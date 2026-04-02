MApN, anunț de ultimă oră Decizia luată de Radu Miruță în privința stadionului Steaua: „De ce? Pentru că probabil nu se dorea asta”

Radu Miruță (40 de ani), ministrul Apărării Naționale, a anunțat, joi, scăderea chiriei pe stadionul Steaua, care este deținut de MApN.

Până în prezent, echipele interesate să evolueze pe stadionul Ghencea trebuiau să plătească 35.000 de euro.

Prețul chiriei pe stadionul Steaua a scăzut cu 10.000 de euro

Într-un anunț făcut pe pagina sa personală de Facebook, Radu Miruță a afirmat că a decis să micșoreze chiria cu 10.000 de euro.

Ministrul Apărării susține că echipele care doresc să joace pe arena celor de la Steaua vor trebui să plătească, începând din acest moment, suma de 24.760 de euro.

„Într-o perioadă cu o dinamică militară foarte mare primim la minister multe întrebări și despre Clubul Sportiv al Armatei.

Vă anunț astăzi ultima decizie luată despre stadionul Steaua.

Înainte aveam un preț de închiriere de 35.000 de euro, mai scump decât stadionul Național, stadionul de la Cluj sau de la Craiova.

26.500 de euro a fost chiria pe care FRF a plătit-o către CSA Steaua pentru a disputa pe stadionul din Ghencea meciul amical cu Grecia, din martie 2022

De ce? Pentru că probabil nu se dorea să fie închiriat. Am decis ca prețul acesta să scadă cu 10.000 de euro.

De astăzi stadionul poate fi închiriat cu 24.760 de euro sperând să existe o dinamică pentru utilizarea banului public, mult mai eficientă și o deschidere pentru Steaua pentru care urmează să vă anunț în zilele următoare detaliile cu privire la controlul avut, la măsurile luate”, a afirmat Radu Miruță într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

Prețul pentru care pot fi închiriate cele 4 stadioane din București

STADION PREȚ Steaua 24.760 Arena Națională 35.000 Arcul de Triumf 22.000 Rapid 12.000

Toate stadioanele sunt deținute de statul român

Cele patru stadioane au ca proprietar și administrator fie statul român, prin structura lui centrală, fie autoritatea locală, prin intermediul Primăriei.

Steaua - Ministerul Apărării Naționale

Arena Națională - Primăria București

Arcul de Triumf - Agenția Națională pentru Sport

Rapid - Ministerul Transporturilor

În 2023 și 2024, stadionul Steaua a făcut profit

Cifrele financiare oficiale făcute publice de MApN pentru anii precedenți arată că stadionul din Ghencea a realizat profit în doi dintre primii patru ani de funcționare.

Cheltuielile și veniturile MApN cu stadionul Steaua

AN CHELTUIELI / VENITURI REZULTAT FINANCIAR 2021 350.000 / 235.000 -115.000 2022 1.450.000 / 265.000 -1.185.000 2023 400.000 / 650.000 +250.000 2024 355.000 / 835.000 +480.000

