Tensiuni mari la Vitebsk - U Craiova Jucătorul oltenilor, ținta  rasismului pe finalul partidei! Ce a făcut arbitrul +12 foto
Tudor Băluță. Sport Pictures + montaj/GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Tensiuni mari la Vitebsk - U Craiova Jucătorul oltenilor, ținta rasismului pe finalul partidei! Ce a făcut arbitrul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 13:10
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 13:10
  • Vitebsk - U Craiova 1-4. Oltenii au făcut un pas uriaș spre calificarea în turul doi preliminar din Liga Campionilor, însă partida nu a fost lipsită de scandal și tensiuni.
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În ultimele minute ale duelului, unul dintre jucătorii gazdelor a fost autorul unui act de rasism la adresa lui Tudor Băluță, jucătorul celor de la Craiova.

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Vitebsk - U Craiova 1-4. Tudor Băluță, victima rasismului în partida din Liga Campionilor

Cel care a stârnit controversele a fost jucătorul cu numărul 23 al lui Vitebsk, Sergey Balanovich, care l-ar fi provocat de mai multe ori pe Tudor Băluță.

Incidentul a fost urmat de un schimb de replici între cei doi, iar Balanovich i-ar fi strigat în repetate înrânduri apelative rasiste: „țigan” și „băi, țiganule”, potrivit fanatik.ro.

Băluță i-a cerut adversarului să se oprească, însă acesta a continuat să se comporte astfel, iar jucătorul oltenilor a mers direct la arbitrul bosniac Luka Bilbija, explicându-i ce s-a întâmplat.

„Centralul” a intervenit, iar Balanovich s-a ales cu un cartonaș galben, partida fiind reluată și încheiată fără alte conflicte.

Momentul în care Tudor Băluță a reclamat actul de rasism al jucătorului de la Vitebsk / foto: capturi Digi Sport
Momentul în care Tudor Băluță a reclamat actul de rasism al jucătorului de la Vitebsk / foto: capturi Digi Sport

Galerie foto (12 imagini)

Momentul în care Tudor Băluță a reclamat actul de rasism al jucătorului de la Vitebsk / foto: capturi Digi Sport Momentul în care Tudor Băluță a reclamat actul de rasism al jucătorului de la Vitebsk / foto: capturi Digi Sport Momentul în care Tudor Băluță a reclamat actul de rasism al jucătorului de la Vitebsk / foto: capturi Digi Sport Momentul în care Tudor Băluță a reclamat actul de rasism al jucătorului de la Vitebsk / foto: capturi Digi Sport Momentul în care Tudor Băluță a reclamat actul de rasism al jucătorului de la Vitebsk / foto: capturi Digi Sport
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Ce urmează pentru U Craiova în Liga Campionilor

Conform statisticienilor de la Football Meets Data, Craiova are 99% șanse să ajungă în turul 2 preliminar, cel mai mare procent din rândul echipelor care au debutat în această fază.

Dacă va trece de formația din Belarus, Craiova va da în runda următoare peste Borac Banja Luka (Bosnia) sau Levski Sofia (Bulgaria), echipe care au remizat în tur, 1-1.

Campioana Bulgariei are 79% șanse să meargă mai departe, ținând cont că returul îl va juca pe teren propriu.

Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Sportpictures
Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Sportpictures

Galerie foto (6 imagini)

Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: Sportpictures Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Sportpictures Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova
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