Ce va face Sorana Cîrstea după retragere Anunțul făcut de „prima rachetă” a României: „Am mai multe planuri”

Sorana Cîrstea (35 de ani, #28 WTA) a vorbit despre planurile pe care le are după retragerea din activitate.

La finalul lui 2025, sportiva originară din Târgoviște anunța că se va retrage din tenis la sfârșitul sezonului în curs.

Sorana Cîrstea: „Am mai multe planuri”

„Fiecare săptămână este extrem de emoționantă, dar mi-am asumat că acesta este ultimul meu an. Așa cum se vede după rezultate, este un an excelent, sunt din nou în top 30, mă bucur să fiu atât de competitivă și mă bucur să am un an atât de frumos.

Decizia nu e ușoară, însă a venit după câțiva ani de pus în balanță foarte multe vise și anumite oportunități. Nu e o decizie ușoară, dar mă bucur să pot să am acest an și să pot să ies cu capul sus din tenis.

Îmi doresc să fac foarte multe lucruri (n.r. după retragere), dar acum încerc să mă concentrez doar pe tenis.

Am foarte multe planuri și foarte multe interese pe lângă tenis și sper că pot să aduc un aport în multe arii din viața mea.

Vom vedea după exact în ce domeniu mă voi orienta. Momentan îmi doresc să joc cel mai bun tenis posibil.

Sigur voi avea tot timpul o casă aici, în România, pentru mine aici este acasă, în România, aici este familia, aici sunt prietenii și indiferent unde voi fi în lumea aceasta, pentru mine mereu acasă va fi în România și o bucată din an sigur o voi petrece aici.

Momentan nu mă gândesc la un meci de retragere, sunt o persoană destul de discretă și n-am visat niciodată la o retragere fastuoasă. Pentru mine, cel mai frumos titlu a fost cel de la Cluj, a fost o retragere așa cum mi-am dorit”, a declarat Sorana, potrivit digisport.ro.

În acest moment, Cîrstea este prima rachetă a României, după ce a urcat pe locul 28 în clasamentul live al WTA.

Realizările Soranei Cîrstea

Sorana Cîrstea a fost inițiată în sport la doar patru ani de către mama ei, Liliana. În 2004 face primii pași în tenis pe circuitul ITF. Apoi, în 2006 debutează în circuitul WTA, iar în 2007 ajunge în prima finală, la Budapesta, conform wtatennis.com.

Cîrstea a urcat treptat spre elita tenisului și a ajuns până pe locul 21 WTA, cea mai înaltă clasare a carierei, în 2013.

În ultimii ani, Sorana a colaborat cu antrenorul Adrian Cruciat, iar împreună au obținut unele dintre cele mai bune rezultate ale carierei sale, reușind revenirea în Top 50 mondial.

La simplu, Sorana Cîrstea are în palmares patru titluri WTA:

Transylvania Open 2025

Cleveland 2025

Istanbul 2021

Tașkent 2008

A mai disputat patru finale importante: la Strasbourg (2021), Tașkent (2019), Toronto (2013) și Budapesta (2007).

6 titluri la dublu are Sorana, printre care Mutua Madrid Open 2025, Lugano 2019 și Estoril 2010

