Nadal, scut pentru Alcaraz Latura mai puțin cunoscută a lui Rafa: „Viața mea nu era doar tenis! Mergeam în Ibiza în fiecare an”
Carlos Alcaraz și Rafael Nadal (Foto: IMAGO)
Tenis

Nadal, scut pentru Alcaraz Latura mai puțin cunoscută a lui Rafa: „Viața mea nu era doar tenis! Mergeam în Ibiza în fiecare an”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 13:07
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 13:09
  • Rafael Nadal (40 de ani) le răspunde celor care îl critică pe Carlos Alcaraz (23 de ani, #2 ATP) și nevoia acestuia de a se expune la petreceri alături de prietenii săi.
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După triumfurile de la Roland Garros 2024 și 2025, Carlos Alcaraz a ales să sărbătorească timp de aproape o săptămână în Insulele Baleare.

Mulți l-au criticat pe spaniol, considerând că nu se pregătește suficient înainte de sezonul pe iarbă.

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Rafael Nadal îl apără pe Carlos Alcaraz: „Viața mea nu era doar tenis, tenis și iar tenis”

Lucrurile nu au mai stat la fel în acest sezon. Accidentările i-au dat mari bătăi de cap lui Alcaraz, iar ibericul a ratat mai multe turnee, cele mai importante fiind cele de la Roland Garros și Wimbledon.

Prieten bun al lui Carlos, Rafael Nadal a fost considerat un exemplu atât pe teren, cât și în afara lui. Însă spune că nu a fost niciodată un „sclav” al tenisului, așa cum îl vedeau mulți.

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Într-un interviu acordat postului CNN, Rafa a dezvăluit ce îi plăcea să facă atunci când nu juca tenis. A recunoscut că mergea și el în Ibiza, la fel ca Alcaraz, însă evita să facă public acest lucru.

„Fiecare are o personalitate diferită, știți... și eu o aveam, desigur. Viața mea nu era doar tenis, tenis și iar tenis.

Dansam și mergeam în Ibiza în fiecare an cu prietenii mei. Fiecare are nevoie să-și găsească propriul spațiu... unii au nevoie de mai mult, alții de mai puțin, dar viața mea era mult mai mult decât tenisul.

Nu voiam să arăt asta lumii, pentru că nu mi se părea interesant pentru lume faptul că mergeam în Ibiza. Carlos a decis să facă public acest lucru și îl respect. Se pare că îi merge foarte bine”, a spus Nadal, citat de sport.es.

Carlos Alcaraz s-a accidentat la încheietura mâinii drepte în timpul turneului de la Barcelona (11-21 aprilie). A câștigat meciul din primul tur, dar s-a retras înaintea partidei următoare.

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a obținut Carlos Alcaraz în 2026. A pierdut doar 3 meciuri

Pe 15 iunie, un jurnalist al publicației RNE Deportes a anunțat că spaniolul începe cea mai importantă fază a recuperării.

Alcaraz se va deplasa săptămâna viitoare la Barcelona pentru a fi consultat de dr. Cotorro și, dacă totul decurge bine, ar putea reveni pe terenul de tenis.

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