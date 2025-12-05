- România - Senegal 36-17. Succes clar al naționalei noastre în al doilea meci al grupei principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025.
- „Tricolorele” rămân în grafic pentru clasarea pe una dintre pozițiile 9-12 la turneul final.
După eșecul în fața Ungariei, scor 29-34, naționala României nu mai are nicio șansă de calificare în sferturile de finală și luptă doar pentru locurile 9-12 la CM 2025.
România încă poate să își atingă obiectivul de la începutul Campionatului Mondial: clasarea între primele 10 echipe, o performanță pe care nu a mai reușit-o din 2017.
După o prestație foarte bună vineri, elevele lui Ovidiu Mihăilă au câștigat fără drept de apel în fața naționalei africane. Alisia Boiciuc, autoare a 5 goluri, a fost declarată cea mai bună jucătoare a meciului.
Sorina Grozav a fost principala marcatoare a naționalei, cu 9 reușite.
România s-a clasat pe locul 12 în 2019, 13 în 2021 și din nou pe 12 în 2023.
Tot astăzi, în Grupa Principală 1, sunt programate următoarele meciuri:
- Japonia - Ungaria (19:00)
- Elveția - Danemarca (21:30)
Programul României în grupa principală a CM 2025
- Ungaria - România 34-29
- 5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal 37-17
- 7 decembrie, 19:00, Elveția - România, în direct pe Prima Sport 3
Clasamentul în grupa principală:
|Țară
|Meciuri
|Puncte (golaveraj)
|1. Danemarca
|3
|6 (115-76)
|2. Ungaria
|3
|6 (92-71)
|3. România
|4
|4 (128-117)
|4. Elveția
|3
|2 (71:83)
|5. Japonia
|3
|2 (73:88)
|6. Senegal
|4
|0 (84-128)