„Am rămas șocat” Denis Drăguș a dezvăluit ce i-a spus Mircea Lucescu în ultima discuție dintre cei doi: „Era hotărât”

Denis Drăguș (26 de ani) a dezvăluit dialogul purtat cu Mircea Lucescu cu câteva săptămâni înaintea barajului cu Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului pentru CM 2026.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul.

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Denis Drăguș: „ Mi-a răspuns că dacă e să moară, moare în picioare. M-a șocat”

Atacantul român și fostul selecționer au purtat o conversație cu puțin timp înaintea meciului de baraj, când jucătorul s-a accidentat la echipa de club.

„E tragic, sincer. Pentru mine, chiar am avut o relație specială cu Nea Mircea și e… Nu știu, nu prea am cuvinte. Încă din momentul în care a venit la echipa națională m-a susținut, mi-a dat încredere, m-a ajutat în fiecare moment și chiar dacă a fost pentru o scurtă perioadă alături de noi, au fost momente de neuitat și cred că cu toții suntem recunoscători că am avut șansa și oportunitatea să lucrăm alături de dânsul.

E trist și n-avem decât să transmitem familiei toate gândurile bune și să ne bucurăm că am reușit să fim contemporani cu dânsul. Sunt șocat și știu că m-a sunat chiar înainte de accidentare, de-asta e totul atât de… mi se pare că s-a întâmplat atât de repede.

În momentul în care m-a sunat să mă întrebe de accidentare, ce s-a întâmplat, urma meciul cu Turcia și o eventuală finală și m-a șocat momentul... M-a întrebat de accidentare și l-am întrebat și eu pe dânsul dacă e totul OK, nu vorbisem cu el de la ultima convocare, văzusem că s-a scris că are probleme.

L-am întrebat dacă e OK, mi-a răspuns că dacă e să moară, moare în picioare, m-a șocat. Chiar dacă nu avea probabil acordul medicilor 100%, era hotărât să își dea și ultima suflare pentru România. Eu am rămas șocat. Cam ăsta e un rezumat scurt la ce a însemnat Nea Mircea pentru fotbal și fotbalul pentru Nea Mircea”, a spus Drăguș, potrivit as.ro.

Ce s-a întâmplat cu fostul selecționer după baraj

Lucescu s-a stins pe patul de spital după mai multe complicații apărute marți. Internat în spital de o săptămână, de când a leșinat în vestiarul naționalei, din cauza unei tahicardii ventriculare, în timp ce ținea ședința tehnică alături de jucători, selecționerul a suferit vineri, chiar înainte să fie externat, un infarct miocardic acut.

