în Voluntari - Chindia. Colegul marcatorului și-a pus mâinile în cap 
„E obligat să treacă peste orice problemă” Florentin Petre, despre situația lui Cătălin Cîrjan la Dinamo: „Trebuie să găsească soluții”
Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
