Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei României, a explicat eșecul din Croația.

Antrenorul cipriot a afirmat că roș-albaștrii nu au fost suficient de concentrați și motivați, oferind astfel croaților șansa de a se desprinde rapid pe tabelă, cu două goluri înscrise în primele 11 minute ale meciului.

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 . Elias Charalambous: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”

„Adversarii nu au trebuit să facă prea multe azi pentru a câștiga. Nu am avut spirit, nu am luptat pentru nimic, le-am făcut meciul ușor, sunt foarte dezamăgit, ceva trebuie să se schimbe. Sunt jucători care dau 100%, ca Olaru, dacă toți ar fi jucat precum el, altfel ar fi stat lucrurile.

Trebuie să avem jucători înfometați să joace fotbal. Dacă nu ne e foame de fotbal, nu contează că jucăm cu Dinamo Zagreb sau cu oricine altcineva.

Chiar nu știu ce s-a întâmplat, probabil că n-am mai progresat spre deosebire de ultimii ani, de asta spun că trebuie să se schimbe ceva. Nu mi-a plăcut atitudinea, nu am avut spirit de luptă”, a spus Charalambous, la Digi Sport.

Antrenorul susține că lucrurile s-ar putea îmbunătăți dacă vor fi transferați fotbaliști mai motivați.

„Când vor veni jucătorii noi, poate vom avea spiritul de luptă despre care vorbesc. Nu am făcut nimic pentru a opri adversarul din a înscrie. Doar am călcat pe teren și i-am lăsat să marcheze. A fost clar că nu au fost motivați.

Această problemă de consistență în prima parte a jocului înseamnă lipsă de concentrare, mai ales astăzi, sunt foarte dezamăgit de aproape toată echipa.

Nu știu dacă ne-am pierdut acel spirit, trebuie să-l regăsim. Astăzi nu am fost o echipă! Să ne îmbunătățim echipa și apoi vom putea vorbi despre asta (n.r. - calificarea în faza următoare). Trebuie să ne trezim pentru meciul cu CFR, nu avem nicio șansă dacă jucăm ca astăzi, nici cu o echipă de liga secundă sau a treia. Cu această atitudine nu putem progresa. Dacă ne trezim, avem o șansă. Știu ce am de făcut! Elias Charalambous, antrenor FCSB

Formația pregătită de Charalambous a încasat două goluri în doar patru minute

La primul gol primit, în minutul 7, Galesic a avansat câțiva metri, a centrat, iar Monsef Bakrar a profitat de pasivitatea stoperilor Dawa și Ngezana și a marcat cu o lovitură de cap.

Al doilea gol a venit la doar patru minute distanță. Hoxha a pătruns în careu și l-a servit pe Dion Beljo, care a șutat din prima, învingându-l pe Târnovanu.

Înainte de pauză, în minutul 42, FCSB a reușit să reducă din diferență. Cisotti l-a găsit pe Bîrligea cu o pasă foarte bună, atacantul a reușit un dribling, a șutat și a înscris în poarta lui Filipovic.

Totuși, în minutul 71, elevii lui Mario Kovacevic l-au lansat pe Dion Beljo în careu, care a profitat de o greșeală a apărării roș-albastre și a bifat „dubla”.

Dinamo Zagreb a mai marcat o dată în finalul meciului. Kulenovic l-a învins pe Târnovanu cu un șut puternic, în minutul 90+3.

FCSB se află pe locul 29 în Europa League, cu 6 puncte acumulate. Echipa încă are șanse matematice să urce până pe locul 24, care asigură calificarea în play-off, însă pentru asta trebuie neapărat să câștige ultimul meci, programat pe 29 ianuarie, împotriva lui Fenerbahce. Și să fie ajutată de rezultatele din celelalte partide.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7* 13* 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7* 1* 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

