Răzvan Lucescu, optimist VIDEO: Ce spune antrenorul lui PAOK despre barajul cu Turcia: „Nu e ca Italia, Spania sau Anglia”

TURCIA - ROMÂNIA. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul echipei PAOK Salonic, a vorbit despre șansele pe care le au „tricolorii” să se califice la Cupa Mondială din 2026.

Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, în semifinala barajului, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia este văzută ca mare favorită să ajungă la turneul final, însă Răzvan Lucescu a explicat că multe lucruri se pot schimba în lunile rămase până la disputarea partidei.

Turcia - România. Răzvan Lucescu: „În fotbal, niciodată nu știi ce se întâmplă a doua zi”

Fiul selecționerului Mircea Lucescu a explicat că, deși are fotbaliști valoroși, naționala Turciei nu se compară cu marile forțe din fotbalul european.

„Turcia e un adversar foarte greu, foarte complicat. Un adversar care, în momentul de față, trece, probabil, prin momentul cel mai bun al fotbalului turc, la nivel de echipă națională, chiar dacă, odată, au obținut un loc 3 la un Campionat Mondial (n.r. în 2002).

Dar, cel puțin ca valoare, ca jucători talentați, ca entuziasmul pe care îl exprimă în jocuri, echipa de astăzi a Turciei este una foarte puternică. Nu va fi ușor, pentru că și atmosfera de acolo o știți foarte bine.

De ce ar trebui să te legi ca speranță? De faptul că, în fotbal, niciodată nu știi ce se întâmplă a doua zi.

Mai sunt trei luni, trei luni și jumătate, se pot întâmpla foarte multe. Sunt jucători care pot ieși din formă, pentru că, până la urmă, și Turcia are o echipă, dar nu are și jucători care să vină din spate foarte mulți.

Nu este cum este Italia, care are permanent posibilitatea de a schimba, sau Spania, Anglia. O echipă foarte bună, cu jucători foarte talentați, însă aceștia sunt. Există riscul să se accidenteze, există riscul să iasă din formă”, a declarat Răzvan Lucescu la Gala Fanatik.

Răzvan Lucescu: „Este vorba și de șansă”

Mai mult, tehnicianul român a explicat că naționala României ar putea arăta mai bine la data meciului cu Turcia decât a făcut-o în finalul preliminariilor.

„La fel, pentru echipa națională poate fi o șansă ca în trei luni de zile, jucători care și-au pierdut locurile în echipele lor de club să revină, să revină la o formă foarte bună, să nu existe accidentări, să prindă momentul cel mai bun al lor și, mai departe, grupul să meargă și să obțină o victorie.

E vorba și de psihologie, e vorba de motivație, e vorba de o anumită încredere, e vorba ca, la acel moment, să dai mai mult decât ai ca posibilități.

Pentru că și astea sunt aspecte psihologice care fac diferența într-un meci de fotbal. Și mai este vorba și de șansă”, a mai spus antrenorul lui PAOK.

În cazul unei victorii cu Turcia, România va juca cu câștigătoarea dintre Slovacia sau Kosovo pentru un loc la CM 2026.

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă se va califica la Mondial, naționala noastră va da piept cu Statele Unite, Paraguay și Australia.

Cele trei partide s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Prezența României la Campionatul Mondial din vara anului viitor ar fi prima după cea din 1998, atunci când „Generația de Aur” reușea să termine pe primul loc într-o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia. „Tricolorii” au fost eliminați în optimi, după ce au fost învinși de Croația, scor 1-0.

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

