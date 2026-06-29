U CRAIOVA - POLISSYA ZHYTOMYR 4-3. Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul oltenilor, a oferit o primă reacție după victoria campioanei României, din ultimul test înainte de debutul în preliminariile Ligii Campionilor.

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Formația antrenată de Filipe Coelho a încehiat neînvinsă cantonamentul din Austria.

După victoria FC Stubai, scor 7-1, și remiza cu cu Sabah Baku, campioana din Azerbaidjan, scor 1-1, Craiova a trecut și de Polissya Zhytomyr.

U CRAIOVA - POLISSYA ZHYTOMYR 4-3 . Ștefan Baiaram: „Va fi cea mai grea perioadă pentru noi, dar sperăm s-o prelungim”

Bairam și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 58 al partidei.

La finalul partidei, „decararul” campioanei a reacționat și s-a declarat încrezător în șansele oltenilor de a merge mai departe în Liga Campionilor, în ciuda programului extrem de aglomerat.

„Ne bucurăm că am câştigat şi acest joc de pregătire. Mergem sănătoşi toţi acasă, am făcut un cantonament bun şi într-o săptămână începem preliminariile pentru Champions League și abia așteptăm.

Au fost niște zile foarte grele cu două antrenamente în fiecare zi. Mă bucur că am terminat cantonamentul foarte bine, vreau să merg acasă să stau cu familia și apoi să mă pregătesc de Champions League.

Da, va fi cea mai grea perioadă pentru noi, dar este și cea mai frumoasă și sperăm să o prelungim cât mai mult.

E prima oară când ni se întâmplă să începem direct într-o grupă europeană, dar am avut meciuri de pregătire, ne-am acomodat cu intensitatea meciurilor şi la ora partidei de săptămâna următoare vom fi mult mai bine. Ne dorim să trecem, să intrăm într-o grupă europeană.

Ne gândim şi la al treilea trofeu, la Supercupa României, mai ales că jucăm pe teren propriu cu suporterii noştri alături de noi.

Va fi fantastic dacă luăm şi al treilea trofeu. Aşteptăm să începem bine competiţia europeană şi să ne batem la campionat”, a declarat Bairam la Prima Sport.

Universitatea Craiova se va întoarce în România pe 30 iunie, urmând să se pregătească de prima manșă a „dublei” cu ML Vitebsk, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Meciul este programat pe 8 iulie, cu începere de la ora 20:00, la Mezokovesd, în Ungaria. Din cauza războiului din Ucraina, campioana Belarusului nu-și poate disputa meciurile pe teren propriu.

Returul este programat o săptămână mai târziu, cu începere de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.

Între cele două partide, Craiova urmează să dispute și Supercupa României pe 12 iulie, împotriva vicecampioanei Universitatea Cluj.

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