Liga 1, etapa #15 LIVE de la 20:30,   Dinamo  - CFR Cluj » Programul + Clasamentul actualizat

- Dinamo va juca împotriva celor de la CFR Cluj, astăzi, de la 20:30, în primul meci al etapei #15 din Liga 1.
- Partidele vor fi transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #15 din Superliga începe pe 31 octombrie, cu meciul Dinamo - CFR și se va termina pe 3 noiembrie, cu partida dintre Petrolul și liderul Botoșani.
Campioana României, FCSB, va juca împotriva celor de la U Cluj, pe 1 noiembrie.
Unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei este confruntarea dintre Rapid și Universitatea Craiova, ambele pretendente la titlu, programată pe 2 noiembrie.
31 octombrie
Dinamo - CFR, live de la 20:30
- Arbitru: Petrescu Radu. Asistenți: Marica Mihai Marius și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu
- Stadion: Arena Națională (București)
1 noiembrie
Unirea Slobozia - FC Argeș, live de la 17:30
U Cluj - FCSB, live de la 20:30
2 noiembrie
UTA Arad - Metaloglobus, live de la 15:30
Hermannstadt - Oțelul Galați, live de la 17:45
U Craiova - Rapid, live de la 20:30
3 noiembrie
Farul - Csikszereda, live de la 17:30
Petrolul - Botoșani, live de la 20:30
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|14
|31
|2
|Rapid
|14
|31
|3
|U Craiova
|14
|28
|4
|Dinamo
|14
|24
|5
|FC Argeș
|14
|24
|6
|Oțelul
|14
|19
|7
|Farul
|14
|19
|8
|Unirea Slobozia
|14
|18
|9
|U Cluj
|14
|17
|10
|FCSB
|14
|16
|11
|UTA Arad
|14
|16
|12
|Petrolul
|14
|13
|13
|CFR Cluj
|14
|13
|14
|Csikszereda
|14
|13
|15
|Hermannstadt
|14
|10
|16
|Metaloglobus
|14
|7