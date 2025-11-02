Liga 1, etapa #15 Oțelul a urcat pe loc de play-off,  Craiova și Rapid au remizat. Programul + Clasamentul actualizat

- U Craiova a remizat cu Rapid, scor 2-2, în etapa #15 din Liga 1.
- UTA Arad a învins-o pe Metaloglobus, scor 2-0, iar Hermannstadt a pierdut împotriva celor de la Oțelul Galați, scor 1-3.
- Partidele vor fi transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #15 din Superliga a început pe 31 octombrie, cu meciul Dinamo - CFR, 2-1, și se va termina pe 3 noiembrie, cu partida dintre Petrolul și liderul Botoșani.
Campioana României, FCSB, s-a impus în fața celor de la U Cluj cu scorul de 2-0, după „dubla” reușită de Darius Olaru (min. 32, 55).
Unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei este confruntarea dintre Rapid și Universitatea Craiova, ambele pretendente la titlu, încheiată 2-2, după o partidă incendiară.
2 noiembrie
UTA Arad - Metaloglobus 2-0
- Au marcat: M. Coman (min. 74), Pospelov (min. 86)
- Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Marin Nicușor, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Bîrdeş Romică
- Stadion: Arena „Francisc Neuman”
Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3
- Au marcat: Karo (min. 14) / Paulinho (min. 39, Andrezinho (min. 57) și Conrado (penalty, min. 71)
- Arbitru: Mihuleac Gabriel, Asistenți: Artene Ovidiu, Vornicu Adrian, VAR: Dumitrache Bogdan, AVAR: Flueran Viorel Nicușor
- Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)
U Craiova - Rapid 2-2
- Au marcat: A. Rus (min. 29), Nsimba (penalty, min. 90+9) / Crhistensen (min. 16), Kramer (min. 74)
- Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Avram Valentin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Andrei Florin, AVAR: Porumbel Valentin
- Stadion: „Ion Oblemenco”
3 noiembrie
Farul - Csikszereda, live de la 17:30
Petrolul - Botoșani, live de la 20:30
S-au jucat
Dinamo - CFR Cluj 2-1
- Au marcat: Karamoko (90), Soro (90+1)/Emerllahu (69)
- Arbitru: Petrescu Radu. Asistenți: Marica Mihai Marius și Neacșu Ionuț Traian. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu
- Stadion: Arena Națională (București)
Unirea Slobozia - FC Argeș 0-1
- A marcat: Moldoveanu (49)
- Arbitru: Chivulete Andrei Florin, Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian, Vatamanu Cosmin, VAR: Coza Ionuţ, AVAR: Antonie Andrei
- Stadion: Clinceni - Arena 1
U Cluj - FCSB 0-2
- A marcat: Olaru (32, 55)
- Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel, Asistenți: Mitruţi Daniel, Filip Alexandru, VAR: Vidican Rareș George, AVAR: Rusandu Lucian
- Stadion: Cluj Arena
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Rapid
|15
|32
|2.
|Botoșani
|14
|31
|3.
|UCraiova
|15
|29
|4.
|Dinamo
|15
|27
|5.
|Argeș
|15
|27
|6.
|Oțelul
|15
|22
|7.
|FCSB
|15
|19
|8.
|Farul
|14
|19
|9.
|UTA
|15
|19
|10.
|Unirea Slobozia
|15
|18
|11.
|U Cluj
|15
|17
|12.
|Petrolul
|14
|13
|13.
|CFR Cluj
|15
|13
|14.
|Csikszereda
|14
|13
|15.
|Hermannstadt
|15
|10
|16.
|Metaloglobus
|15
|7