România - Senegal 36-17. Succes clar al naționalei noastre în al doilea meci al grupei principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025.

„Tricolorele” rămân în grafic pentru clasarea pe una dintre pozițiile 9-12 la turneul final.

După eșecul în fața Ungariei, scor 29-34, naționala României nu mai are nicio șansă de calificare în sferturile de finală și luptă doar pentru locurile 9-12 la CM 2025.

România - Senegal 37-17

România încă poate să își atingă obiectivul de la începutul Campionatului Mondial: clasarea între primele 10 echipe, o performanță pe care nu a mai reușit-o din 2017.

După o prestație foarte bună vineri, elevele lui Ovidiu Mihăilă au câștigat fără drept de apel în fața naționalei africane. Alisia Boiciuc, autoare a 5 goluri, a fost declarată cea mai bună jucătoare a meciului.

Sorina Grozav a fost principala marcatoare a naționalei, cu 9 reușite.

România s-a clasat pe locul 12 în 2019, 13 în 2021 și din nou pe 12 în 2023.

29-24 a fost scorul în meciul dintre România și Senegal de la Campionatul Mondial din 2019, câștigat de „tricolore”

Tot astăzi, în Grupa Principală 1, sunt programate următoarele meciuri:

Japonia - Ungaria (19:00)

Elveția - Danemarca (21:30)

Programul României în grupa principală a CM 2025

Ungaria - România 34-29

34-29 5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal 37-17

- Senegal 37-17 7 decembrie, 19:00, Elveția - România, în direct pe Prima Sport 3

Clasamentul în grupa principală:

Țară Meciuri Puncte (golaveraj) 1. Danemarca 3 6 (115-76) 2. Ungaria 3 6 (92-71) 3. România 4 4 (128-117) 4. Elveția 3 2 (71:83) 5. Japonia 3 2 (73:88) 6. Senegal 4 0 (84-128) Primele 2 clasate se califică în sferturile de finală ale Cupei Mondiale

