Rapid a câștigat un proces de 20.000 € Superliga instanțelor: Jandarmeria pierde tot mai des litigiile cu cluburile de fotbal

Rapid a obținut anularea unei amenzi consistente primite de la Jandarmerie după unul dintre derby-urile cu FCSB, din campionatul trecut.

Rapid București a obținut o nouă victorie în instanță în disputa cu Jandarmeria Capitalei. Judecătoria Sectorului 6 București a decis, pe 12 februarie 2026, anularea procesului-verbal de contravenție întocmit după derby-ul Rapid - FCSB (1-2) din 27 aprilie 2025, meci disputat pe Arena Națională.

Rapid a mai câștigat un proces cu Jandarmeria

Instanța a admis plângerea formulată de clubul giuleștean și a dispus anularea amenzii de 110.000 de lei, echivalentul a 22.000 de euro, pentru probleme organizatorice la partida din etapa #6 din play-off.

Hotărârea nu este definitivă, existând drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Nu este prima dispută de acest tip între Rapid și autoritățile responsabile de ordinea publică la meciuri.

În ultimii ani, alb-vișiniii au contestat frecvent sancțiunile primite din partea Jandarmeriei, unele amenzi fiind anulate integral sau parțial în instanță, în timp ce altele au fost menținute definitiv.

Cazurile au vizat, de regulă, responsabilitatea organizatorică a clubului pentru comportamentul spectatorilor, utilizarea materialelor pirotehnice sau alte incidente din tribune.

Ultima amendă primită de Rapid: 48.000 de lei la meciul cu Petrolul

Cea mai recentă sancțiune primită de Rapid a fost aplicată după meciul cu Petrolul Ploiești, disputat pe 6 februarie, în Giulești, și încheiat 1–1.

Din cauza incidentelor din tribune, Jandarmeria a aplicat clubului giuleștean o amendă de 48.000 de lei, vizând organizarea meciului și comportamentul suporterilor. Rapid

Anularea în instanță a amenzilor aplicate de Jandarmerie cluburilor de fotbal a început să devină un fel de „sport național” în România. Iar ultrașii au făcut front comun împotriva forțelor de ordine.

Și Dinamo a intrat tot mai des în dispută cu forțele de ordine pentru amenzi considerate nejustificate sau disproporționate.

1.291.000 de lei este suma totală a amenzilor aplicate de Jandarmerie cluburilor din Liga 1 în sezonul 2024-2025

