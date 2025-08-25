Nu mai marcase de un an! Cine este Patrick Fernandes, atacantul care a reușit hat-trick-ul cu CFR Cluj +11 foto
Patrick Fernandes a marcat 3 goluri în meciul Oțelul - CFR Cluj 4-1 Foto: Sport Pictures
Superliga

Nu mai marcase de un an! Cine este Patrick Fernandes, atacantul care a reușit hat-trick-ul cu CFR Cluj

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 10:01
alt-text Actualizat: 25.08.2025, ora 10:02
  • Oțelul - CFR Cluj 4-1. Atacantul capverdian Patrick Fernandes a înscris împotriva vicecampioanei României mai multe goluri decât reușise în întregul sezon precedent în Liga 2 portugheză.

Oțelul Galați a reușit una dintre surprizele etapei a 7-a din Superliga, învingând cu 4-1 pe CFR Cluj, duminică, 24 august, la Galați. Omul meciului a fost Patrick Fernandes (31 de ani): 3 goluri în 67 de minute jucate!

Patrick Fernandes, primul hat-trick al carierei. Nu mai marcase de un an!

Atacantul capverdian, adus în această vară de la Maritimo Funchal, a înscris împotriva vicecampioanei României primele sale goluri în Superliga.

Titularizat de Laszlo Balint, Patrick Fernandes a realizat un hat-trick spectaculos, primul al carierei. Toate cele trei reușite în poarta lui Hindrich au venit din acțiune, conferindu-i astfel și titlul de autor al primei triple „curate” a sezonului. Primul gol l-a marcat în minutul 25, după o gafă incredibilă comisă de Bolgado.

Performanța este cu atât mai spectaculoasă cu cât Fernandes venea după un an de secetă. Ultimul său gol oficial fusese înscris pe 18 august 2024, în Portugalia, într-un meci Pacos Ferreira - Maritimo (1-2), disputat în etapa a doua din Liga Portugal 2.

Practic, contra CFR-ului, o echipă rămasă fără antrenor după umilința din Conference League, 2-7 cu Hacken, atacantul capverdian a marcat mai multe goluri (3) decât reușise în întregul sezon precedent la Maritimo, unde a înscris doar două goluri în 31 de apariții.

Patrick Fernandes avea o singură dublă în carieră, reușită pentru Varzim într-un meci cu Academica Coimbra, câștigat de echipa lui cu 2-1, pe 20 martie 2021, în liga secundă portugheză.

150.000 de euro
este cota de piață a atacantului Patrick Fernandes, potrivit Transfermarkt

Cine este Patrick Fernandes

Originar din Capul Verde, Patrick Fernandes și-a construit cariera în Portugalia, evoluând pentru cluburi precum Farense, Tondela, Maritimo, Chaves și Varzim. Nu a fost niciodată un marcator constant, dar s-a remarcat prin jocul colectiv și prin forța sa fizică.

Cu cele trei goluri marcate împotriva CFR-ului, Patrick Fernandes a ajuns la 26 de reușite în ultimii șapte ani. Cele mai productive sezoane ale sale au fost 2022/23 și 2023/24, când a înscris câte cinci goluri pentru União Torreense, în liga secundă portugheză.

În prima ligă din Portugalia, Fernandes are 26 de apariții și două goluri, unul dintre ele fiind reușit într-un meci cu Benfica (2-3), în tricoul lui Farense, în sezonul 2020/21.

4 selecții
are Patrick Fernandes la naționala Capului Verde

Transferul la Oțelul Galați, unde a semnat pe doi ani, reprezintă prima experiență într-un campionat est-european.

Mutarea a fost intermediată de agenția MNM Sports Management, deținută de foștii internaționali portughezi Pedro Mendes, Nuno Assis și Fernando Meira, aceeași care l-a adus la Galați și pe brazilianul Kazu.

1,90 metri
este înălțimea lui Patrick Fernandes
Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport
Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport
+11 Foto
labels.photo-gallery

Cine mai are câte trei goluri într-un meci în acest sezon

Până la reușita lui Patrick Fernandes, alți doi jucători bifaseră câte o triplă în Superligă, însă nu exclusiv din acțiune:

  • Florin Tănase (FCSB) - 3 goluri în derby-ul Dinamo – FCSB 4-3 (două din penalty).
  • Danny Armstrong (Dinamo) - 3 goluri tot în Dinamo – FCSB 4-3 (două din penalty).

Astfel, Patrick Fernandes este primul fotbalist care marchează trei goluri din acțiune în actuala ediție a campionatului.

Clasamentul golgheterilor din Superliga

Cu tripla reușită contra CFR-ului, Patrick Fernandes a intrat direct în topul marcatorilor. Printre cei mai prolifici după 7 etape se află:

  • Florin Tănase (FCSB) – 4 goluri (2 din penalty)
  • Sebastian Mailat (FC Botoșani) – 4 goluri
  • Steven Nsimba (U Craiova) – 4 goluri (2 duble)
  • Elvir Koljic (Rapid) – 4 goluri (1 dublă)
  • Patrick Fernandes (Oțelul) – 3 goluri (toate într-un singur meci)
  • Danny Armstrong (Dinamo) - 3 goluri (toate într-un singur meci/2 din penalty)
  • Alexandru Dobre (Rapid) - 3 goluri (o dublă)
  • Valentin Costache (UTA) - 3 goluri (2 din penalty)
  • Alin Roman (UTA) - 3 goluri
  • Jovo Lukic (U Cluj) - 3 goluri
  • Răzvan Tănasă (Farul) - 3 goluri (o dublă)
  • Alexandru Ișfan (Farul) - 3 goluri
  • Florin Purece (Unirea Slobozia) - 3 goluri (o dublă/2 penalty)
  • Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) - 3 goluri (1 din penalty)
Gafa lui Otto Hindrich (5).jpg
Gafa lui Otto Hindrich (5).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Gafa lui Otto Hindrich (1).jpg Gafa lui Otto Hindrich (2).jpg Gafa lui Otto Hindrich (3).jpg Gafa lui Otto Hindrich (4).jpg Gafa lui Otto Hindrich (5).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
otelul galati CFR Cluj liga 1 hattrick patrick fernandes
