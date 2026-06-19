Ruben Dias, la Real Madrid? Răspunsul misterios al fundașului portughez: „Ești întrebat, răspunzi” + Îl apără pe Cristiano Ronaldo

Ruben Dias (29 de ani) a fost prezent la o conferință de presă în timpul Campionatului Mondial, iar întrebarea legată de viitorul său a fost inevitabilă.

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Fundașul portughez a vorbit scurt despre viitorul său, oferind un răspuns interpretabil în legătură cu un posibil transfer la Real Madrid, similar cu fostul său coleg de la Manchester City, Bernardo Silva.

Ruben Dias: „Răspunzi «Portugalia» și asta e tot”

Întrebat despre situația de pe piața transferurilor și o posibilă mutare pe „Bernabeu”, fotbalistul a răspuns misterios:

„Portugalia. Ești întrebat, tu răspunzi «Portugalia» și asta e tot”, a spus Ruben Dias la conferință, potrivit as.com.

Apoi, chestionat pe tema situației de la națională, după 1-1 cu RD Congo și criticile venite asupra lui Cristiano Ronaldo, fundașul portughez a răspuns:

„În primul rând, criticile nu vizează un singur jucător. Cristiano se află în centrul atenției, dar cred că suntem cu toții implicați.

Mai presus de toate, în afară de ceea ce tocmai am spus, nu cred că se întâmplă nimic ieșit din comun. Așa a fost întotdeauna de când sunt aici. Cred că așa va fi și în viitor.

Sunt foarte mulți oameni care analizează și trag concluzii despre ce a mers prost. Oamenii și-au dat deja seama ce a eșuat. Am început bine meciul, dar după gol ne-am relaxat și am pierdut disciplina legat de poziționare.

Am început să pierdem din determinarea de care avem nevoie. Avem jucători excepționali care fac diferența în spații restrânse.

Pentru jucătorii noștri, o poziționare corectă este fundamentală. Am sfârșit prin a pierde acea disciplină. Suntem conștienți de asta. De acum încolo, văd doar lucruri pozitive”, a subliniat Ruben Dias.

Lusitanii mai au de disputat două meciuri în faza grupelor, cu Uzbekistan, pe 23 iunie, de la ora 20:00, respectiv Columbia, pe 28 iunie, de la 02:30.

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