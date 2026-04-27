„Am fost aproape morți” VIDEO. Kopic a explicat scoaterea lui Cîrjan din primul „11”: „E ușor să iau o decizie când se întâmplă asta” +52 foto
Zeljko Kopic/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

„Am fost aproape morți” VIDEO. Kopic a explicat scoaterea lui Cîrjan din primul „11”: „E ușor să iau o decizie când se întâmplă asta”

alt-text Alexandru Smeu , Iosif Popescu (foto/video)
27.04.2026, ora 00:05
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 00:38
  • DINAMO - RAPID 3-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a dezvăluit cum a reușit să-și motiveze echipa după eliminarea din Cupa României.

Dinamo a pus capăt unei secete de 11 ani fără victorie în fața giuleștenilor, iar Kopic s-a arătat euforic după succesul formației sale.

DINAMO - RAPID 3-1. Zeljko Kopic: „Am fost aproape morți”

„Suntem cu toții fericiți, sunt mândru de băieții mei. După acel meci de cupă și tot ce s-a întâmplat acolo, am avut câteva zile să ne recuperăm. Am întâlnit un adversar puternic, sunt mulțumit de evoluția jucătorilor”, a spus Kopic la Prima Sport.

„Câinii” veneau după eliminarea dramatică din semifinalele Cupei României, iar Kopic a explicat că i-a fost dificil să-și motiveze elevii.

De asemenea, antrenorul croat a explicat și de ce l-a lăsat pe Cîrjan pe banca de rezervă.

„Am vorbit cu Cătălin. Jucătorii au înțeles, știu și ei că sunt mai multe meciuri. E mai ușor să iau o decizie în momentul în care am o comunicare bună cu jucătorii. 

Asta e meseria mea. A fost greu după meciul cu Craiova. Am suferit mult, dar a trebuit să îi motivez. Așa este viața, cu suișuri și coborâșuri din punct de vedere emoțional și mental. Am fost aproape morți.

Ne dorim să ajungem în Europa. Știm că play-off-ul este o competiție dură. Am avut și neșansă din punctul meu de vedere. Vedem pe final cum terminăm”, a concluzionat Kopic.

Galerie foto (52 imagini)

Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpg
+52 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golul marcat de Cătălin Cîrjan în Dinamo - Rapid 3-1

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj639
2U Craiova539
3CFR Cluj637*
4Dinamo634
5Rapid632
6FC Argeș530

*beneficiază de rotunjire

Superliga
23:42
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Citește mai mult
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Superliga
23:09
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Citește mai mult
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo rapid superliga zeljko kopic
Știrile zilei din sport
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Handbal
16:26
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Citește mai mult
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Opinii
15:18
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Citește mai mult
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Superliga
15:59
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Citește mai mult
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Nationala
15:30
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Citește mai mult
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Opinii
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Top stiri
Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 47 rapid 47 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share