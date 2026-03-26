Rațiu, făcut praf de Șumudică N-a avut milă de fundașul lui Rayo, după eșecul cu Turcia: „A fost zero!" » A criticat și tactica lui Lucescu
Publicat: 26.03.2026, ora 23:18
Actualizat: 26.03.2026, ora 23:19
  • TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Marius Șumudică (55 de ani) l-a criticat în termeni duri pe Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al „tricolorilor”.

Fostul tehnician de la Al-Okhdood n-a avut milă de jucătorul lui Rayo Vallecano, acuzându-l de lipsă de atitudine.

„Nu poți să mergi la CM jucând doar cu Kosovo”  Gică Popescu i-a criticat pe „tricolori”: „Am făcut prea puțin pentru a avea pretenții”
TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Marius Șumudică: „ZERO

„Nu ai voie la o pasă de 40 de metri să ai o așa gaură în mijlocul apărării.

Eu preferam să jucăm în 3 fundași centrali, atâta timp cât la echipa de club joacă în 3 fundași centrali și Drăgușin și Ghiță și Bancu și Screciu. Niciodată în 3 fundași centrali noi nu aveam probleme la golul respectiv.

Puteam să dezvoltăm mai bine, urcam cu Bancu și cu Rațiu, care azi a fost dezamăgitor. Foarte relaxat, are o fază când vrea să dea cu talpa printre picioare.

O lipsă totală de responsabilitate la Rațiu, de atitudine, pentru mine azi a lăsat de dorit. Nu se poate să joci un baraj, o finală și să ai o asemenea atitudine.

Nu se poate să vii din LaLiga, să se vorbească că te-a vrut Barcelona și să vii cu o astfel de atitudine. Lipsa de atitudine, vorbesc de Rațiu, a fost ceva de nedescris. La gol, o neconcordanță totală.

Man l-a condus pe jucătorul respectiv în zona aceea, după care Rațiu n-avea om. E o nesincronizare totală. Să marcheze fundașul lateral din poziție de atacant?

Din punctul meu de vedere, Rațiu a fost zero!” a spus Marius Șumudică, citat de fanatik.ro.

labels.photo-gallery

Marius Șumudică: „Nici n-au transpirat”

Șumudică a dat de pământ și cu tactica folosită de Mircea Lucescu (80 de ani).

„Din păcate, uite că Șumudică a avut dreptate. Eu am vrut să iasă invers, nu s-a putut. Ca orice român îmi doream să ajungem iar la Mondial, dar, din păcate, un joc modest. Nu înțeleg de ce am început cu construcția de jos. Ne făceau presing avansat.

Nu aveam calitatea necesară să ieșim de acolo. Mijlocul terenului inexistent, pentru că de la nivelul fundașilor pe o construcție pe atac pozițional noi nu treceam de prima treime și nu ajungeau mingile la mijlocul terenului.

Iar când am văzut că nu puteam construi, încercam minge lungă pe Bîrligea, unde ei câștigau, erau mai înalți.

Bîrligea n-are joc extraordinar de cap, nu e un pivot. Și, atunci, mijlocul terenului era prins între. Numai fileu.

Din punctul ăsta de vedere, nu am câștigat nici mingea a doua, nu am deschis unghiuri și să avem o construcție adecvată când plecam cu mingea de jos, ne blocam fie la Drăgușin cu pase în afara terenului, fie la Burcă, fie întârziam la Bancu și ne blocau imediat.

Limbajul corpului și așezarea jucătorilor nu dădeau următoarea soluție.

Mie mi s-a părut o Turcie relaxată. Nici nu au transpirat. Tot timpul au simțit că vor controla jocul. Când tu te aperi cu Man și Mihăilă jos și faci 6 la linia de fund, este foarte greu ca tu să ajungi sus.

Dacă aduci orice echipa din România acum și le dai 10 contra 10 să facă 10 acțiuni pe poartă. Orice echipă din România. O luăm de la U Craiova până la ultima clasată, nu știu dacă contra unei echipe de juniori din 10 acțiuni marchează 3 goluri.

E foarte greu când întreaga echipă adversă e în jumătatea adversă să îi desfaci când tu nu joci cu niciun vârf.

Problema e că am arătat rău. Eu am văzut o Turcie tot timpul în controlul jocului. Au făcut 500 și ceva de pase, iar tu ai făcut 250. Cu jumătate mai puțin decât ei. Automat te-ai retras și ai preferat lucrul ăsta.

Am atras tot timpul atenția la Ferdi. El urcă foarte mult, el a apărut pe poziție de atacant”, a concluzionat Șumudică.

labels.photo-gallery

„Pe ei nu s-a supărat?!” Reacția lui Mircea Lucescu  l-a scos din sărite pe Gică Craioveanu: „A stat o oră la îmbrățișări!”
„Trebuie să schimbăm ceva” Îl așteaptă pe Hagi pentru o revoluție la națională: „El o poate face”
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Fonduri pentru noul stadion Consiliul Local a alocat 41 de milioane de lei, dar suma este insuficientă!
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

De ce nu Târnovanu?

Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
