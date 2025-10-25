Absență importantă în El Clasico Accidentarea e gravă, nu se știe când va reveni pe gazon

Raphinha (28 de ani), starul brazilian al celor de la FC Barcelona, rămâne indisponibil pentru primul El Clasico al sezonului.

Real Madrid - Barcelona se joacă duminică, de la ora 17:15 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Raphinha a suferit o accidentare la bicepsul femural, la sfârșitul lunii trecute, în victoria celor de la Barcelona, 2-1, pe terenul celor de la Oviedo.

Starul brazilian era așteptat să își facă revenirea pe teren la timp pentru meciul cu Real Madrid, însă nu va fi posibil.

Raphinha, out pentru meciul cu Real Madrid

Concret, după antrenamentul efectuat vineri, Raphinha a resimțit în continuare dureri, iar staff-ul catalanilor a luat decizia să nu riște o accidentare mai gravă, scrie mundodeportivo.com.

În prezent, nu se știe o dată oficială la care brazilianul ar putea reveni pe gazon.

2 goluri a marcat Raphinha la ultimul El Clasico, 4-3 pentru Barcelona

Pe lângă Raphinha, catalanii se confruntă cu probleme serioase de lot înaintea meciului cu Real Madrid. Jucătorii accidentați:

Marc-Andre ter Stegen (portar)

Joan Garcia (portar)

Dani Olmo (mijlocaș)

Gavi (mijlocaș)

Raphinha (atacant)

Robert Lewandowski (atacant)

Hansi Flick nu stă pe bancă la meciul cu Real Madrid

În minutul 90+1, al partidei Barcelona - Girona, 2-1, Flick l-a aplaudat, arbitrul Jesus Gil Manzano a interpretat această reacție drept protest, i-a dat primul „galben”.

Apoi, în fața exploziei de furie a neamțului, i-a arătat al doilea avertisment. Automat, și pe cel roșu.

Ulterior, Barcelona a făcut apel împotriva decizilor luate de central, însă acesta a fost respins.

Astfel, Comisia de disciplină a Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF) a menținut suspendarea de o etapă dictată în primă instanță.

FOTO. Hansi Flick, gesturi obscene, după eliminarea din meciul cu Girona

