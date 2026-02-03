Întăriri pentru Gâlcă Oferta făcută de Rapid pentru fotbalistul cu 12 selecții în naționala țării sale » Are probleme la actuala echipă

Rapid a făcut o ofertă oficială pentru Yanis Karabelyov (30 de ani), fundașul central bulgar al celor de la Partizan Belgrad.

Deși în marile campionate nu mai pot face transferuri de luni seara, perioada de mercato rămâne deschisă în România până pe 9 februarie, iar Rapid vrea să profite de acest lucru.

Rapid vrea să-l transfere pe Yanis Karabelyov

Constantin Gâlcă își dorește să mai transfere un fundaș central la echipă în această perioadă.

Principala țintă a giuleștenilor este Yanis Karabelyov (30 de ani), stoperul bulgar al echipei Partizan Belgrad, iar alb-vișiniii au făcut deja o ofertă.

Echipa patronată de Dan Șucu a propus conducerii clubului sârb 100.000 de euro pentru o posibilă mutare a lui Karabelyov , informează iamsport.ro.

Yanis Karabelyov/ Foto: IMAGO

De-a lungul carierei fotbalistul bulgar a mai evoluat pentru Slavia Sofia, Tsarko Selo, Kisvarda și Botev Plovdiv.

Yanis Karabelyov, situație dificilă la Partizan

Ajuns gratis la Partizan, în iulie 2025, după despărțirea de Botev Plovdiv, Yanis Karabelyov trece printr-o situație delicată în Serbia.

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a bifat 27 de meciuri pentru Partizan în care a marcat două goluri și a reușit patru pase decisive.

Cu toate acestea, stoperul bulgar nu a făcut parte din lotul formației din Belgrad la primul meci din 2026. Decizia a fost luată chiar de antrenorul Nenad Stojakovic, cel s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Karabelyov.

Fotbalistul a vrut să plece în toamnă, după ce presa sârbă a scris despre interesul celor de la Schalke 04 (liga secundă din Germania) și Widzew Lodz (prima ligă a Poloniei), însă conducerea clubului „cere anumite compensații pentru transferul fotbalistului care are contract până în vara anului 2027”, scrie sportklub.rs.

Deranjat de faptul că Partizan îi pune piedici în încercarea de a-și găsi o nouă echipă, Karabelyov forțează acum plecarea din Serbia. Iar Rapid ar putea profita.

800.000 de euro este cota lui Yanis Karabelyov, potrivit transfermarkt.ro

În cazul unui transfer în Giulești, fotbalistul cu 12 apariții în tricoul naționalei Bulgariei (ultima în martie 2023) ar fi al cincilea fundaș central din lotul formației antrenate de Constantin Gâlcă, după Alexandru Pașcanu, Denis Ciobotariu, Leo Bolgado și Lars Kramer (accidentat).

Jucătorii transferați de Rapid în această iarnă

Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo

(26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro

(22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro

(30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris

(26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris Talisson de Almeida (23 de ani), atacant - transferat de la Red Bull Bragantino. Suma de transfer nu a fost dezvăluită

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport