„Trebuie să acceptăm criticile” Kopic, despre revanșa cuplului Cîrjan-Musi, dar și despre cei care suferă, Mazilu și Pușcaș

- Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a răspuns întrebărilor legate de patru jucători: doi care au înscris spectaculos la 2-1 cu U Cluj, Cîrjan și Musi, reacționând pe teren la critici, doi care încă nu-și revin, Mazilu și Pușcaș.
După o victorie, prima în play-off, Zeljko Kopic a apărut mai relaxat la conferința de presă.
Antrenorul lui Dinamo a vorbit în primul rând de revanșa celor doi jucători criticați mult în ultimul vreme.
Kopic: „Știm ce mentalitate are Cîrjan. Musi? Multă motivație”
Sâmbătă seară, golurile lui Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi au fost decisive la 2-1 cu U Cluj.
„A fost un gol important pentru Cîrjan. Sunt așteptări mari de la echipă, de la jucători. Trebuie să acceptăm criticile.
Știm mentalitatea lui Cătălin și știm ce vrea să ofere clubului”, a declarat Kopic.
S-a referit apoi la Musi, cel care a dinamizat jocul în ultima jumătate de oră.
Musi a intrat cu multă motivație și cu CFR, și acum. E normal, e foarte bine când ai concurență pe posturi. Să simtă asta, să intre cu motivație. Foarte bine, Musi! Zeljko Kopic, antrenor Dinamo
Kopic: „Vreau să-i ofer încredere lui Mazilu”
Întrebat și despre doi jucători care încă suferă la Dinamo, Adrian Mazilu și George Pușcaș, antrenorul a explicat situația lor.
„Vreau să-i ofer multă încredere lui Mazilu. Să-i dau șanse de a juca și de a reveni la nivelul din trecut”, a afirmat Kopic.
Kopic: „Pușcaș nu e nici aproape de cel mai bun nivel”
Legat de Pușcaș, a spus: „Azi a fost bun, dar este evident că nu e gata, nu e la cel mai bun nivel, nici aproape de cel mai bun nivel.
Are o conexiune bună cu colegii, e important pentru echipă”.
Când va fi gata sută la sută, Pușcaș va fi foarte important pentru echipă Zeljko Kopic, antrenor Dinamo