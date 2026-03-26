TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Marius Șumudică (55 de ani) l-a criticat în termeni duri pe Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al „tricolorilor”.

Fostul tehnician de la Al-Okhdood n-a avut milă de jucătorul lui Rayo Vallecano, acuzându-l de lipsă de atitudine.

„Nu ai voie la o pasă de 40 de metri să ai o așa gaură în mijlocul apărării.

Eu preferam să jucăm în 3 fundași centrali, atâta timp cât la echipa de club joacă în 3 fundași centrali și Drăgușin și Ghiță și Bancu și Screciu. Niciodată în 3 fundași centrali noi nu aveam probleme la golul respectiv.

Puteam să dezvoltăm mai bine, urcam cu Bancu și cu Rațiu, care azi a fost dezamăgitor. Foarte relaxat, are o fază când vrea să dea cu talpa printre picioare.

O lipsă totală de responsabilitate la Rațiu, de atitudine, pentru mine azi a lăsat de dorit. Nu se poate să joci un baraj, o finală și să ai o asemenea atitudine.

Nu se poate să vii din LaLiga, să se vorbească că te-a vrut Barcelona și să vii cu o astfel de atitudine. Lipsa de atitudine, vorbesc de Rațiu, a fost ceva de nedescris. La gol, o neconcordanță totală.

Man l-a condus pe jucătorul respectiv în zona aceea, după care Rațiu n-avea om. E o nesincronizare totală. Să marcheze fundașul lateral din poziție de atacant?

Din punctul meu de vedere, Rațiu a fost zero!” a spus Marius Șumudică, citat de fanatik.ro.

Marius Șumudică: „Nici n-au transpirat”

Șumudică a dat de pământ și cu tactica folosită de Mircea Lucescu (80 de ani).

„Din păcate, uite că Șumudică a avut dreptate. Eu am vrut să iasă invers, nu s-a putut. Ca orice român îmi doream să ajungem iar la Mondial, dar, din păcate, un joc modest. Nu înțeleg de ce am început cu construcția de jos. Ne făceau presing avansat.

Nu aveam calitatea necesară să ieșim de acolo. Mijlocul terenului inexistent, pentru că de la nivelul fundașilor pe o construcție pe atac pozițional noi nu treceam de prima treime și nu ajungeau mingile la mijlocul terenului.

Iar când am văzut că nu puteam construi, încercam minge lungă pe Bîrligea, unde ei câștigau, erau mai înalți.

Bîrligea n-are joc extraordinar de cap, nu e un pivot. Și, atunci, mijlocul terenului era prins între. Numai fileu.

Din punctul ăsta de vedere, nu am câștigat nici mingea a doua, nu am deschis unghiuri și să avem o construcție adecvată când plecam cu mingea de jos, ne blocam fie la Drăgușin cu pase în afara terenului, fie la Burcă, fie întârziam la Bancu și ne blocau imediat.

Limbajul corpului și așezarea jucătorilor nu dădeau următoarea soluție.

Mie mi s-a părut o Turcie relaxată. Nici nu au transpirat. Tot timpul au simțit că vor controla jocul. Când tu te aperi cu Man și Mihăilă jos și faci 6 la linia de fund, este foarte greu ca tu să ajungi sus.

Dacă aduci orice echipa din România acum și le dai 10 contra 10 să facă 10 acțiuni pe poartă. Orice echipă din România. O luăm de la U Craiova până la ultima clasată, nu știu dacă contra unei echipe de juniori din 10 acțiuni marchează 3 goluri.

E foarte greu când întreaga echipă adversă e în jumătatea adversă să îi desfaci când tu nu joci cu niciun vârf.

Problema e că am arătat rău. Eu am văzut o Turcie tot timpul în controlul jocului. Au făcut 500 și ceva de pase, iar tu ai făcut 250. Cu jumătate mai puțin decât ei. Automat te-ai retras și ai preferat lucrul ăsta.

Am atras tot timpul atenția la Ferdi. El urcă foarte mult, el a apărut pe poziție de atacant”, a concluzionat Șumudică.

