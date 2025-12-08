Răzvan Lucescu, optimist VIDEO: Ce spune antrenorul lui PAOK despre barajul cu Turcia: „Nu e ca Italia, Spania sau Anglia” +32 foto
Răzvan Lucescu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Nationala

Răzvan Lucescu, optimist VIDEO: Ce spune antrenorul lui PAOK despre barajul cu Turcia: „Nu e ca Italia, Spania sau Anglia”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 18:45
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 21:17
  • TURCIA - ROMÂNIA. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul echipei PAOK Salonic, a vorbit despre șansele pe care le au „tricolorii” să se califice la Cupa Mondială din 2026.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, în semifinala barajului, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia este văzută ca mare favorită să ajungă la turneul final, însă Răzvan Lucescu a explicat că multe lucruri se pot schimba în lunile rămase până la disputarea partidei.

Bîrligea, apariție-surpriză VIDEO+FOTO: Atacantul de la FCSB, ultimele detalii despre  recuperarea sa: „În 10 zile ne-am împrietenit”
Citește și
Bîrligea, apariție-surpriză VIDEO+FOTO: Atacantul de la FCSB, ultimele detalii despre recuperarea sa: „În 10 zile ne-am împrietenit”
Citește mai mult
Bîrligea, apariție-surpriză VIDEO+FOTO: Atacantul de la FCSB, ultimele detalii despre  recuperarea sa: „În 10 zile ne-am împrietenit”

Turcia - România. Răzvan Lucescu: „În fotbal, niciodată nu știi ce se întâmplă a doua zi”

Fiul selecționerului Mircea Lucescu a explicat că, deși are fotbaliști valoroși, naționala Turciei nu se compară cu marile forțe din fotbalul european.

„Turcia e un adversar foarte greu, foarte complicat. Un adversar care, în momentul de față, trece, probabil, prin momentul cel mai bun al fotbalului turc, la nivel de echipă națională, chiar dacă, odată, au obținut un loc 3 la un Campionat Mondial (n.r. în 2002).

Dar, cel puțin ca valoare, ca jucători talentați, ca entuziasmul pe care îl exprimă în jocuri, echipa de astăzi a Turciei este una foarte puternică. Nu va fi ușor, pentru că și atmosfera de acolo o știți foarte bine.

De ce ar trebui să te legi ca speranță? De faptul că, în fotbal, niciodată nu știi ce se întâmplă a doua zi.

Mai sunt trei luni, trei luni și jumătate, se pot întâmpla foarte multe. Sunt jucători care pot ieși din formă, pentru că, până la urmă, și Turcia are o echipă, dar nu are și jucători care să vină din spate foarte mulți.

Nu este cum este Italia, care are permanent posibilitatea de a schimba, sau Spania, Anglia. O echipă foarte bună, cu jucători foarte talentați, însă aceștia sunt. Există riscul să se accidenteze, există riscul să iasă din formă”, a declarat Răzvan Lucescu la Gala Fanatik.

Răzvan Lucescu: „Este vorba și de șansă”

Mai mult, tehnicianul român a explicat că naționala României ar putea arăta mai bine la data meciului cu Turcia decât a făcut-o în finalul preliminariilor.

„La fel, pentru echipa națională poate fi o șansă ca în trei luni de zile, jucători care și-au pierdut locurile în echipele lor de club să revină, să revină la o formă foarte bună, să nu existe accidentări, să prindă momentul cel mai bun al lor și, mai departe, grupul să meargă și să obțină o victorie.

E vorba și de psihologie, e vorba de motivație, e vorba de o anumită încredere, e vorba ca, la acel moment, să dai mai mult decât ai ca posibilități.

Pentru că și astea sunt aspecte psihologice care fac diferența într-un meci de fotbal. Și mai este vorba și de șansă”, a mai spus antrenorul lui PAOK.

  • În cazul unei victorii cu Turcia, România va juca cu câștigătoarea dintre Slovacia sau Kosovo pentru un loc la CM 2026.
Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO.ro.jpg
Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (32 imagini)

Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (1).jpg Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (11).jpg Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (12).jpg Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (13).jpg Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (14).jpg
+32 Foto
labels.photo-gallery

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă se va califica la Mondial, naționala noastră va da piept cu Statele Unite, Paraguay și Australia.

Cele trei partide s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)
  • Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)
  • Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Prezența României la Campionatul Mondial din vara anului viitor ar fi prima după cea din 1998, atunci când „Generația de Aur” reușea să termine pe primul loc într-o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia. „Tricolorii” au fost eliminați în optimi, după ce au fost învinși de Croația, scor 1-0.

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

San Francisco (2).jpg
San Francisco (2).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Los Angeles (2).jpg Los Angeles.jpg San Francisco (2).jpg San Francisco.jpg Vancouver (2).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Vor să-l dea jos pe Infantino?! Tot mai multe voci enervate de președintele FIFA după „showul Trump”. Ce i se pregătește
Campionate
18:10
Vor să-l dea jos pe Infantino?! Tot mai multe voci enervate de președintele FIFA după „showul Trump”. Ce i se pregătește
Citește mai mult
Vor să-l dea jos pe Infantino?! Tot mai multe voci enervate de președintele FIFA după „showul Trump”. Ce i se pregătește
Vedetă de la Liverpool, hărțuită  Jucătoarea „cormoranilor” a fost nevoită să își angajeze un bodyguard după ce a fost urmărită de un milionar
Fotbal feminin
16:21
Vedetă de la Liverpool, hărțuită Jucătoarea „cormoranilor” a fost nevoită să își angajeze un bodyguard după ce a fost urmărită de un milionar
Citește mai mult
Vedetă de la Liverpool, hărțuită  Jucătoarea „cormoranilor” a fost nevoită să își angajeze un bodyguard după ce a fost urmărită de un milionar

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
turcia razvan lucescu baraj cupa mondiala romania cm 2026
Știrile zilei din sport
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Liga 3
09:13
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Citește mai mult
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Superliga
08.12
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Citește mai mult
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Superliga
10:20
„Rapid nu poate mai mult” Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Citește mai mult
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Superliga
08.12
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Citește mai mult
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
17:22
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
16:53
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
16:57
„Neymar, ia genunchiul meu!” VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
„Neymar, ia genunchiul meu!”  VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
Top stiri din sport
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Superliga
08.12
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Citește mai mult
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Superliga
08.12
Dinamo, prelungiri și oferte Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Citește mai mult
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Superliga
10:38
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Citește mai mult
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Campionatul Mondial
11:39
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Citește mai mult
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 33 rapid 16 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share