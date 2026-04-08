Fabio Capello (79 de ani) și Zvonimir Boban (57 de ani) au vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu, la scurt timp după aflarea veștii privind decesul tehnicianului român.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, iar multiple cluburi și personalități din fotbalul internațional au transmis mesaje emoționante pentru acesta.

Fabio Capello: „Cifrele lui vorbesc de la sine”

Aflat în studioul Sky Sport în timpul emisiunii dedicate turului sferturilor de finală din Liga Campionilor, fostul mare antrenor de la AC Milan și Real Madrid a aflat în direct vestea tristă legată de Lucescu și a ținut un discurs emoționant.

„A fost un antrenor bun, o persoană minunată și, de asemenea, foarte plină de viață. Când te întâlneai cu el, îi plăcea foarte mult să vorbească despre fotbal, dar și despre multe alte lucruri.

Era un om foarte curios. De când l-am cunoscut, mi-a plăcut întotdeauna. Iar ca antrenor, cifrele vorbesc de la sine”, a transmis Fabio Capello.

O concluzie și mai profundă a fost trasă de croatul Zvonimir Boban, fost jucător la AC Milan, cu care a câștigat patru titluri, trei Supercupe ale Italiei, o Ligă a Campionilor și o Supercupă a Europei:

„Un om foarte dulce, foarte concret, chiar și în expresiile sale care aveau acea melancolie, cumva balcanică, boemă, aș spune. A fost chiar profesor în fotbal, a studiat întotdeauna mult fotbalul și a iubit fotbalul italian.

O persoană extraordinară. Să se odihnească în pace acolo sus!”, a încheiat Boban.

