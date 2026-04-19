„Trebuie să acceptăm criticile” Kopic, despre revanșa cuplului Cîrjan-Musi, dar și despre cei care suferă, Mazilu și Pușcaș

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a răspuns întrebărilor legate de patru jucători: doi care au înscris spectaculos la 2-1 cu U Cluj, Cîrjan și Musi, reacționând pe teren la critici, doi care încă nu-și revin, Mazilu și Pușcaș.

După o victorie, prima în play-off, Zeljko Kopic a apărut mai relaxat la conferința de presă.

Antrenorul lui Dinamo a vorbit în primul rând de revanșa celor doi jucători criticați mult în ultimul vreme.

Kopic: „Știm ce mentalitate are Cîrjan. Musi? Multă motivație”

Sâmbătă seară, golurile lui Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi au fost decisive la 2-1 cu U Cluj.

„A fost un gol important pentru Cîrjan. Sunt așteptări mari de la echipă, de la jucători. Trebuie să acceptăm criticile.

Știm mentalitatea lui Cătălin și știm ce vrea să ofere clubului”, a declarat Kopic.

S-a referit apoi la Musi, cel care a dinamizat jocul în ultima jumătate de oră.

Musi a intrat cu multă motivație și cu CFR, și acum. E normal, e foarte bine când ai concurență pe posturi. Să simtă asta, să intre cu motivație. Foarte bine, Musi! Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Kopic: „Vreau să-i ofer încredere lui Mazilu”

Întrebat și despre doi jucători care încă suferă la Dinamo, Adrian Mazilu și George Pușcaș, antrenorul a explicat situația lor.

„Vreau să-i ofer multă încredere lui Mazilu. Să-i dau șanse de a juca și de a reveni la nivelul din trecut”, a afirmat Kopic.

57 de minute a jucat Mazilu sâmbătă, la 2-1 cu U Cluj. În etapa trecută, extrema a evoluat 56 de minute la 1-1 cu CFR

Kopic: „Pușcaș nu e nici aproape de cel mai bun nivel”

Legat de Pușcaș, a spus: „Azi a fost bun, dar este evident că nu e gata, nu e la cel mai bun nivel, nici aproape de cel mai bun nivel.

Are o conexiune bună cu colegii, e important pentru echipă”.

Când va fi gata sută la sută, Pușcaș va fi foarte important pentru echipă Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

VIDEO. Golul lui Cîrjan în meciul Dinamo - U Cluj 2-1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport