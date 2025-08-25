Nu mai marcase de un an! Cine este Patrick Fernandes, atacantul care a reușit hat-trick-ul cu CFR Cluj

Oțelul - CFR Cluj 4-1. Atacantul capverdian Patrick Fernandes a înscris împotriva vicecampioanei României mai multe goluri decât reușise în întregul sezon precedent în Liga 2 portugheză.

Oțelul Galați a reușit una dintre surprizele etapei a 7-a din Superliga, învingând cu 4-1 pe CFR Cluj, duminică, 24 august, la Galați. Omul meciului a fost Patrick Fernandes (31 de ani): 3 goluri în 67 de minute jucate!

Patrick Fernandes, primul hat-trick al carierei. Nu mai marcase de un an!

Atacantul capverdian, adus în această vară de la Maritimo Funchal, a înscris împotriva vicecampioanei României primele sale goluri în Superliga.

Titularizat de Laszlo Balint, Patrick Fernandes a realizat un hat-trick spectaculos, primul al carierei. Toate cele trei reușite în poarta lui Hindrich au venit din acțiune, conferindu-i astfel și titlul de autor al primei triple „curate” a sezonului. Primul gol l-a marcat în minutul 25, după o gafă incredibilă comisă de Bolgado.

Performanța este cu atât mai spectaculoasă cu cât Fernandes venea după un an de secetă. Ultimul său gol oficial fusese înscris pe 18 august 2024, în Portugalia, într-un meci Pacos Ferreira - Maritimo (1-2), disputat în etapa a doua din Liga Portugal 2.

Practic, contra CFR-ului, o echipă rămasă fără antrenor după umilința din Conference League, 2-7 cu Hacken, atacantul capverdian a marcat mai multe goluri (3) decât reușise în întregul sezon precedent la Maritimo, unde a înscris doar două goluri în 31 de apariții.

Patrick Fernandes avea o singură dublă în carieră, reușită pentru Varzim într-un meci cu Academica Coimbra, câștigat de echipa lui cu 2-1, pe 20 martie 2021, în liga secundă portugheză.

150.000 de euro este cota de piață a atacantului Patrick Fernandes, potrivit Transfermarkt

Cine este Patrick Fernandes

Originar din Capul Verde, Patrick Fernandes și-a construit cariera în Portugalia, evoluând pentru cluburi precum Farense, Tondela, Maritimo, Chaves și Varzim. Nu a fost niciodată un marcator constant, dar s-a remarcat prin jocul colectiv și prin forța sa fizică.

Cu cele trei goluri marcate împotriva CFR-ului, Patrick Fernandes a ajuns la 26 de reușite în ultimii șapte ani. Cele mai productive sezoane ale sale au fost 2022/23 și 2023/24, când a înscris câte cinci goluri pentru União Torreense, în liga secundă portugheză.

În prima ligă din Portugalia, Fernandes are 26 de apariții și două goluri, unul dintre ele fiind reușit într-un meci cu Benfica (2-3), în tricoul lui Farense, în sezonul 2020/21.

4 selecții are Patrick Fernandes la naționala Capului Verde

Transferul la Oțelul Galați, unde a semnat pe doi ani, reprezintă prima experiență într-un campionat est-european.

Mutarea a fost intermediată de agenția MNM Sports Management, deținută de foștii internaționali portughezi Pedro Mendes, Nuno Assis și Fernando Meira, aceeași care l-a adus la Galați și pe brazilianul Kazu.

1,90 metri este înălțimea lui Patrick Fernandes

Cine mai are câte trei goluri într-un meci în acest sezon

Până la reușita lui Patrick Fernandes, alți doi jucători bifaseră câte o triplă în Superligă, însă nu exclusiv din acțiune:

Florin Tănase (FCSB) - 3 goluri în derby-ul Dinamo – FCSB 4-3 (două din penalty).

- 3 goluri în derby-ul Dinamo – FCSB 4-3 (două din penalty). Danny Armstrong (Dinamo) - 3 goluri tot în Dinamo – FCSB 4-3 (două din penalty).

Astfel, Patrick Fernandes este primul fotbalist care marchează trei goluri din acțiune în actuala ediție a campionatului.

Clasamentul golgheterilor din Superliga

Cu tripla reușită contra CFR-ului, Patrick Fernandes a intrat direct în topul marcatorilor. Printre cei mai prolifici după 7 etape se află:

Florin Tănase (FCSB) – 4 goluri (2 din penalty)

Sebastian Mailat (FC Botoșani) – 4 goluri

Steven Nsimba (U Craiova) – 4 goluri (2 duble)

Elvir Koljic (Rapid) – 4 goluri (1 dublă)

Patrick Fernandes (Oțelul) – 3 goluri (toate într-un singur meci)

Danny Armstrong (Dinamo) - 3 goluri (toate într-un singur meci/2 din penalty)

Alexandru Dobre (Rapid) - 3 goluri (o dublă)

Valentin Costache (UTA) - 3 goluri (2 din penalty)

Alin Roman (UTA) - 3 goluri

Jovo Lukic (U Cluj) - 3 goluri

Răzvan Tănasă (Farul) - 3 goluri (o dublă)

Alexandru Ișfan (Farul) - 3 goluri

Florin Purece (Unirea Slobozia) - 3 goluri (o dublă/2 penalty)

Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) - 3 goluri (1 din penalty)

