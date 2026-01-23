- Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei României, a explicat eșecul din Croația.
Antrenorul cipriot a afirmat că roș-albaștrii nu au fost suficient de concentrați și motivați, oferind astfel croaților șansa de a se desprinde rapid pe tabelă, cu două goluri înscrise în primele 11 minute ale meciului.
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Elias Charalambous: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
„Adversarii nu au trebuit să facă prea multe azi pentru a câștiga. Nu am avut spirit, nu am luptat pentru nimic, le-am făcut meciul ușor, sunt foarte dezamăgit, ceva trebuie să se schimbe. Sunt jucători care dau 100%, ca Olaru, dacă toți ar fi jucat precum el, altfel ar fi stat lucrurile.
Trebuie să avem jucători înfometați să joace fotbal. Dacă nu ne e foame de fotbal, nu contează că jucăm cu Dinamo Zagreb sau cu oricine altcineva.
Chiar nu știu ce s-a întâmplat, probabil că n-am mai progresat spre deosebire de ultimii ani, de asta spun că trebuie să se schimbe ceva. Nu mi-a plăcut atitudinea, nu am avut spirit de luptă”, a spus Charalambous, la Digi Sport.
Antrenorul susține că lucrurile s-ar putea îmbunătăți dacă vor fi transferați fotbaliști mai motivați.
„Când vor veni jucătorii noi, poate vom avea spiritul de luptă despre care vorbesc. Nu am făcut nimic pentru a opri adversarul din a înscrie. Doar am călcat pe teren și i-am lăsat să marcheze. A fost clar că nu au fost motivați.
Această problemă de consistență în prima parte a jocului înseamnă lipsă de concentrare, mai ales astăzi, sunt foarte dezamăgit de aproape toată echipa.
Nu știu dacă ne-am pierdut acel spirit, trebuie să-l regăsim. Astăzi nu am fost o echipă! Să ne îmbunătățim echipa și apoi vom putea vorbi despre asta (n.r. - calificarea în faza următoare). Trebuie să ne trezim pentru meciul cu CFR, nu avem nicio șansă dacă jucăm ca astăzi, nici cu o echipă de liga secundă sau a treia. Cu această atitudine nu putem progresa. Dacă ne trezim, avem o șansă. Știu ce am de făcut! Elias Charalambous, antrenor FCSB
Formația pregătită de Charalambous a încasat două goluri în doar patru minute
La primul gol primit, în minutul 7, Galesic a avansat câțiva metri, a centrat, iar Monsef Bakrar a profitat de pasivitatea stoperilor Dawa și Ngezana și a marcat cu o lovitură de cap.
Al doilea gol a venit la doar patru minute distanță. Hoxha a pătruns în careu și l-a servit pe Dion Beljo, care a șutat din prima, învingându-l pe Târnovanu.
Înainte de pauză, în minutul 42, FCSB a reușit să reducă din diferență. Cisotti l-a găsit pe Bîrligea cu o pasă foarte bună, atacantul a reușit un dribling, a șutat și a înscris în poarta lui Filipovic.
Totuși, în minutul 71, elevii lui Mario Kovacevic l-au lansat pe Dion Beljo în careu, care a profitat de o greșeală a apărării roș-albastre și a bifat „dubla”.
Dinamo Zagreb a mai marcat o dată în finalul meciului. Kulenovic l-a învins pe Târnovanu cu un șut puternic, în minutul 90+3.
FCSB se află pe locul 29 în Europa League, cu 6 puncte acumulate. Echipa încă are șanse matematice să urce până pe locul 24, care asigură calificarea în play-off, însă pentru asta trebuie neapărat să câștige ultimul meci, programat pe 29 ianuarie, împotriva lui Fenerbahce. Și să fie ajutată de rezultatele din celelalte partide.
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
- FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
- Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|7
|18
|2. Aston Villa
|7
|18
|3. Freiburg
|7
|17
|4. Midtjylland
|7
|16
|5. Braga
|7
|16
|6. AS Roma
|7
|15
|7. Ferencvaros
|7
|15
|8. Betis
|7
|14
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. FC Porto
|7
|14
|10. Genk
|7*
|13*
|11. Steaua Roșie
|7
|13
|12. PAOK
|7
|12
|13. Stuttgart
|7
|12
|14. Celta Vigo
|7
|12
|15. Bologna
|7
|12
|16. Nottingham
|7
|11
|17. Plzen
|7
|11
|18. Fenerbahce
|7
|11
|19. Panathinaikos
|7
|11
|20. Dinamo Zagreb
|7
|10
|21. Lille
|7
|9
|22. Brann
|7
|9
|23. Young Boys
|7
|9
|24. Celtic
|7
|8
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Ludogorets
|7
|7
|26. Feyenoord
|7
|6
|27. FC Basel
|7
|6
|28. Salzburg
|7
|6
|29. FCSB
|7
|6
|30. Go Ahead Eagles
|7
|4
|31. Sturm Graz
|7
|4
|32. Rangers
|7
|4
|33. Nice
|7
|3
|34. Utrecht
|7*
|1*
|35. Malmo FF
|7
|1
|36. Maccabi Tel Aviv
|7
|1