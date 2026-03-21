Pleacă de la Rapid!  „Dușmanul numărul unu” al suporterilor giuleșteni e istorie. Decizia de ultimă oră luată de Dan Șucu

Daniel Carciug, responsabil de relația cu sponsorii și organizarea de evenimente la Rapid, urmează să se despartă de clubul giuleștean din cauza unor conflicte cu conducerea clubului, dar și a tensiunilor tot mai mari dintre el și suporterii formației.

Daniel Carciug a fost contestat dur de fanii Rapidului în ultima perioadă, care îl învinovățesc pentru plecarea prematură a lui Cristi Săpunaru de la echipă, în 2025.

Daniel Carciug pleacă de la Rapid

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Dan Șucu, patronul clubului, a fost nemulțumit de tensiunile din jurul echipei din ultimul timp, cu Daniel Carciug în prim-plan, și a hotărât să nu se mai bazeze pe serviciile acestuia.

În primul meci din 2026, dintre Rapid și Metaloglobus (1-0), din etapa 22, Daniel Carciug a fost ținta fanilor giuleșteni, fiind nemulțumiți de decizia conducerii de a face un schimb de experiență cu Genoa, celălalt club patronat de Dan Șucu.

Fanii rapidiști au contestat atât asocierea cu formația din Italia, cât și anumite persoane din conducere, precum Daniel Sandu sau Daniel Carciug, cu cel din urmă având mai multe conflicte în ultimele sezoane.

Ulterior, la începutul acestei luni, suporterii Rapidului au recurs la un gest șocant.

Nemulțumiți de faptul că fostul jucător al echipei, Cristi Săpunaru, a părăsit prematur clubul, fanii au dus la stadion o coroană de flori, însoțită de mesajul: „Daniel Carciug – născut 29 IV 1992 – 08 III 2026”. Aceștia au aprins și patru lumânări în jurul coroanei, conform prosport.ro.

Ulterior, Carciug a mers la Dan Șucu pentru a se plânge de comportamentul suporterilor, susținând inclusiv că aceștia îl așteaptă în fața locuinței sale. Discuțiile cu conducerea nu au mers în direcția dorită de Carciug, acesta ajungând să se certe cu patronul Rapidului după ce i s-au reproșat numeroase lucruri.

Despărțirea lui Daniel Carciug de Rapid urmează să fie anunțată oficial în următoarele zile.

Carciug ar urma să plece și de la Genoa, unde ocupa funcția de consultant comercial din februarie 2025.

Ce s-a întâmplat între Daniel Carciug și Cristi Săpunaru

Cristi Săpunaru l-a acuzat pe Daniel Carciug că a inventat scandalul care i-a provocat plecarea prematură de la Rapid.

Săpunaru a părăsit clubul după ce, la finalul sezonului trecut, a fost implicat într-un scandal de proporții. În spațiul public a apărut informația că fostul fotbalist aducea alcool în cantonamentul echipei.

Fostul fundaș se afla în ultimul sezon în tricoul giuleștenilor și urma să preia funcția de director sportiv, care a fost ocupată, ulterior, de Mauro Pederzoli, care a plecat și el.

Pe data de 16 septembrie 2025, Cristi Săpunaru l-a acționat în instanță pe Daniel Carciug, directorul de imagine al clubului Rapid. Fostul fundaș l-a acuzat că a inventat întreg scandalul privind introducerea alcoolului în cantonamentul Rapidului.

Procesul, care n-are încă termen de judecare, a fost introdus în sistemul Ministerului Justiției abia pe data de 16 februarie 2026, conform gsp.ro.

Cristi Săpunaru s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut. Ultimul meci jucat de fostul fundaș a fost pe 19 mai 2025, în Rapid - CFR 1-4, în etapa 9 din play-off-ul Ligii 1.

