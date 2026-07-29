Craiova și-a aflat adversara  Pe cine ar întâlni oltenii în turul 3 din Liga Campionilor, dacă trec de Levski Sofia. Program rundei următoare
U Craiova - Kairat. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Craiova și-a aflat adversara Pe cine ar întâlni oltenii în turul 3 din Liga Campionilor, dacă trec de Levski Sofia. Program rundei următoare

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 20:35
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 21:15
  • Universitatea Craiova și-a aflat viitorul posibil adversar din preliminariile Ligii Campionilor.
  • Oltenii luptă împotriva celor de la Levski Sofia, iar pentru a obține calificarea trebuie să întoarcă rezultatul de 0-1 din tur.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Un succes al formației lui Filipe Coelho nu ar asigura doar calificarea în turul 3 al Ligii, ci ar securiza și prezența în faza principală din Conference League, în cazul a două eșecuri consecutive ulterioare.

 U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională , dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
Citește și
U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională, dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
Citește mai mult
 U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională , dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League

Kairat Almaty, viitoarea adversară a celor de la Universitatea Craiova în Liga Campionilor

Kazahii au trecut de ciprioții de la Omonia Nicosia, după 1-1 la general și 6-5 la loviturile de departajare, obținând calificarea în turul 3 al competiției.

Primul meci ar urma să aibă loc în Bănie pe 4-5 august, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu.

Oltenii au și variantă de rezervă. În cazul eliminării din Liga Campionilor vor juca în turul 3 preliminar din Europea League.

Acolo vor da peste KuPS Kuopio, campioana Finlandei, care a fost eliminată de Sabah Baku, campioana Azerbaidjanului, în dubla din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după 0-1 în tur și 0-2 în retur.

Primul meci al „dublei” Craiova - KuPS ar urma să aibă loc pe 6 august, în Finlanda, în timp ce returul s-ar juca o săptămână mai târziu, în România.

Citește și

 Neymar a confirmat retragerea Starul lui Santos, despre viitorul său la naționala Braziliei: „Momentul meu a trecut”
Campionate
20:25
Neymar a confirmat retragerea Starul lui Santos, despre viitorul său la naționala Braziliei: „Momentul meu a trecut”
Citește mai mult
 Neymar a confirmat retragerea Starul lui Santos, despre viitorul său la naționala Braziliei: „Momentul meu a trecut”
FRF a făcut anunțul Regulă nouă pentru  jucătorii eligibili U21! Cluburile din Superliga își pot trimite fotbaliștii tineri în Liga 2
Superliga
20:24
FRF a făcut anunțul Regulă nouă pentru jucătorii eligibili U21! Cluburile din Superliga își pot trimite fotbaliștii tineri în Liga 2
Citește mai mult
FRF a făcut anunțul Regulă nouă pentru  jucătorii eligibili U21! Cluburile din Superliga își pot trimite fotbaliștii tineri în Liga 2

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
Liga Campionilor Universitatea Craiova adversar kairat almaty
Știrile zilei din sport
 U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională , dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
Liga Campionilor
29.07
U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională, dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
Citește mai mult
 U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională , dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea  marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Campionate
29.07
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Citește mai mult
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea  marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Special
29.07
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Citește mai mult
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Opinii
29.07
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Citește mai mult
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:00
„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!” FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia! A sărit la bătaie în ultimul meci jucat
„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!”  FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia!  A sărit la bătaie în ultimul meci jucat
12:09
FCSB joacă în portocaliu! FOTO. La returul cu Auda va fi inaugurat echipamentul de rezervă, cel care imită cromatica naționalei Olandei
FCSB joacă în portocaliu! FOTO. La returul cu Auda va fi inaugurat echipamentul de rezervă, cel care imită cromatica naționalei Olandei
12:43
Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”
Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea  suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”
11:51
Noutăți despre Stadionul Dinamo Proiectul care deschide calea următoarei etape: „Reluarea lucrărilor e iminentă! Greu și încet, dar se va face!”
Noutăți despre Stadionul Dinamo Proiectul care deschide calea următoarei etape: „Reluarea lucrărilor e iminentă! Greu și încet, dar se va face!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Top stiri
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale”  Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
Campionate
29.07
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale” Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
Citește mai mult
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale”  Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Campionatul Mondial
29.07
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Citește mai mult
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Au sfidat UEFA  Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
Liga Campionilor
29.07
Au sfidat UEFA Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
Citește mai mult
Au sfidat UEFA  Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"
B365
29.07
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"
Citește mai mult
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 26 rapid 17 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share