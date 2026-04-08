Dorința lui Răzvan Anunțul făcut de greci: „Și-a dorit ca PAOK să respecte asta”

Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul lui PAOK, și-ar fi anunțat jucătorii să rămână în Grecia și să nu participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu, care va avea loc în Vinerea Mare.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul, împotriva Turciei.

Marele antrenor va fi înmormântat vineri, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu.

Răzvan Lucescu le-ar fi cerut jucătorilor lui PAOK să nu vină în România

Potrivit presei din Grecia, Răzvan Lucescu le-a cerut jucătorilor să rămână la Salonic și să respecte programul inițial al echipei.

În acest context, jucătorii lui PAOK vor rămâne în Grecia și vor efectua antrenamentul de vineri. Cu toate acestea, formația din Grecia va fi reprezentată de o delegație formată din trei membri ai clubului.

„Moartea legendarului Mircea Lucescu a cufundat în doliu nu doar antrenorul, ci și întreaga familie a clubului PAOK. Deși înmormântarea tatălui lui Răzvan Lucescu a fost programată pentru dimineața zilei de Vinerea Mare (10/4) la București, antrenorul român și-a exprimat dorința ca jucătorii săi să nu participe la înmormântare, solicitând ca programul echipei să fie respectat în mod normal.

Antrenamentul programat pentru Vinerea Mare va avea loc, așadar, la Salonic, întrucât antrenorul nu a dorit ca pierderea sa personală să afecteze pregătirea jucătorilor săi în perspectiva reluării campionatului după Paște.

Deși jucătorii nu vor călători în România, o delegație formată din trei membri ai clubului se va deplasa la București pentru a-i spune un ultim «adio» lui Mircea și pentru a-l susține pe antrenorul echipei din Salonic”, notează gazzeta.gr.

#TrainingReport Γεμάτο πρωινό στη Νέα Μεσημβρία για τους παίκτες, με πρόγραμμα υψηλής έντασης που περιελάμβανε δουλειά σε όλους τους τομείς. #training #news



Διαβάστε περισσότερα εδώ 👇https://t.co/mh4cDLegiY pic.twitter.com/ef8PL6o3td — PAOK FC (@PAOK_FC) April 8, 2026

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

