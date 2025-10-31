Liga 1, etapa #15 LIVE de la 20:30,   Dinamo  - CFR Cluj » Programul + Clasamentul actualizat
Liga 1. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Liga 1, etapa #15 LIVE de la 20:30, Dinamo - CFR Cluj » Programul + Clasamentul actualizat

Ionuț Cojocaru
Publicat: 31.10.2025, ora 16:42
Actualizat: 31.10.2025, ora 16:42
  • Dinamo va juca împotriva celor de la CFR Cluj, astăzi, de la 20:30, în primul meci al etapei #15 din Liga 1.
  • Partidele vor fi transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #15 din Superliga începe pe 31 octombrie, cu meciul Dinamo - CFR și se va termina pe 3 noiembrie, cu partida dintre Petrolul și liderul Botoșani.

Campioana României, FCSB, va juca împotriva celor de la U Cluj, pe 1 noiembrie.

Unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei este confruntarea dintre Rapid și Universitatea Craiova, ambele pretendente la titlu, programată pe 2 noiembrie.

Trei tenismeni arestați Două persoane din România, reținute în urma unei anchete internaționale: „Sumele acopereau doar călătoria și cazarea”
Trei tenismeni arestați Două persoane din România, reținute în urma unei anchete internaționale: „Sumele acopereau doar călătoria și cazarea”
Trei tenismeni arestați Două persoane din România, reținute în urma unei anchete internaționale: „Sumele acopereau doar călătoria și cazarea”

31 octombrie

Dinamo - CFR, live de la 20:30

  • Arbitru: Petrescu Radu. Asistenți: Marica Mihai Marius și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu
  • Stadion: Arena Națională (București)

1 noiembrie

Unirea Slobozia - FC Argeș, live de la 17:30

U Cluj - FCSB, live de la 20:30

2 noiembrie

UTA Arad - Metaloglobus, live de la 15:30

Hermannstadt - Oțelul Galați, live de la 17:45

U Craiova - Rapid, live de la 20:30

3 noiembrie

Farul - Csikszereda, live de la 17:30

Petrolul - Botoșani, live de la 20:30

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1431
2Rapid 1431
3U Craiova1428
4Dinamo 1424
5FC Argeș1424
6Oțelul 1419
7Farul 1419
8Unirea Slobozia1418
9U Cluj1417
10FCSB1416
11UTA Arad1416
12Petrolul 1413
13CFR Cluj1413
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1410
16Metaloglobus 147

Liga 2, etapa #12  Poli Iași câștigă la ultima fază împotriva lui FC Bihor+ Clasamentul actualizat
Liga 2
19:26
Liga 2, etapa #12 Poli Iași câștigă la ultima fază împotriva lui FC Bihor+ Clasamentul actualizat
Liga 2, etapa #12  Poli Iași câștigă la ultima fază împotriva lui FC Bihor+ Clasamentul actualizat
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
Campionate
15:21
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”

Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Superliga
31.10
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Superliga
31.10
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă, teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Golul care a declanșat nebunia  VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Superliga
31.10
Golul care a declanșat nebunia VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Golul care a declanșat nebunia  VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici  Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Înot
31.10
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici  Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Opinii
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Top stiri din sport
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Campionate
31.10
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
31.10
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Campionate
31.10
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Baschet
31.10
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA

