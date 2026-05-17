Războaiele Peluzei Nord Ultrașii Craiovei, mesaje pentru Atanas Trică și Aurel Țicleanu la meciul cu U Cluj

U CRAIOVA - U CLUJ. Peluza Nord Craiova a afișat bannere la adresa lui Atanas Trică (21 de ani), atacantul lui U Cluj și nepot al legendei Ilie Balaci, și Aurel Țicleanu (67 de ani), legendă a clubului din Bănie.

Atanas Trică a intrat în conflict cu fanii olteni după ce, înainte de meciul dintre U Craiova și Dinamo, a declarat că așteaptă un ajutor din partea „fraților” din „Ștefan cel Mare” în lupta la titlu.

De cealaltă parte, Țicleanu e contestat de fani după ce a declarat că U Craiova ar câștiga primul titlu de campioană anul acesta, fiind o echipă înființată în 2013.

Galeria Universității Craiova, în conflict cu Atanas Trică și Aurel Țicleanu

În prima repriză a partidei de pe „Oblemenco”, ultrașii Craiovei au afișat două bannere. Unul la adresa lui Atanas Trică, celălalt cu direcție către Aurel Țicleanu.

„Atanas, îți curge prin vene sânge de ZEU / Dar partea sTRICAtă nu te va face leu!”

Bannerul afișat la adresa lui Atanas Trică FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)

Ultrașii Craiovei au făcut referire în acel mesaj la tatăl lui Atanas, Eugen Trică, renegat de suporterii olteni atunci când a plecat de la U Craiova la Steaua, în anul 1998.

În urmă cu doar câteva zile, Eugen Trică și-a apărat fiul, declarând că atunci când a marcat împotriva Universității Craiova s-a bucurat la rândul său.

Oltenii i-au transmis un mesaj și lui Aurel Țicleanu, fotbalist legendar în Bănie, după ce acesta a declarat că titlul din acest sezon ar fi primul din istoria echipei, despre care a spus că s-a înființat în 2013.

Bannerul afișat la adresa lui Aurel Țicleanu FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)

„Țicleanu: În nemernicirea mea, ca un câine turbat / Am mușcat clubul sportiv istoric, care m-a crescut…” este bannerul la adresa lui Țicleanu.

