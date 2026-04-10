Real - Girona, egal pentru Barcelona Formația lui Arbeloa gafează din nou în La Liga, iar catalanii pot lua un avans serios pentru titlu

Real Madrid - Girona 1-1. „Galacticii” nu au reușit să se impună pe teren propriu în etapa #31 din La Liga, iar șansele acestora la titlu sunt tot mai mici.

Formația lui Alvaro Arbeloa a făcut un nou pas greșit în campionat, după 1-2 cu Mallorca în etapa precedentă, iar Barcelona se poate distanța la 9 puncte în fruntea clasamentului, dacă va câștiga, sâmbătă, cu rivala din oraș, Espanyol.

Real Madrid - Girona 1-1 . „Los blancos”, un nou pas greșit în La Liga

Prima repriză a adus mai mult tensiuni între jucătorii celor două echipe decât ocazii din partea formației „blanco”.

Real Madrid a reușit să deschidă scorul abia în partea secundă, printr-un șut violent din afara careului al lui Federico Valverde, însă reușita uruguayanului nu a fost suficientă pentru a obținute un rezultat pozitiv.

După doar 11 minute, Thomas Lemar trimite un șut superb de la aproximativ 20 de metri, fără speranțe pentru Lunin, Girona reușind să plece cu un rezultat pozitiv de pe „Bernabeu”.

Reușita francezului vine la prima confruntare din postura de jucător al Gironei într-un meci cu Real Madrid, după ce în celelalte 10 întâlniri nu a reușit niciun gol, pe când evolua la Atletico.

Spre finalul partidei, din tribunele stadionului s-au auzit mai multe fluierături ale fanilor.

Echipele de start din Real Madrid - Girona

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Asencio, Eder Militao, R. Garcia - Valverde, Camavinga, Bellingham - B. Diaz, Mbappe, Vinicius

Antrenor : Alvaro Arbeloa

: Alvaro Arbeloa Girona : Gazzaniga - A. Martinez, Frances, Vitor Reis, Moreno - Lemar, Witsel, Martin - Tsygankov, Echeverri, Ounahi

Antrenor: Michel Sanchez

