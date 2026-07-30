Pactul Ultra din Balcani  Culisele alianței dintre fanii Craiovei și cei ai lui Levski împotriva UEFA » Cum au ajuns 200 de bulgari pe „Ion Oblemenco” +9 foto
Fanii lui Levski pe „Ion Oblemenco” (FOTO: captură video Orange Sport)
Liga Campionilor

Pactul Ultra din Balcani Culisele alianței dintre fanii Craiovei și cei ai lui Levski împotriva UEFA » Cum au ajuns 200 de bulgari pe „Ion Oblemenco”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 09:00
  • U Craiova - Levski 2-2 (2-3 la general). UEFA le-a interzis deplasarea, iar Universitatea Craiova le-a anulat biletele. Cu toate acestea, aproximativ 200 de suporteri ai lui Levski Sofia au fost prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco”.
  • Înaintea meciului, cele două galerii au construit un front comun împotriva deciziei forului european.
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Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. După ce în prima manșă bulgarii s-au impus la limită, scor 1-0, la Sofia, returul din Bănie s-a încheiat la egalitate, 2-2.

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Pactul dintre galeriile Universității Craiova și Levski Sofia împotriva UEFA

Dincolo de deznodământul sportiv, meciul decisiv de la Craiova a fost marcat de un pact de solidaritate între galeriile celor două echipe.

În jurul acestui pact s-a conturat și povestea prezenței celor 200 de suporteri ai lui Levski pe stadionul „Ion Oblemenco”, deși UEFA le interzisese deplasarea în România, iar Universitatea Craiova anulase inclusiv biletele cumpărate individual de fanii bulgari în sectoarele rezervate gazdelor.

Varianta oficială: reciprocitate pentru 200 de invitații

Cum a fost posibil? Înaintea dublei, cele două cluburi au convenit, conform procedurilor UEFA, să își aloce reciproc câte 200 de invitații destinate delegațiilor oficiale.

Ulterior, după ce UEFA a anunțat sancțiunea împotriva lui Levski, Universitatea Craiova a precizat, într-un comunicat, că pentru meciul din România „nu există o alocare de bilete destinată publicului oaspete”, iar accesul persoanelor din partea clubului bulgar urma să fie permis „exclusiv pe baza listelor nominale aferente alocărilor oficiale Category 1 și VIP”.

Pe aceste liste, potrivit digisport.ro, nu s-au aflat doar reprezentanți ai clubului bulgar, ci și apropiați ai fotbaliștilor, inclusiv membri ai familiilor acestora.

Astfel se explică prezența în tribune a aproximativ 200 de suporteri ai lui Levski, în ciuda interdicției impuse de UEFA privind deplasarea organizată.

Conform regulamentelor UEFA, în mod normal, Levski Sofia ar fi trebuit să primească aproximativ 1.550 de bilete, reprezentând 5% din capacitatea stadionului „Ion Oblemenco”, de 30.944 de locuri.

Galerie foto (9 imagini)

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Peluza Nord Craiova, reacție virulentă împotriva conducerii: „Cum, Știința, să te transformi tu în jandarmul UEFA?“

Totul a început cu două zile înaintea partidei, când Universitatea Craiova a anunțat oficial că galeria lui Levski nu va putea fi prezentă în Bănie.

Clubul oltean a explicat că pune în aplicare sancțiunea dictată de UEFA după incidentele rasiste provocate de suporterii bulgari la meciul cu Borac Banja Luka, din turul precedent.

Decizia conducerii a provocat însă o reacție virulentă chiar în rândul suporterilor olteni.

Ultrașii din „Peluza Nord Craiova” au publicat un comunicat agresiv în care au acuzat clubul că s-a transformat în „jandarmul UEFA”, criticând atât modul în care a fost aplicată sancțiunea, cât și anularea biletelor cumpărate individual de fanii bulgari.

„Cum, Știința, tocmai tu dintre toate, care ai în ADN să lupți pentru drepturi și libertăți, să dai un comunicat prin care să te faci complice la despărțirea fotbalului de oameni?

