MApN, anunț de ultimă oră Decizia luată de Radu Miruță în privința stadionului Steaua: „De ce? Pentru că probabil nu se dorea asta” +8 foto
Radu Miruță a anunțat scăderea chiriei pe Ghencea/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Liga 2

MApN, anunț de ultimă oră Decizia luată de Radu Miruță în privința stadionului Steaua: „De ce? Pentru că probabil nu se dorea asta”

alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 09:38
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 09:38
  • Radu Miruță (40 de ani), ministrul Apărării Naționale, a anunțat, joi, scăderea chiriei pe stadionul Steaua, care este deținut de MApN.

Până în prezent, echipele interesate să evolueze pe stadionul Ghencea trebuiau să plătească 35.000 de euro.

Dan Șucu, gaură de 14 milioane de euro în 3 ani! Raportul financiar al Rapidului pe 2025 conține cel mai mare deficit de când Șucu e patron
Dan Șucu, gaură de 14 milioane de euro în 3 ani! Raportul financiar al Rapidului pe 2025 conține cel mai mare deficit de când Șucu e patron

Prețul chiriei pe stadionul Steaua a scăzut cu 10.000 de euro

Într-un anunț făcut pe pagina sa personală de Facebook, Radu Miruță a afirmat că a decis să micșoreze chiria cu 10.000 de euro.

Ministrul Apărării susține că echipele care doresc să joace pe arena celor de la Steaua vor trebui să plătească, începând din acest moment, suma de 24.760 de euro.

„Într-o perioadă cu o dinamică militară foarte mare primim la minister multe întrebări și despre Clubul Sportiv al Armatei.

Vă anunț astăzi ultima decizie luată despre stadionul Steaua.

Înainte aveam un preț de închiriere de 35.000 de euro, mai scump decât stadionul Național, stadionul de la Cluj sau de la Craiova.

26.500 de euro a fost chiria
pe care FRF a plătit-o către CSA Steaua pentru a disputa pe stadionul din Ghencea meciul amical cu Grecia, din martie 2022

De ce? Pentru că probabil nu se dorea să fie închiriat. Am decis ca prețul acesta să scadă cu 10.000 de euro.

De astăzi stadionul poate fi închiriat cu 24.760 de euro sperând să existe o dinamică pentru utilizarea banului public, mult mai eficientă și o deschidere pentru Steaua pentru care urmează să vă anunț în zilele următoare detaliile cu privire la controlul avut, la măsurile luate”, a afirmat Radu Miruță într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

Prețul pentru care pot fi închiriate cele 4 stadioane din București

STADIONPREȚ
Steaua24.760
Arena Națională35.000
Arcul de Triumf22.000
Rapid12.000

Toate stadioanele sunt deținute de statul român

Cele patru stadioane au ca proprietar și administrator fie statul român, prin structura lui centrală, fie autoritatea locală, prin intermediul Primăriei.

  • Steaua - Ministerul Apărării Naționale
  • Arena Națională - Primăria București
  • Arcul de Triumf - Agenția Națională pentru Sport
  • Rapid - Ministerul Transporturilor

În 2023 și 2024, stadionul Steaua a făcut profit

Cifrele financiare oficiale făcute publice de MApN pentru anii precedenți arată că stadionul din Ghencea a realizat profit în doi dintre primii patru ani de funcționare.

Cheltuielile și veniturile MApN cu stadionul Steaua

ANCHELTUIELI / VENITURIREZULTAT FINANCIAR
2021350.000 / 235.000-115.000
20221.450.000 / 265.000-1.185.000
2023400.000 / 650.000+250.000
2024355.000 / 835.000+480.000
Stadionul Steaua FOTO stadionulsteaua.ro
Stadionul Steaua FOTO stadionulsteaua.ro

„Ne trebuie un tactician desăvârșit” Mihai Stoica a numit antrenorul pe care îl vrea la națională: „Nu a fost selecționer, deși și-ar fi dorit”
„Ne trebuie un tactician desăvârșit” Mihai Stoica a numit antrenorul pe care îl vrea la națională: „Nu a fost selecționer, deși și-ar fi dorit”
Stoichiță pleacă de la Federație Destinație surpriză + Cine ar urma să îl înlocuiască pe actualul director tehnic al FRF
Stoichiță pleacă de la Federație Destinație surpriză + Cine ar urma să îl înlocuiască pe actualul director tehnic al FRF

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
