Drăgușin, tensionat! Stoperul a părut că e în fața unui război la conferință: foarte încordat în răspunsuri

Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Radu Drăgușin a apărut concentrat, dar și foarte încordat la conferința de miercuri seară, de la stadionul Beșiktaș. Ca la un meci în care li se decide cariera „tricolorilor”.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Niciun zâmbet pe figura lui Radu Drăgușin la conferința de miercuri seară, de la arena lui Beșiktaș.

Ca și cum se pregătește de război, de un meci de totul sau nimic, în care li se decide tot restul carierei, într-o atmosferă foarte apăsătoare.

Asta înseamnă pentru el și coechipierii săi calificarea la Campionatul Mondial.

Foarte tensionat stoperul în vârstă de 24 de ani, cu unele răspunsuri seci.

Drăgușin: „Nu are nicio relevanță pentru situația de la națională”

„Un meci decisiv, trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la Mondial. Publicul va fi fierbinte, ne așteptăm la un mediu ostil, dar nu e ceva de netrecut”, a spus el.

Întrebat care e starea lui psihică la întoarcerea după 14 luni la națională, venind printre „tricolori” într-o perioadă grea, dificilă, la Tottenham, fundașul central nu a vrut să comenteze decât foarte lapidar.

„Situația de la club nu are relevanță pentru situația de la națională”, a replicat la el. Și a adăugat acid: „Psihic sunt bine”.

Drăgușin: „Radu? Prezența lui e un plus, dar grupul e important”

Legat de revenirea lui Ionuț Radu, a afirmat: „Contează că e alături de noi. Are evoluții excelente în LaLiga, e un jucător important, prezența lui e un plus”.

A existat un dar: „La națională, totuși, grupul e important, atmosfera pe care am creat-o. Asta ne-a permis să realizăm multe lucruri importante pentru Romania.

Atunci când unul sau altul nu e prezent, cel ce vine trebuie să-i ia locul cu succes”.

Drăgușin: „Dacă nu am fi crezut, nu am fi fost aici”

Încă un răspuns malițios: „Credem în calificare. Dacă nu am fi crezut, nu am fi fost aici”.

Și despre atmosfera din vestiar: „Este bună, pozitivă, dar nu e de ajuns”.

Altă întrebare care l-a deranjat, dacă golul marcat de Arda Guler la Real Madrid, de la 70 de metri, a provocat o stare de tensiune suplimentară: „De nicio măsură nu e important acel gol”.

Fanii l-au înflăcărat: „Îi simțim când cântă pentru noi”

Întrebarea de la GOLAZO.ro, legată de sprijinul fanilor, l-a înflăcărat pe jucător:

„Ne dă multă încredere faptul că suporterii ne văd la Mondiale. Vor fi importanți, îi simțim mereu de pe teren, îi simțim când cântă pentru noi.

Când suntem împreună, noi pe teren, ei în tribună, putem obține lucruri frumoase”.

