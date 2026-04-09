„Interesul naționalei, mai presus decât propria viață” Gică Popescu, plin de recunoștință față de Mircea Lucescu

Gică Popescu (58 de ani) a transmis un mesaj de recunoștință profundă la priveghiul lui Mircea Lucescu, joi, la Arena Națională.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, iar fostul jucător al Generației de Aur s-a aflat printre cei prezenți la stadion, pentru a-l omagia.

Gică Popescu: „A iubit fotbalul mai mult decât propria viață”

„Mie mi-e foarte greu să vorbesc de Nea Mircea la trecut, pentru că în urmă cu câteva zile auzisem vești bune despre dânsul.

Din păcate, sportul românesc, nu numai fotbalul, pierde unul dintre cele mai importante personaje din istoria sa. Un om care a iubit fotbalul mai mult decât propria viață și a plătit foarte mult pentru asta.

Mie îmi rămân orele întregi de discuții despre fotbal cu Nea Mircea, din perioada când am lucrat împreună la Galatasaray. Un om care, atunci când vorbeam de fotbal, nu a dat niciun verdict greșit. Toate verdictele pe care le-a dat, fie că vorbeam de echipa națională, de jucători, de cluburi, nu au fost niciodată greșite.

Eu, sincer, o să-i simt mult de tot lipsa. Noi toți o să-i simțim lipsa, pentru că pleacă cel mai titrat antrenor român”, a declarat Gică Popescu.

În plus, fostul jucător de la Barcelona a transmis că a fost extrem de emoționat după momentul de reculegere, ținut pe Camp Nou, miercuri, în Barcelona - Atletico 0-2:

„Eu rar m-am simțit foarte emoționat pe Camp Nou. Și când jucam, și după aceea, la meciurile pe care le-am văzut. Dar aseară pur și simplu mi-au tremurat genunchii când l-am văzut pe ecran.

E o dovadă a prețuirii. O carieră incredibilă, 36 de trofee câștigate, unul dintre cei mai importanți antrenori din Europa în ultimii 20 de ani, aș spune. Va fi greu fără dânsul.

Noi avem acest talent să scoatem la iveală adevăratele valori după ce nu le mai avem, după ce le pierdem. Dar este o tradiție la noi. El, cu siguranță, va rămâne pentru noi toți un exemplu, în primul rând, de pasiune. A iubit fotbalul cum nu am văzut la altă persoană să poată să o facă.

Nu știu câte alte persoane au mai avut parte de o astfel de abordare din partea forurilor internaționale. Nea Mircea a avut-o ieri pe stadioanele din Champions League. Și ar trebui să ne mândrim cu acest lucru”.

Gică Popescu: „Nu știu câți dintre noi am fi pus interesul echipei naționale mai presus de propria viață”

În final, Gică Popescu a subliniat și implicarea fostului selecționer la echipa națională, ținând cont de vârsta și problemele sale de sănătate.

„I-am purtat un respect uriaș, însă, așa cum a ales să trăiască ultima perioadă, bolnav fiind și conștient de pericolul pe care în care se află dacă se întoarce pe banca naționalei, mă face să mă închin din nou în fața dânsului, încă o dată, pentru ultima dată, pentru că, repet, și-a pus viața în pericol și a plătit scump.

Nu știu câți dintre noi am fi făcut-o, să punem interesul echipei naționale mai presus de propria viață, dar el a făcut-o”, a mai transmis Popescu.

