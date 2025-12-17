Răzvan Marin, motivat Mijlocașul român vrea victoria în meciul decisiv cu Universitatea Craiova » Cum vede duelul antrenorul lui AEK +8 foto
Răzvan Marin foto: IMAGO
Conference League

Răzvan Marin, motivat Mijlocașul român vrea victoria în meciul decisiv cu Universitatea Craiova » Cum vede duelul antrenorul lui AEK

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.12.2025, ora 17:40
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 19:13
  • Răzvan Marin (29 de ani) și antrenorul lui AEK Atena, Marko Nikolic, au prefațat partida cu Universitatea Craiova din Conference League.
  • AEK Atena - U Craiova se joacă joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

AEK și Craiova se vor duela în ultima etapă a fazei principale din Conference League. Oltenii au nevoie de un rezultat pozitiv pentru accederea în play-off-ul competiției, în timp ce grecii țintesc clasarea în primele 8 echipe, pentru calificarea directă în faza optimilor.

Răzvan Marin: „Vrem să continuăm pe aceeași linie”

Internaționalul român se va duela cu mulți prieteni de-ai săi în meciul cu Craiova, însă nu se gândește decât la victoria care le-ar asigura prezența în primele 8 formații.

„Voi întâlni foarte mulți prieteni. Nu va fi un meci ușor. Craiova are un sezon foarte bun, joacă foarte bine. Îmi doresc să câștig.

Pentru noi va fi foarte important să rămânem în primele 8, Craiova are și ea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a se califica. Dar sper să câștigăm.

Nu prea am vorbit cu băieții, doar cu Băluță acum 10 zile, înainte să se opereze. Sper să se recupereze cât mai repede. Doar cu doctorul și cu chef-ul bucătar (n.r. care e și la națională) m-am mai șicanat. Poate îi văd pe băieți după antrenamentul oficial, dacă nu, atunci la meci.

La început de sezon ne-a fost puțin greu, chiar dacă câștigam meciurile. Nu era o conexiune atât de bună ca acum. Eram mulți jucători noi, un antrenor nou care cerea alte lucruri.

Acum o ducem bine, avem consistență și un joc bun. Vreau să continuăm pe aceeași linie. Suntem într-o formă bună, jucăm bine în campionat și în Europa. Sper să facem și mâine un meci bun”, a spus Răzvan Marin, potrivit digisport.ro.

U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (7).jpg
U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (7).jpg

Marko Nikolic: „Meciul va fi 50-50

Deși formația sa traversează o formă foarte bună, Nikolic nu subestimează Universitatea Craiova și vrea concentrare maximă din partea elevilor săi.

„Mai avem două meciuri înainte de Crăciun. Echipa este într-o formă foarte bună, cu 11 victorii în 12 meciuri și egalul cu Shamrock.

Am reușit să avansăm în faza următoare, dar este important să câștigăm mâine pentru a ne califica direct în optimile de finală. Meciul nu va fi ușor, avem câteva absențe. Jucătorii trebuie să se unească ca un pumn. Ne așteptăm la un stadion plin, cu tensiune și atmosferă pozitivă.

Jucăm împotriva unei echipe serioase. Vom avea o misiune foarte dificilă, ei sunt o echipă care joacă cu trei portari, mizează pe contraatac și are posesia mingii.

Va fi 50-50 și trebuie să avem concentrare, atenție și energie maximă. Trebuie să jucăm cel mai bun fotbal al nostru. Mâine nu este o sărbătoare sau o petrece, va fi o bătălie”, a transmis Nikolic la conferință, potrivit gazzetta.gr.

Întrebat dacă Răzvan Marin va începe ca titular partida de joi, tehnicianul a răspuns:

„Răzvan a fost într-o formă foarte bună de la început, apoi a existat un declin natural, dar acum a revenit. Există șanse mari să fie titular”.

Am analizat Craiova, avem propriul nostru plan bazat pe ceea ce ne-a spus antrenorul. Suntem într-un moment bun, nu trebuie să-i subestimăm, trebuie să dăm mai mult de 100% și să urmăm planul antrenorului pentru a avansa în optimile de finală. Lazaros Rota, jucător AEK Atena

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
  • U Craiova - Sparta Praga 1-2
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova
