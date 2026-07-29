Universitatea Craiova și-a aflat viitorul posibil adversar din preliminariile Ligii Campionilor.

Oltenii luptă împotriva celor de la Levski Sofia, iar pentru a obține calificarea trebuie să întoarcă rezultatul de 0-1 din tur.

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Un succes al formației lui Filipe Coelho nu ar asigura doar calificarea în turul 3 al Ligii, ci ar securiza și prezența în faza principală din Conference League, în cazul a două eșecuri consecutive ulterioare.

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Kazahii au trecut de ciprioții de la Omonia Nicosia, după 1-1 la general și 6-5 la loviturile de departajare, obținând calificarea în turul 3 al competiției.

Primul meci ar urma să aibă loc în Bănie pe 4-5 august, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu.

Oltenii au și variantă de rezervă. În cazul eliminării din Liga Campionilor vor juca în turul 3 preliminar din Europea League.

Acolo vor da peste KuPS Kuopio, campioana Finlandei, care a fost eliminată de Sabah Baku, campioana Azerbaidjanului, în dubla din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după 0-1 în tur și 0-2 în retur.

Primul meci al „dublei” Craiova - KuPS ar urma să aibă loc pe 6 august, în Finlanda, în timp ce returul s-ar juca o săptămână mai târziu, în România.

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