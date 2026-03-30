Cine transmite Slovacia - România Pe ce post TV se vede amicalul pe care „tricolorii" sunt obligați să-l joace » Lucescu nu va fi pe bancă

alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 16:18
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 16:18
  • România va înfrunta Slovacia, marți, într-un meci amical, la Bratislava.
  • Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, dar și în direct la TV, de la 21:45.

România a ratat calificarea la CM 2026 după eșecul cu Turcia de la Istanbul, scor 0-1, însă este forțată să mai dispute o partidă de pregătire în această pauză internațională, conform regulilor FIFA.

Cine transmite la TV meciul Slovacia - România

Partidele din ultima ediție a Nations League și din preliminariile pentru CM 2026 au fost transmise în mod egal de televiziunile Prima TV și Antena 1.

Astfel, cele două meciuri ale României din această pauză internațională au fost împărțite similar.

Prima TV a transmis semifinala barajului cu Turcia, 0-1, iar amicalul de la Bratislava urmează să fie transmis de Antena 1, marți, de la 21:45.

Mircea Lucescu nu va fi prezent pe bancă la acest duel, după ce acesta a ajuns de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în timpul cantonamentului.

FRF a încercat să amâne amicalul, după ce Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor” a fost internat de urgență la spital.

Cu toate acestea, naționala Slovaciei nu a dat curs cererii forului condus de Răzvan Burleanu (41 de ani).

Naționala va fi condusă la Bratislava de „secundul” Jerry Gane, care va ține legătura cu Lucescu.

Ultima oară când România a fost condusă de antrenorii secunzi s-a întâmplat la amicalul cu Brazilia, încheiat 0-1, pe 7 iunie 2011, când Ștefan Iovan i-a ținut locul pe bancă lui Răzvan Lucescu, cel care demisionase cu o lună înainte.

Lotul ales de Mircea Lucescu înainte de cele două meciuri

PORTARI

  • Andrei RADU (Celta Vigo, 8/0)
  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
amical echipa nationala a romaniei mircea lucescu slovacia romania cine transmite la tv
