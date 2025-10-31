Liga 1, etapa #15 LIVE de la 20:30,   Dinamo  - CFR Cluj » Programul + Clasamentul actualizat

Dinamo va juca împotriva celor de la CFR Cluj, astăzi, de la 20:30, în primul meci al etapei #15 din Liga 1.

Partidele vor fi transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #15 din Superliga începe pe 31 octombrie, cu meciul Dinamo - CFR și se va termina pe 3 noiembrie, cu partida dintre Petrolul și liderul Botoșani.

Campioana României, FCSB, va juca împotriva celor de la U Cluj, pe 1 noiembrie.

Unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei este confruntarea dintre Rapid și Universitatea Craiova, ambele pretendente la titlu, programată pe 2 noiembrie.

31 octombrie

Dinamo - CFR, live de la 20:30

Arbitru : Petrescu Radu. Asistenți : Marica Mihai Marius și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR : Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR : Marcu Claudiu

: Petrescu Radu. : Marica Mihai Marius și Neacșu Ionuț Traian. : Colțescu Sebastian. : Marcu Claudiu Stadion: Arena Națională (București)

1 noiembrie

Unirea Slobozia - FC Argeș, live de la 17:30

U Cluj - FCSB, live de la 20:30

2 noiembrie

UTA Arad - Metaloglobus, live de la 15:30

Hermannstadt - Oțelul Galați, live de la 17:45

U Craiova - Rapid, live de la 20:30

3 noiembrie

Farul - Csikszereda, live de la 17:30

Petrolul - Botoșani, live de la 20:30

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 14 31 2 Rapid 14 31 3 U Craiova 14 28 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul 14 19 7 Farul 14 19 8 Unirea Slobozia 14 18 9 U Cluj 14 17 10 FCSB 14 16 11 UTA Arad 14 16 12 Petrolul 14 13 13 CFR Cluj 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 14 10 16 Metaloglobus 14 7

