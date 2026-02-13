Rapid a câștigat un proces de 20.000 € Superliga instanțelor: Jandarmeria pierde tot mai des litigiile cu cluburile de fotbal +34 foto
Galeria Rapidului crează o atmosferă incendiară la fiecare meci (foto: Sport Pictures)
Superliga

Rapid a câștigat un proces de 20.000 € Superliga instanțelor: Jandarmeria pierde tot mai des litigiile cu cluburile de fotbal

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 19:18
  • Rapid a obținut anularea unei amenzi consistente primite de la Jandarmerie după unul dintre derby-urile cu FCSB, din campionatul trecut.

Rapid București a obținut o nouă victorie în instanță în disputa cu Jandarmeria Capitalei. Judecătoria Sectorului 6 București a decis, pe 12 februarie 2026, anularea procesului-verbal de contravenție întocmit după derby-ul Rapid - FCSB (1-2) din 27 aprilie 2025, meci disputat pe Arena Națională.

LIGA 1, etapa #27 LIVE de la 14:30, Metaloglobus - Oțelul. Ultimul meci al zilei este U Cluj - Csikszereda » Cum arată clasamentul
Citește și
LIGA 1, etapa #27 LIVE de la 14:30, Metaloglobus - Oțelul. Ultimul meci al zilei este U Cluj - Csikszereda » Cum arată clasamentul
Citește mai mult
LIGA 1, etapa #27 LIVE de la 14:30, Metaloglobus - Oțelul. Ultimul meci al zilei este U Cluj - Csikszereda » Cum arată clasamentul

Rapid a mai câștigat un proces cu Jandarmeria

Instanța a admis plângerea formulată de clubul giuleștean și a dispus anularea amenzii de 110.000 de lei, echivalentul a 22.000 de euro, pentru probleme organizatorice la partida din etapa #6 din play-off.

Hotărârea nu este definitivă, existând drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Nu este prima dispută de acest tip între Rapid și autoritățile responsabile de ordinea publică la meciuri.

În ultimii ani, alb-vișiniii au contestat frecvent sancțiunile primite din partea Jandarmeriei, unele amenzi fiind anulate integral sau parțial în instanță, în timp ce altele au fost menținute definitiv.

Cazurile au vizat, de regulă, responsabilitatea organizatorică a clubului pentru comportamentul spectatorilor, utilizarea materialelor pirotehnice sau alte incidente din tribune.

Rapid - FCSB, meci, foto GOLAZO (6).jpeg
Rapid - FCSB, meci, foto GOLAZO (6).jpeg

Galerie foto (34 imagini)

Rapid - FCSB, meci, foto GOLAZO.ro (4).jpeg Rapid - FCSB, meci, foto GOLAZO.ro (5).jpeg Rapid - FCSB, meci, foto GOLAZO.ro (6).jpeg Rapid - FCSB, meci, foto GOLAZO.ro (7).jpeg Rapid - FCSB, meci, foto GOLAZO (1).jpeg
+34 Foto
labels.photo-gallery

Ultima amendă primită de Rapid: 48.000 de lei la meciul cu Petrolul

Cea mai recentă sancțiune primită de Rapid a fost aplicată după meciul cu Petrolul Ploiești, disputat pe 6 februarie, în Giulești, și încheiat 1–1.

Din cauza incidentelor din tribune, Jandarmeria a aplicat clubului giuleștean o amendă de 48.000 de lei, vizând organizarea meciului și comportamentul suporterilor. Rapid

Anularea în instanță a amenzilor aplicate de Jandarmerie cluburilor de fotbal a început să devină un fel de „sport național” în România. Iar ultrașii au făcut front comun împotriva forțelor de ordine.

Și Dinamo a intrat tot mai des în dispută cu forțele de ordine pentru amenzi considerate nejustificate sau disproporționate.

1.291.000 de lei
este suma totală a amenzilor aplicate de Jandarmerie cluburilor din Liga 1 în sezonul 2024-2025

Citește și

Narcis Răducan, pe urmele lui Dan Șucu Fostul fotbalist are un rol important într-o organizație care mișcă milioane de euro în afaceri
Diverse
12:28
Narcis Răducan, pe urmele lui Dan Șucu Fostul fotbalist are un rol important într-o organizație care mișcă milioane de euro în afaceri
Citește mai mult
Narcis Răducan, pe urmele lui Dan Șucu Fostul fotbalist are un rol important într-o organizație care mișcă milioane de euro în afaceri
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Superliga
11:04
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Citește mai mult
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Programul „tricolorilor” în Liga Națiunilor Când va juca România cu Polonia, Bosnia și Suedia » 6 meciuri „de foc” în mai puțin de două luni
Liga Națiunilor
10:51
Programul „tricolorilor” în Liga Națiunilor Când va juca România cu Polonia, Bosnia și Suedia » 6 meciuri „de foc” în mai puțin de două luni
Citește mai mult
Programul „tricolorilor” în Liga Națiunilor Când va juca România cu Polonia, Bosnia și Suedia » 6 meciuri „de foc” în mai puțin de două luni

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
rapid bucuresti jandarmerie contestatie amenzi
Știrile zilei din sport
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Superliga
11:06
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Citește mai mult
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
Superliga
09:41
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
Citește mai mult
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
Superliga
13.02
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
Citește mai mult
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”
Superliga
13.02
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie validat!”
Citește mai mult
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:26
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală, în instanțele civile și sportive”
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală,  în instanțele civile și sportive”
13:06
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!”
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!”
13:23
Fanii Stelei, interziși în Ghencea Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!”
Fanii Stelei, interziși în Ghencea  Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!”
11:06
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Top stiri din sport
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Cupa Romaniei
13.02
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Citește mai mult
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Superliga
13.02
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Citește mai mult
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist:  „Nu e un trădător”
Superliga
13.02
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist: „Nu e un trădător”
Citește mai mult
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist:  „Nu e un trădător”
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”
Campionate
13.02
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”
Citește mai mult
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 35 rapid 19 Universitatea Craiova 54 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share