Cîrstea, în semifinale  Sorana, victorie superbă cu Jelena Ostapenko!  S-a calificat în penultimul act al turneului de la Roma
Foto: Imago
Tenis

Cîrstea, în semifinale Sorana, victorie superbă cu Jelena Ostapenko! S-a calificat în penultimul act al turneului de la Roma

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 15:47
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 15:56
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #21 WTA) s-a calificat în semifinale turneului WTA 1.000 de la Roma, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko (28 de ani, #29 WTA).
  • Pe cine va înfrunta în penultimul act, mai jos.

Sorana Cîrstea a rezistat presiunii puse de Jelena Ostapenko și a câștigat meciul în două seturi, scor 6-1, 7-6, după o oră și 33 de minute de joc.

Becali aruncă FCSB în haos?! Directorul Școlii de Antrenori anunță dacă le face memoriu lui Lucian Filip și Alin Stoica: „Miercuri mă ocup de acest caz”
Citește și
Becali aruncă FCSB în haos?! Directorul Școlii de Antrenori anunță dacă le face memoriu lui Lucian Filip și Alin Stoica: „Miercuri mă ocup de acest caz”
Citește mai mult
Becali aruncă FCSB în haos?! Directorul Școlii de Antrenori anunță dacă le face memoriu lui Lucian Filip și Alin Stoica: „Miercuri mă ocup de acest caz”

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Roma

Început perfect de meci pentru Sorana, care a reușit să câștige primele puncte. Ostapenko a egalat, dar tenismena română a câștigat primul game al partidei de la Roma. Jelena Ostapenko a revenit și a câștigat la zero al doilea game.

Sorana Cîrstea s-a mobilizat rapid și a câștigat următoarele trei game-uri, neacordându-i nicio șansă adversarei sale. Românca și-a continuat jocul excelent și a câștigat primul set după 26 de minute, scor 6-1.

Debutul setului secund a fost unul echilibrat, după ce cele două jucătoare și-au adjudecat câte un game. Jelena Ostapenko s-a mobilizat și a preluat conducerea jocului, reușind să preia conducerea. Scorul în setul al doilea era 3-2 în favoarea letonei după 26 de minute.

Jocul Jelenei Ostapenko a dat roade, aceasta reușind să câștige și următoarele două game-uri, fără ca Sorana Cîrstea să aibă mari șanse de a se impune. Totuși, românca a a revenit și a dus scorul la 4-5.

În cele din urmă, Sorana a făcut față presiunii și a reușit să revină, câștigând și al doilea set, scot 7-6.

289.115 de euro
a câștigat Sorana Cîrstea pentru calificarea în semifinale

Sorana Cîrstea va da în semifinale peste câștigătoarea meciului dintre Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA) și Mirra Andreeva (19 ani, #7 WTA), care va avea loc astăzi, de la ora 20:00.

Grație acestui rezultat, Sorana Cîrstea și-a egalat performanța reușită în 2013. Românca a revenit pe locul 21 mondial, cea mai bună clasare în cariera ei. Cu o victorie în semifinale, aceasta poate intra în top 20!

Statisticile meciului dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko:

  • Ace: 1-1
  • Duble greșeli: 1-4
  • Puncte câștigate după serviciu: 69%-50%
  • Erori neforțate: 18-40
  • Puncte câștigate în total: 71-48

Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA. Apoi, n-a exclus să revină asupra deciziei, dacă va fi în formă.

Sorana Cîrstea: „Sunt foarte, foarte fericită”

La finalul partidei, Sorana Cîrstea a declarat:

„Jelena este astăzi o adversară foarte puternică, foarte dificilă. Nu-ți lasă deloc spațiu de manevră.

Așa că știam că, dacă vreau să câștig astăzi, trebuie să fiu agresivă. Dar, repet, la acest nivel, trebuie să ai de toate. Trebuie să fii capabil să joci agresiv, să te aperi, să alergi, să servești, să returnezi.

Nu prea merge fără toate astea. Sunt foarte, foarte fericită că am ajuns în semifinală și sper să continui”, a spus Cîrstea.

Sorana Cîrstea are șansa de a ajunge în sferturile turneului de la Roma și la dublu. Aceasta face pereche cu Jaqueline Cristian.

În optimi, româncele vor da peste Katerina Siniakova și Taylor Townsend, într-o partidă care va avea loc miercuri, de la ora 12:00.

Citește și

Becali aruncă FCSB în haos?! Directorul Școlii de Antrenori anunță dacă le face memoriu lui Lucian Filip și Alin Stoica: „Miercuri mă ocup de acest caz”
Superliga
15:38
Becali aruncă FCSB în haos?! Directorul Școlii de Antrenori anunță dacă le face memoriu lui Lucian Filip și Alin Stoica: „Miercuri mă ocup de acest caz”
Citește mai mult
Becali aruncă FCSB în haos?! Directorul Școlii de Antrenori anunță dacă le face memoriu lui Lucian Filip și Alin Stoica: „Miercuri mă ocup de acest caz”
Ferran Torres, la fel ca Mbappe  Capitolul la care fotbaliștii de la Barcelona și Real Madrid  sunt egali » Numele surpriză care i-a întrecut
Campionate
15:24
Ferran Torres, la fel ca Mbappe Capitolul la care fotbaliștii de la Barcelona și Real Madrid sunt egali » Numele surpriză care i-a întrecut
Citește mai mult
Ferran Torres, la fel ca Mbappe  Capitolul la care fotbaliștii de la Barcelona și Real Madrid  sunt egali » Numele surpriză care i-a întrecut

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
tenis wta Sorana Cirstea jelena ostapenko
Știrile zilei din sport
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Tenis
12.05
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Citește mai mult
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Campionate
12.05
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta: 0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Citește mai mult
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Campionate
12.05
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Citește mai mult
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Tenis
12.05
„Nu e niciun secret” Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Citește mai mult
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:02
Altă gafă pe lista lui Radu! FOTO. MVP etapa trecută, cel mai slab acum. Ce a făcut portarul la Celta - Levante. Reacția Marca
Altă gafă pe lista lui Radu! FOTO. MVP etapa trecută, cel mai slab acum. Ce a făcut portarul la Celta - Levante. Reacția Marca
11:50
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
10:59
Și-a îngropat echipa FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
Și-a îngropat echipa  FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
10:43
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Top stiri
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Liga 2
12.05
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Citește mai mult
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Superliga
12.05
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Citește mai mult
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Superliga
12.05
„Erau frustrați” VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Citește mai mult
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
B365
12.05
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
Citește mai mult
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share