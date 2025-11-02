Liga 1, etapa #15 Oțelul a urcat pe loc de play-off,  Craiova și Rapid au remizat. Programul + Clasamentul actualizat

U Craiova a remizat cu Rapid, scor 2-2, în etapa #15 din Liga 1.

UTA Arad a învins-o pe Metaloglobus, scor 2-0, iar Hermannstadt a pierdut împotriva celor de la Oțelul Galați, scor 1-3.

Partidele vor fi transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #15 din Superliga a început pe 31 octombrie, cu meciul Dinamo - CFR, 2-1, și se va termina pe 3 noiembrie, cu partida dintre Petrolul și liderul Botoșani.

Campioana României, FCSB, s-a impus în fața celor de la U Cluj cu scorul de 2-0, după „dubla” reușită de Darius Olaru (min. 32, 55).

Unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei este confruntarea dintre Rapid și Universitatea Craiova, ambele pretendente la titlu, încheiată 2-2, după o partidă incendiară.

2 noiembrie

UTA Arad - Metaloglobus 2-0

Au marcat: M. Coman (min. 74), Pospelov (min. 86)

Arbitru : Roman George Cătălin, Asistenți : Marin Nicușor, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR : Costreie Sorin, AVAR : Bîrdeş Romică

: Roman George Cătălin, : Marin Nicușor, Ghiciulescu Raul Constantin, : Costreie Sorin, : Bîrdeş Romică Stadion: Arena „Francisc Neuman”

Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3

Au marcat: Karo (min. 14) / Paulinho (min. 39, Andrezinho (min. 57) și Conrado (penalty, min. 71)

Arbitru : Mihuleac Gabriel, Asistenți : Artene Ovidiu, Vornicu Adrian, VAR : Dumitrache Bogdan, AVAR : Flueran Viorel Nicușor

: Mihuleac Gabriel, : Artene Ovidiu, Vornicu Adrian, : Dumitrache Bogdan, : Flueran Viorel Nicușor Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)

U Craiova - Rapid 2-2

Au marcat: A. Rus (min. 29), Nsimba (penalty, min. 90+9) / Crhistensen (min. 16), Kramer (min. 74)

Arbitru : Bîrsan Marcel, Asistenți : Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR : Andrei Florin, AVAR : Porumbel Valentin

: Bîrsan Marcel, : Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, : Andrei Florin, : Porumbel Valentin Stadion: „Ion Oblemenco”

3 noiembrie

Farul - Csikszereda, live de la 17:30

Petrolul - Botoșani, live de la 20:30

S-au jucat

Dinamo - CFR Cluj 2-1

Au marcat: Karamoko (90), Soro (90+1)/Emerllahu (69)

Arbitru : Petrescu Radu. Asistenți : Marica Mihai Marius și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR : Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR : Marcu Claudiu

: Petrescu Radu. : Marica Mihai Marius și Neacșu Ionuț Traian. : Colțescu Sebastian. : Marcu Claudiu Stadion: Arena Națională (București)

Unirea Slobozia - FC Argeș 0-1

A marcat: Moldoveanu (49)

Arbitru : Chivulete Andrei Florin, Asistenți : Ghinguleac Radu Adrian, Vatamanu Cosmin, VAR : Coza Ionuţ, AVAR : Antonie Andrei

: Chivulete Andrei Florin, : Ghinguleac Radu Adrian, Vatamanu Cosmin, : Coza Ionuţ, : Antonie Andrei Stadion: Clinceni - Arena 1

U Cluj - FCSB 0-2

A marcat: Olaru (32, 55)

Arbitru : Cojocaru Adrian Viorel, Asistenți : Mitruţi Daniel, Filip Alexandru, VAR : Vidican Rareș George, AVAR : Rusandu Lucian

: Cojocaru Adrian Viorel, : Mitruţi Daniel, Filip Alexandru, : Vidican Rareș George, : Rusandu Lucian Stadion: Cluj Arena

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Rapid 15 32 2. Botoșani 14 31 3. UCraiova 15 29 4. Dinamo 15 27 5. Argeș 15 27 6. Oțelul 15 22 7. FCSB 15 19 8. Farul 14 19 9. UTA 15 19 10. Unirea Slobozia 15 18 11. U Cluj 15 17 12. Petrolul 14 13 13. CFR Cluj 15 13 14. Csikszereda 14 13 15. Hermannstadt 15 10 16. Metaloglobus 15 7

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport