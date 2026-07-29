FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei +5 foto
Bătaie după finala CM 2026 FOTO Imago
Campionatul Mondial

FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei

alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 21:08
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 21:20
  • FIFA a anunțat, miercuri, că a inițiat o procedură disciplinară împotriva Argentinei în legătură cu bannerul referitor la Insulele Falkland afișat după victoria cu Anglia din semifinalele CM 2026, scor 2-1.
  • Totodată, forul mondial anchetează și incidentele grave de la finala cu Spania, pierdută de sud-americani cu 1-0.
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La finalul meciului cu Anglia, mai mulți jucători au afișat pe gazon un banner scris de mână prin care se proclama suveranitatea Argentinei asupra teritoriului britanic de peste mări, încălcând astfel regulile FIFA privind manifestările politice.

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Argentina, anchetată de FIFA

De asemenea, FIFA anchetează și scandări și gesturi discriminatorii, întârzierea începerii meciurilor, nerespectarea protocoalelor de meci și de securitate, afișarea de mesaje inadecvate de către echipă și spectatori, precum și aruncarea de obiecte de către spectatori.

Acuzațiile se referă la o serie de nereguli la meciurile disputate de sud-americani în cadrul Cupei Mondiale.

Forul mondial investighează și bătaia care a izbucnit imediat după fluierul de final al meciului Spania - Argentina, 1-0.

Leandro Paredes și Nahuel Molina sunt anchetați pentru agresiune asupra spaniolilor Rodri și Eric Garcia. Și antrenorul secund Roberto Ayala face obiectul anchetei, după ce a fost filmat în timp ce-l lovește pe Dani Olmo.

Galerie foto (5 imagini)

Dani Olmo, lovit cu pumnul după finala CM 2026 Dani Olmo, lovit cu pumnul după finala CM 2026 Dani Olmo, lovit cu pumnul după finala CM 2026 Dani Olmo, lovit cu pumnul după finala CM 2026 Dani Olmo, lovit cu pumnul după finala CM 2026
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Extrema Thiago Almada este, de asemenea, acuzat de comportament nesportiv, alături de Molina. Gavi este singurul spaniol anchetat de FIFA, tot pentru comportament nesportiv.

Comunicatul transmis de FIFA:

„Comisia Disciplinară a FIFA a luat următoarele măsuri în legătură cu incidentele survenite în cadrul Cupei Mondiale 2026:

Federația Argentiniană de Fotbal

Comisia Disciplinară a FIFA a deschis o procedură împotriva Federației Argentiniene de Fotbal pentru posibile încălcări ale articolului 13 alineatul 2, litera c) (Utilizarea unui eveniment sportiv pentru manifestații de natură nesportivă), articolului 14, alineatul 5 (Conduită necorespunzătoare a echipei), articolului 15 (Discriminare și abuzuri rasiste) și articolului 17 (Ordinea și securitatea la meciuri) din Codul Disciplinar al FIFA, având în vedere scandările și gesturile discriminatorii, începerea cu întârziere a meciurilor, nerespectarea protocoalelor de meci și de securitate, afișarea de mesaje inadecvate de către echipă și spectatori, precum și aruncarea de obiecte de către spectatori în mai multe meciuri ale echipei naționale a Argentinei la Cupa Mondială FIFA 2026.

Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada și Roberto Ayala (toți din ARG) și Pablo Martin Peez Gavira (SPA)

Comisia Disciplinară a FIFA a primit raportul procurorului disciplinar și de etică desemnat cu privire la incidentele care au avut loc în timpul finalei Cupei Mondiale FIFA 2026 (Spania – Argentina) și, în urma recomandării cuprinse în acesta, a deschis proceduri disciplinare – pentru posibile încălcări ale articolului 14 alineatul (1) litera (i) din Codul Disciplinar al FIFA (agresiune) – împotriva jucătorilor argentinieni Nahuel Molina (două capete de acuzare, unul consumat și unul la stadiul de tentativă) și Leandro Paredes (trei capete de acuzare), precum și împotriva oficialului argentinian Roberto Ayala (un cap de acuzare).

De asemenea, au fost deschise proceduri disciplinare – pentru posibile încălcări ale articolului 14 alineatul (1) litera (b) din Codul Disciplinar al FIFA (comportament nesportiv) – împotriva jucătorilor argentinieni Nahuel Molina (o acuzație) și Thiago Almada (o acuzație), precum și a jucătorului spaniol Pablo Martin Paez Gavira (o acuzație).

În conformitate cu Codul Disciplinar al FIFA, părților în cauză li s-a oferit acum posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere, după care Comisia Disciplinară a FIFA va emite o decizie în timp util”, se arată în mesajul transmis de FIFA.

Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago
Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago

Galerie foto (6 imagini)

Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago
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Ce s-a întâmplat la finala CM 2026

În imaginile surprinse pe stadion, conflictul a pornit de la un schimb de replici și îmbrânceli între Rodri și Nahuel Molina. Cei doi s-au apropiat unul de celălalt, iar situația a degenerat rapid.

Eric Garcia și Borja Iglesias au intervenit imediat, iar în doar câteva secunde în zonă s-au strâns mai mulți jucători ai ambelor echipe.

Leandro Paredes a avut un schimb dur de replici cu Eric Garcia. Ulterior, argentinianul l-a prins pe fundașul Spaniei de gât.

Gavi a intervenit și el, în timp ce Thiago Almada încerca să îi despartă pe cei implicați.

În imaginile de la fața locului se vede cum Paredes îl trage pe Gavi de vesta pe care o purta, iar internaționalul spaniol ajunge la pământ. În timp ce Gavi încearcă să se ridice, lupta dintre cei doi continuă pentru câteva momente, până când Almada și ceilalți jucători reușesc să îi separe.

Membrii staff-urilor ambelor naționale au intrat pe teren pentru a despărți grupurile și a calma spiritele.

Incidentul s-a transformat pentru scurt timp într-o încăierare generală, cu îmbrânceli și confruntări între mai mulți fotbaliști.

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