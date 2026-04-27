DINAMO - RAPID 3-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a dezvăluit cum a reușit să-și motiveze echipa după eliminarea din Cupa României.

Dinamo a pus capăt unei secete de 11 ani fără victorie în fața giuleștenilor, iar Kopic s-a arătat euforic după succesul formației sale.

DINAMO - RAPID 3-1 . Zeljko Kopic: „Am fost aproape morți”

„Suntem cu toții fericiți, sunt mândru de băieții mei. După acel meci de cupă și tot ce s-a întâmplat acolo, am avut câteva zile să ne recuperăm. Am întâlnit un adversar puternic, sunt mulțumit de evoluția jucătorilor”, a spus Kopic la Prima Sport.

„Câinii” veneau după eliminarea dramatică din semifinalele Cupei României, iar Kopic a explicat că i-a fost dificil să-și motiveze elevii.

De asemenea, antrenorul croat a explicat și de ce l-a lăsat pe Cîrjan pe banca de rezervă.

„Am vorbit cu Cătălin. Jucătorii au înțeles, știu și ei că sunt mai multe meciuri. E mai ușor să iau o decizie în momentul în care am o comunicare bună cu jucătorii.

Asta e meseria mea. A fost greu după meciul cu Craiova. Am suferit mult, dar a trebuit să îi motivez. Așa este viața, cu suișuri și coborâșuri din punct de vedere emoțional și mental. Am fost aproape morți.

Ne dorim să ajungem în Europa. Știm că play-off-ul este o competiție dură. Am avut și neșansă din punctul meu de vedere. Vedem pe final cum terminăm”, a concluzionat Kopic.

VIDEO. Golul marcat de Cătălin Cîrjan în Dinamo - Rapid 3-1

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 6 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 5 30

*beneficiază de rotunjire

Citește și

