Neymar a confirmat retragerea Starul lui Santos, despre viitorul său la naționala Braziliei: „Momentul meu a trecut”

Neymar (34 de ani) a transmis că se va retrage de la echipa națională a Braziliei, după experiența de la CM 2026.

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Starul brazilian a revenit la Santos după o pauză de câteva săptămâni, întrucât campionatul intern al Braziliei se află în plină desfășurare, iar la ultimul interviu a vorbit și despre viitorul său.

Neymar: „Momentul meu la națională a trecut”

Brazilia s-a oprit în „optimi” la CM 2026, după 1-2 în fața Norvegiei, moment în care a apărut în prim-plan retragerea lui Neymar de la echipa națională.

Ulterior, au circulat informații potrivit cărora fostul jucător de la Barcelona și PSG ar lua în calcul inclusiv o retragere definitivă din fotbal.

Acum, la finalul partidei de marți dintre Santos și Universidad Central din Copa Sudamericana, scor 4-2, Neymar a confirmat că nu va mai continua la prima reprezentativă.

„Momentul meu la echipa națională a trecut. Am scris istorie, am fost foarte fericit, mi-am dat sângele, viața, m-am luptat mereu pentru «Amarelinha» (n.r. - tricoul naționalei), dar acum nu mai vreau”, a spus Neymar după meci, potrivit ge.globo.com.

FOTO. Neymar, în lacrimi după Brazilia - Norvegia 1-2

Cu 130 de apariții la naționala, Neymar este cel mai bun marcator al Braziliei, reușind 80 de goluri și 58 de pase decisive.

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