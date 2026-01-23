„Ne-am întrerupt” Darius Olaru a găsit explicația pentru înfrângerea cu Dinamo Zagreb + Târnovanu: „Nu e OK ce se întâmplă!”

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani) a vorbit despre rezultatele dezamăgitoare înregistrate de campioana României în acest sezon de Europa League.

Darius Olaru (27 de ani) a găsit o explicație pentru înfrângerile din 2026.

Dinamo Zagreb a marcat două goluri în primele 11 minute de joc și a controlat partida de pe „Maksimir”.

În urma duelului din Croația, șansele celor de la FCSB să se califice în fazele eliminatorii ale Europa League sunt mici.

DINAMO ZAGREB - FCSB 4-1 . Ștefan Târnovanu, semnal de alarmă: „Va fi un sezon compromis cu totul”

După fluierul final al partidei, Târnovanu a analizat parcursul european al celor de la FCSB în acest sezon.

„Două goluri primite în primele zece (n.r. minute), cred că avem vreo 4 meciuri în anul ăsta în Europa (în care s-a întâmplat acest lucru). După, am echilibrat puțin, dar finalul la fel de slab.

Pur și simplu, nu e ok ce se întâmplă, cum jucăm. Fiecare șut pe poartă e gol. E foarte rău” , a spus portarul celor de la FCSB, la Digi Sport.

Târnovanu și-a luat gândul de la calificarea în play-off=ul Europa League. Spune că își mută atenția asupra campionatului, unde situația echipei este una delicată: „Dacă în campionat nu vom intra în play-off, va fi un sezon compromis cu totul”.

Cu opt etape înainte de finalul sezonului regulat, FCSB ocupă locul 9 în Liga 1, la patru puncte în spatele celor de la UTA Arad, de pe 6, ultima poziție de play-off.

Darius Olaru: „Vacanța ne-a întrerupt”

Mijlocașul Darius Olaru crede că pauza competițională i-a scos din formă pe jucătorii lui FCSB.

„Am mai spus-o de multe ori, când ești pe val, îți dorești să rămâi acolo, să mergi din victorii în victorii și aveam moral bun.

Asta a fost, a venit vacanța, ne-am întrerupt, să zic așa puțin. Am început prost două meciuri, două înfrângeri”, a spus Olaru, la Digi Sport.

Întrebat dacă mai speră într-o calificare în faza următoare din Europa League, căpitanul roș-albaștrilor a răspuns:

Stăm și la mâna rezultatelor. Va fi foarte dificil. Nici golaverajul nu ne ajută. Deocamdată, vreau să mă gândesc doar la meciul de duminică (n.r. cu CFR Cluj). Un meci crucial și pentru noi, și pentru ei. Practic, cred că ne jucăm play-off-ul și noi, și ei. Darius Olaru, căpitan FCSB

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7* 13* 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7* 1* 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport