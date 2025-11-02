Liga 1, etapa #15 Oțelul a urcat pe loc de play-off,  Craiova și Rapid au remizat. Programul + Clasamentul actualizat
Liga 1. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Liga 1, etapa #15 Oțelul a urcat pe loc de play-off, Craiova și Rapid au remizat. Programul + Clasamentul actualizat

alt-text Publicat: 02.11.2025, ora 22:35
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 00:21
  • U Craiova a remizat cu Rapid, scor 2-2, în etapa #15 din Liga 1.
  • UTA Arad a învins-o pe Metaloglobus, scor 2-0, iar Hermannstadt a pierdut împotriva celor de la Oțelul Galați, scor 1-3.
  • Partidele vor fi transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #15 din Superliga a început pe 31 octombrie, cu meciul Dinamo - CFR, 2-1, și se va termina pe 3 noiembrie, cu partida dintre Petrolul și liderul Botoșani.

Campioana României, FCSB, s-a impus în fața celor de la U Cluj cu scorul de 2-0, după „dubla” reușită de Darius Olaru (min. 32, 55).

Unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei este confruntarea dintre Rapid și Universitatea Craiova, ambele pretendente la titlu, încheiată 2-2, după o partidă incendiară.

2 noiembrie

UTA Arad - Metaloglobus 2-0

  • Au marcat: M. Coman (min. 74), Pospelov (min. 86)
  • Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Marin Nicușor, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Bîrdeş Romică
  • Stadion: Arena „Francisc Neuman”

Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3

  • Au marcat: Karo (min. 14) / Paulinho (min. 39, Andrezinho (min. 57) și Conrado (penalty, min. 71)
  • Arbitru: Mihuleac Gabriel, Asistenți: Artene Ovidiu, Vornicu Adrian, VAR: Dumitrache Bogdan, AVAR: Flueran Viorel Nicușor
  • Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)

U Craiova - Rapid 2-2

  • Au marcat: A. Rus (min. 29), Nsimba (penalty, min. 90+9) / Crhistensen (min. 16), Kramer (min. 74)
  • Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Andrei Florin, AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: „Ion Oblemenco”

3 noiembrie

Farul - Csikszereda, live de la 17:30

Petrolul - Botoșani, live de la 20:30

S-au jucat

Dinamo - CFR Cluj 2-1

  • Au marcat: Karamoko (90), Soro (90+1)/Emerllahu (69)
  • Arbitru: Petrescu Radu. Asistenți: Marica Mihai Marius și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu
  • Stadion: Arena Națională (București)
Unirea Slobozia - FC Argeș 0-1

  • A marcat: Moldoveanu (49)
  • Arbitru: Chivulete Andrei Florin, Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian, Vatamanu Cosmin, VAR: Coza Ionuţ, AVAR: Antonie Andrei
  • Stadion: Clinceni - Arena 1

U Cluj - FCSB 0-2

  • A marcat: Olaru (32, 55)
  • Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel, Asistenți: Mitruţi Daniel, Filip Alexandru, VAR: Vidican Rareș George, AVAR: Rusandu Lucian
  • Stadion: Cluj Arena
Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1.Rapid 1532
2.Botoșani1431
3.UCraiova1529
4.Dinamo 1527
5.Argeș1527
6.Oțelul 1522
7.FCSB1519
8.Farul 1419
9.UTA 1519
10.Unirea Slobozia1518
11.U Cluj1517
12.Petrolul 1413
13.CFR Cluj1513
14.Csikszereda1413
15.Hermannstadt1510
16.Metaloglobus 157

dinamo bucuresti CFR Cluj liga 1 LIVE rapid fcsb etapa 15
07:05
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
23:38
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
00:18
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
22:59
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