Credeai că dacă vin câteva sute de bulgari o să domine zeci de mii de olteni, în loc să te gândești că mai mult îi activează?

Pentru ordine publică? Știința, repetăm, tu nu ești jandarmul nimănui! Mentalitatea unui club de fotbal studențesc este incompatibilă cu mentalitatea pulanului.

Cu această ocazie, anunțăm că, dacă situația nu se va remedia, Peluza Nord nu o să arate niciun fel de ostilitate către o echipă lăsată fără sprijinul suporterilor proprii. Nu e demn să facem asta! Luptă Știinta, dar fă-o corect din punct de vedere moral!”, se arată, printre altele, în comunicatul Peluzei Nord.

Ultrașii lui Levski au mulțumit galeriei Craiovei și au atacat UEFA

Mesajul venit din Bănie a avut ecou imediat la Sofia. Cu o zi înaintea meciului, toate grupările care alcătuiesc „Sector B”, nucleul dur al galeriei lui Levski, au publicat un manifest prin care le-au mulțumit ultrașilor craioveni și au lansat un nou atac la adresa UEFA.

„Vrem să ne exprimăm recunoștința și sprijinul față de poziția ultrașilor români de la Universitatea Craiova.

Totodată, vrem să ne exprimăm încă o dată dezgustul față de decizia uneia dintre cele mai rușinoase și corupte organizații din Europa, și anume UEFA, o instituție complet compromisă și discreditată.

Vrem să știți că Levski este o instituție cu o istorie de peste un secol, iar suporterii organizați ai echipei au străbătut întreaga Europă cu sau fără aprobarea voastră.

Singurul motiv pentru care rămânem acum în Bulgaria este că orice încercare de a ajunge la meci i-ar putea face rău echipei noastre, iar noi nu vom permite asta.

Nu vom accepta ca „Echipa Poporului”, salvată în urmă cu câțiva ani din banii fiecăruia dintre noi, să vă umple buzunarele voastre obraznice și ipocrite.

Levski este eternă, iar UEFA este condamnată! Luați mâinile de pe ultrași, ca să nu ajungeți într-o zi să cădeți în mâinile lor!”, au transmis liderii „Sector B”.

Jucătorii lui Levski au sărbătorit calificarea alături de cei 200 de suporteri bulgari

După fluierul final, jucătorii lui Levski Sofia au mers în dreptul sectorului în care se aflau aproximativ 200 de suporteri bulgari și au sărbătorit calificarea alături de aceștia.

Câțiva fotbaliști au îmbrăcat tricouri inscripționate cu mesajul scris în limba bulgară „Plecăciune în fața publicului albastru”, dedicat fanilor care au fost prezenți pe stadion în ciuda interdicției UEFA privind deplasarea organizată.

Incidente la finalul meciului

Pactul de solidaritate dintre galeriile celor două echipe nu a împiedicat însă apariția unor tensiuni după încheierea partidei.

Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al Universității Craiova, s-ar fi luat la bătaie cu Serginho (26 de ani), mijlocașul portughez al lui Levski Sofia.

Cei doi lusitani și-ar fi adresat mai multe înjurături în limba portugheză, în drumul spre vestiare, apoi s-ar fi îmbrâncit, altercația degenerând într-o bătaie în toată regula, informează fanatik.ro.

Galerie foto (12 imagini)

U Craiova - Levski, conflict pe tunel la final. Captura Digi Sport (1).jpg U Craiova - Levski, conflict pe tunel la final. Captura Digi Sport (2).jpg U Craiova - Levski, conflict pe tunel la final. Captura Digi Sport (3).jpg U Craiova - Levski, conflict pe tunel la final. Captura Digi Sport (4).jpg U Craiova - Levski, conflict pe tunel la final. Captura Digi Sport (5).jpg
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  • Pentru olteni urmează un duel în turul 3 preliminar din Europa League, în dublă manșă, contra finlandezilor de la KuPS Kuopion.

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