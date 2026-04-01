Răzvan Marin a refuzat banderola Un nou episod din controversa căpitanilor la amicalul cu Slovacia

- Un moment surprinzător a avut loc în timpul meciului amical Slovacia - România (2-0), care a readus în prim-plan subiectul sensibil al banderolei de căpitan al echipei naționale.
Introdus pe teren în minutul 73, în locul lui Nicolae Stanciu (32 de ani), Răzvan Marin (29 de ani) a primit banderola chiar de la căpitanul naționalei.
Stanciu i-a dat banderola lui Răzvan Marin, iar acesta i-a oferit-o lui Ianis Hagi
Considerat unul dintre liderii vestiarului și al doilea căpitan în ierarhia internă, mijlocașul lui AEK Atena a luat o decizie neașteptată. Răzvan Marin nu și-a pus banderola pe braț și i-a oferit-o lui Ianis Hagi, cel care fusese desemnat căpitan în barajul pierdut cu Turcia (0-1).
La Istanbul, Stanciu a fost rezervă, iar Răzvan Marin titular. Alegerea căpitanului ultima perioadă a devenit un subiect tot mai discutat în jurul echipei naționale.
Răzvan Marin a purtat banderola când a intrat cu San Marino
La ultimul meci din preliminariile CM 2026, victoria cu 7-1 împotriva statului San Marino, în absența lui Stanciu, selecționerul a decis ca banderola să fie purtată de Denis Man. Acesta a devenit astfel al patrulea jucător care a fost căpitan în mandatul lui Mircea Lucescu, după Stanciu, Andrei Rațiu și Ianis Hagi.
Un episod relevant s-a petrecut chiar la acel meci cu San Marino. În momentul schimbării lui Dennis Man, acesta a încercat să-i predea banderola lui Ianis Hagi. Deși intrase de puțin timp, Hagi a refuzat și i-a înmânat-o lui Răzvan Marin, considerându-l cel mai potrivit să preia rolul de căpitan.
Tensiuni după meciul cu Cipru
Relația dintre Mircea Lucescu și primii doi căpitani ai echipei naționale, Nicolae Stanciu și Răzvan Marin, s-a tensionat după remiza din Cipru, 2-2.
România a condus atunci cu 2-0, dar a fost egalată, iar responsabilitatea pentru acel rezultat a fost pusă, în parte, pe umerii celor doi mijlocași.
Precedentul Rațiu
Un alt moment care a stârnit discuții a fost decizia lui Mircea Lucescu de a-i oferi banderola lui Andrei Rațiu la meciul cu Cipru de la București, câștigat cu 2-0.
Alegerea l-a surprins chiar pe Stanciu, suspendat pentru acel meci. Cum Răzvan Marin a fost rezervă, Stanciu ar fi vrut ca Andrei Burcă să fie căpitan la acel meci. Mircea Lucescu a povestit:
„Stanciu nu juca. A venit el: «Mister, dar de ce ăsta?». Pentru că așa am decis eu! Consider că e cel mai reprezentativ jucător al acestei echipe.
Eu am nevoie de o figură internațională, care atrage atenția și care să fie un exemplu pentru ceilalți.
Momentan, el este Rațiu. Pe urmă, văd eu ce se va întâmpla, nu e bătut nimic în cuie”, a declarat Lucescu. După acel episod, Rațiu nu a mai fost căpitan.