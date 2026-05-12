Cîrstea, în semifinale  Sorana, victorie superbă cu Jelena Ostapenko!  S-a calificat în penultimul act al turneului de la Roma

Sorana Cîrstea (36 de ani, #21 WTA) s-a calificat în semifinale turneului WTA 1.000 de la Roma , după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko (28 de ani, #29 WTA) .

Sorana Cîrstea a rezistat presiunii puse de Jelena Ostapenko și a câștigat meciul în două seturi, scor 6-1, 7-6, după o oră și 33 de minute de joc.

Început perfect de meci pentru Sorana, care a reușit să câștige primele puncte. Ostapenko a egalat, dar tenismena română a câștigat primul game al partidei de la Roma. Jelena Ostapenko a revenit și a câștigat la zero al doilea game.

Sorana Cîrstea s-a mobilizat rapid și a câștigat următoarele trei game-uri, neacordându-i nicio șansă adversarei sale. Românca și-a continuat jocul excelent și a câștigat primul set după 26 de minute, scor 6-1.

Debutul setului secund a fost unul echilibrat, după ce cele două jucătoare și-au adjudecat câte un game. Jelena Ostapenko s-a mobilizat și a preluat conducerea jocului, reușind să preia conducerea. Scorul în setul al doilea era 3-2 în favoarea letonei după 26 de minute.

Jocul Jelenei Ostapenko a dat roade, aceasta reușind să câștige și următoarele două game-uri, fără ca Sorana Cîrstea să aibă mari șanse de a se impune. Totuși, românca a a revenit și a dus scorul la 4-5.

În cele din urmă, Sorana a făcut față presiunii și a reușit să revină, câștigând și al doilea set, scot 7-6.

289.115 de euro a câștigat Sorana Cîrstea pentru calificarea în semifinale

Sorana Cîrstea va da în semifinale peste câștigătoarea meciului dintre Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA) și Mirra Andreeva (19 ani, #7 WTA), care va avea loc astăzi, de la ora 20:00.

Grație acestui rezultat, Sorana Cîrstea și-a egalat performanța reușită în 2013. Românca a revenit pe locul 21 mondial, cea mai bună clasare în cariera ei. Cu o victorie în semifinale, aceasta poate intra în top 20!

Statisticile meciului dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko:

Ace: 1-1

Duble greșeli: 1-4

Puncte câștigate după serviciu: 69%-50%

Erori neforțate: 18-40

Puncte câștigate în total: 71-48

Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA. Apoi, n-a exclus să revină asupra deciziei, dacă va fi în formă.

Sorana Cîrstea: „Sunt foarte, foarte fericită”

La finalul partidei, Sorana Cîrstea a declarat:

„Jelena este astăzi o adversară foarte puternică, foarte dificilă. Nu-ți lasă deloc spațiu de manevră.

Așa că știam că, dacă vreau să câștig astăzi, trebuie să fiu agresivă. Dar, repet, la acest nivel, trebuie să ai de toate. Trebuie să fii capabil să joci agresiv, să te aperi, să alergi, să servești, să returnezi.

Nu prea merge fără toate astea. Sunt foarte, foarte fericită că am ajuns în semifinală și sper să continui”, a spus Cîrstea.

Sorana Cîrstea are șansa de a ajunge în sferturile turneului de la Roma și la dublu. Aceasta face pereche cu Jaqueline Cristian.

În optimi, româncele vor da peste Katerina Siniakova și Taylor Townsend, într-o partidă care va avea loc miercuri, de la ora 12:00.

