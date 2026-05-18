„Jucăm în Champions League?” Mihăilă, dialog cu Rotaru despre o revenire la Craiova: „N-ai loc de Baiaram!” / „Pleacă Baiaram!”

U Craiova - U Cluj 5-0. Valentin Mihăilă (26 de ani) a vorbit despre o posibilă revenirea a sa la Universitatea Craiova.

El a debutat la echipa mare a Craiovei în octombrie 2017, iar în 2020 a plecat din Oltenia la Parma.

Internaționalul român a fost prezent la meciul de pe „Oblemenco” și a apărut apoi la interviu alături de finanțatorul Mihai Rotaru.

Valentin Mihăilă: „Nu mă gândesc deocamdată să mă întorc”

Un obișnuit al partidelor Universității atunci când se află în România, extrema turcilor de la Rizespor a fost protagonistul unui dialog cu omul de afaceri:

Rotaru: Dau 500.000 de euro pe el la vară și-l iau, gata!

Mihăilă: Jucăm în Champions League?

Rotaru: Păi, da, dar n-ai loc de Baiaram!

Mihăilă: Pleacă Baiaram!

Întrebat de jurnaliștii Prima Sport despre cele spuse de Rotaru, mai în glumă mai în serios, despre o întoarcere la Craiova, Mihăilă a răspuns:

„Eu am contract, nu e treaba mea, mai am contract trei ani cu Rize, nu mă gândesc deocamdată să mă întorc, dar mă bucur enorm pentru ei”.

Cât despre performanța echipei, fostul jucător al oltenilor a transmis:

„Au făcut un lucru fabulos aici, țin să îi felicit și sper să continue și în Champions League la anul, să venim aici să ascultăm imnul.

Nimic nu poate fi mai frumos decât să câștigi ambele trofee, în această manieră în care au făcut-o, a fost un meci perfect și doar felicitări merită băieții”.

Mihăilă a vorbit și despre echipa națională și colaborarea cu noul selecționer, Gică Hagi:

„O să vedem, deocamdată nu am avut discuții cu domnul selecționer. Ne-am întâlnit, dar nu am apucat să discutăm multe chestii.

Vom vedea acolo, o să începem antrenamentele cât de curând și ne așteaptă două meciuri amicale în care încercăm să ne pregătim, să învățăm din ceea ce vrea dânsul de la noi.

Chiar vreau să văd cum ne va motiva, ce va schimba la noi, ce va încerca să jucăm și sper să fie totul bine”.

VIDEO Goluri de excepție în fiesta de titlu a Craiovei: călcâiul lui Al Hamlawi și șutul superb al lui Anzor

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport