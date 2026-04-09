Dmitri Cigrinski (39 de ani), fostul internațional ucrainean, s-a numărat printre cei care au venit la Arena Națională, unde trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus pentru ca publicul să îi poată aduce un ultim omagiu.

Fundașul ucrainean, care a jucat și la Barcelona, a crescut la Șahtior sub conducerea tehnicianului român.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Cigrinski a venit să își ia bun: „A fost un profesor, un mentor, un maestru pentru noi toți”

Fostul fundaș a crescut sub influența directă a antrenorului român într-una dintre cele mai puternice perioade din istoria clubului ucrainean.

Ucraineanul a mers la altar, unde a rămas câteva secunde, după care a făcut declarații în fața presei și a plecat pe jos.

„Vreau doar să-i mulțumesc pentru rolul pe care l-a avut în viața mea și cred că a fost un profesor, a fost un mentor, a fost un maestru pentru noi toți.

Cred că abia acum înțelege cu adevărat cât de mare a fost și ce moștenire uriașă a lăsat în fotbal, dar și personal, pentru toți oamenii pe care i-a pregătit.

Îi sunt profund recunoscător. Simt că am fost binecuvântat să-l am antrenor atâția ani”, a declarat acesta.

Sub comanda lui Mircea Lucescu, fundașul a adunat 189 de meciuri, 16 goluri și 3 pase decisive.

A făcut parte din echipa care a câștigat Cupa UEFA în sezonul 2008-2009, iar prestațiile sale l-au propulsat ulterior la Barcelona, care a achitat 25 de milioane de euro pentru transfer.

Aventura din Spania a durat însă puțin, iar după numai 14 meciuri în tricoul catalanilor, jucătorul a revenit la Șahtior în stagiunea 2010-2011.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Șahtior- 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

